https://sputniknews.com.tr/20231010/lavrov-iranli-mevkidasi-abdullahiyan-ile-filistin-israil-ihtilafini-gorustu-1076215772.html
Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Filistin-İsrail ihtilafını görüştü
Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Filistin-İsrail ihtilafını görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın telefonda Filistin-İsrail ihtilafını görüştükleri açıklandı. 10.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-10T22:02+0300
2023-10-10T22:02+0300
2023-10-10T22:02+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
iran
hüseyin emir abdullahiyan
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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin-İsrail ihtilafı konusunu ele aldığı belirtildi.Açıklamada, “Dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasındaki tırmanışına dikkat çekerek mevcut Ortadoğu gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Silahlı çatışmanın bir an önce sona erdirilmesinin ve uluslararası yasal temellere göre çözümlenmesinin önemi vurgulandı” denildi.Bakanların Güney Kafkasya’daki mevcut durumu da görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Bakanlar, Güney Kafkasya’ya yönelik ‘3+3’ Bölgesel Danışma Platformu çerçevesinde ortak çalışmanın derhal yeniden başlatılması gerektiğinin altını çizdi” ifadeleri kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231010/cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ile-gorustu-1076215306.html
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sergey lavrov, rusya, iran, hüseyin emir abdullahiyan
sergey lavrov, rusya, iran, hüseyin emir abdullahiyan
Lavrov, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile Filistin-İsrail ihtilafını görüştü
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın telefonda Filistin-İsrail ihtilafını görüştükleri açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin-İsrail ihtilafı konusunu ele aldığı belirtildi.
Açıklamada, “Dışişleri bakanları, Filistin-İsrail çatışmasındaki tırmanışına dikkat çekerek mevcut Ortadoğu gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Silahlı çatışmanın bir an önce sona erdirilmesinin ve uluslararası yasal temellere göre çözümlenmesinin önemi vurgulandı” denildi.
Bakanların Güney Kafkasya’daki mevcut durumu da görüştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Bakanlar, Güney Kafkasya’ya yönelik ‘3+3’ Bölgesel Danışma Platformu çerçevesinde ortak çalışmanın derhal yeniden başlatılması gerektiğinin altını çizdi” ifadeleri kullanıldı.