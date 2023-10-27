https://sputniknews.com.tr/20231027/bmden-israil-filistin-catismasinda-savas-sucu-aciklamasi-1076790596.html
BM'den İsrail-Filistin çatışmasında 'savaş suçu' açıklaması
BM'den İsrail-Filistin çatışmasında 'savaş suçu' açıklaması
Birleşmişl Millet İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shamdasani, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda savaş suçu işlendiğine dair endişeli... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T14:40+0300
2023-10-27T14:40+0300
2023-10-27T15:25+0300
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda savaş suçları işlendiğinden endişe duyduğunu belirtti.Savaş suçlarının işlenmesinden endişe duyduğunu ifade eden Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Hamas'ın korkunç saldırılarına karşılık Gazzelilerin toplu olarak cezalandırılmasından endişe duyuyoruz, ki bu da savaş suçu anlamına geliyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231026/birlesmis-milletler-gazzede-hicbir-yer-guvenli-degil-1076747506.html
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BM'den İsrail-Filistin çatışmasında 'savaş suçu' açıklaması
14:40 27.10.2023 (güncellendi: 15:25 27.10.2023) Abone ol
Birleşmişl Millet İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shamdasani, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalarda savaş suçu işlendiğine dair endişeli olduklarını ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalarda savaş suçları işlendiğinden endişe duyduğunu belirtti.
Savaş suçlarının işlenmesinden endişe duyduğunu ifade eden Shamdasani, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Hamas'ın korkunç saldırılarına karşılık Gazzelilerin toplu olarak cezalandırılmasından endişe duyuyoruz, ki bu da savaş suçu anlamına geliyor" dedi.