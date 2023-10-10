https://sputniknews.com.tr/20231010/lavrov-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-ile-filistin-israil-ihtilafini-gorustu-1076215772.html

Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Filistin-İsrail ihtilafını görüştü

Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Filistin-İsrail ihtilafını görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın telefonda Filistin-İsrail ihtilafını görüştükleri açıklandı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-10T22:02+0300

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iran

hüseyin emir abdullahiyan

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin-İsrail ihtilafı konusunu ele aldığı belirtildi.Açıklamada, “Dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasındaki tırmanışına dikkat çekerek mevcut Ortadoğu gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Silahlı çatışmanın bir an önce sona erdirilmesinin ve uluslararası yasal temellere göre çözümlenmesinin önemi vurgulandı” denildi.Bakanların Güney Kafkasya’daki mevcut durumu da görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Bakanlar, Güney Kafkasya’ya yönelik ‘3+3’ Bölgesel Danışma Platformu çerçevesinde ortak çalışmanın derhal yeniden başlatılması gerektiğinin altını çizdi” ifadeleri kullanıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231010/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-1076215306.html

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