https://sputniknews.com.tr/20231104/misir-disisleri-bakani-derhal-ateskes-ilan-edilmeli-1077072381.html
Mısır Dışişleri Bakanı: Derhal ateşkes ilan edilmeli
Mısır Dışişleri Bakanı: Derhal ateşkes ilan edilmeli
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Antony Blinken ile yaptığı görüşmelerde 'derhal ateşkes' kararının verilmesi gerektiğini vurguladı. 04.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-04T20:42+0300
2023-11-04T20:42+0300
2023-11-04T20:42+0300
israil- filistin çatışması
samih şukri
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israil-filistin sorunu
ateşkes
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de Filistin davasının tasfiye edilmesini reddettiklerini belirterek, Gazze'deki saldırılarda "bariz uygulamalara" ilişkin uluslararası bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi. Mısır'ın yardım ulaştırmak ve yaralı Gazzelileri tedavi etmek için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini söyleyen Şukri, Mısır'ın çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.Arap ülkelerinin Gazze'de 'herhangi bir koşul olmaksızın acil' bir ateşkes çağrısını yinelediğini belirten Mısır Dışişleri Bakanı, Antony Blinken ile yaptığı görüşmeler sırasında 'çifte standartlara' karşı uyarıda bulunduğunu söyledi.Şukri ayrıca, 'Arap kanı diğer insanların kanından daha değersizmiş' gibi Filistin davasıyla ilgili şeyler söz konusu olduğunda aynı şekilde uygulanmayan sivillerin hedef alınması ve uluslararası insani hukuk ihlallerinin kınanmaması gerektiğinin de altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231104/abd-disisleri-bakani-blinken-enkazdan-cikarilan-filistinli-cocugu-gordugumde-icim-ciz-etti-1077070794.html
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samih şukri, mısır, antony blinken, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes
Mısır Dışişleri Bakanı: Derhal ateşkes ilan edilmeli
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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Antony Blinken ile yaptığı görüşmelerde 'derhal ateşkes' kararının verilmesi gerektiğini vurguladı.
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de Filistin davasının tasfiye edilmesini reddettiklerini belirterek, Gazze'deki saldırılarda "bariz uygulamalara" ilişkin uluslararası bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.
Mısır'ın yardım ulaştırmak ve yaralı Gazzelileri tedavi etmek için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini söyleyen Şukri, Mısır'ın çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Arap ülkelerinin Gazze'de 'herhangi bir koşul olmaksızın acil' bir ateşkes çağrısını yinelediğini belirten Mısır Dışişleri Bakanı, Antony Blinken ile yaptığı görüşmeler sırasında 'çifte standartlara' karşı uyarıda bulunduğunu söyledi.
Şukri ayrıca, 'Arap kanı diğer insanların kanından daha değersizmiş' gibi Filistin davasıyla ilgili şeyler söz konusu olduğunda aynı şekilde uygulanmayan sivillerin hedef alınması ve uluslararası insani hukuk ihlallerinin kınanmaması gerektiğinin de altını çizdi.