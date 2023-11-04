https://sputniknews.com.tr/20231104/misir-disisleri-bakani-derhal-ateskes-ilan-edilmeli-1077072381.html

Mısır Dışişleri Bakanı: Derhal ateşkes ilan edilmeli

Mısır Dışişleri Bakanı: Derhal ateşkes ilan edilmeli

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Antony Blinken ile yaptığı görüşmelerde 'derhal ateşkes' kararının verilmesi gerektiğini vurguladı. 04.11.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

samih şukri

mısır

antony blinken

abd

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

ateşkes

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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de Filistin davasının tasfiye edilmesini reddettiklerini belirterek, Gazze'deki saldırılarda "bariz uygulamalara" ilişkin uluslararası bir soruşturma yapılması gerektiğini söyledi. Mısır'ın yardım ulaştırmak ve yaralı Gazzelileri tedavi etmek için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini söyleyen Şukri, Mısır'ın çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.Arap ülkelerinin Gazze'de 'herhangi bir koşul olmaksızın acil' bir ateşkes çağrısını yinelediğini belirten Mısır Dışişleri Bakanı, Antony Blinken ile yaptığı görüşmeler sırasında 'çifte standartlara' karşı uyarıda bulunduğunu söyledi.Şukri ayrıca, 'Arap kanı diğer insanların kanından daha değersizmiş' gibi Filistin davasıyla ilgili şeyler söz konusu olduğunda aynı şekilde uygulanmayan sivillerin hedef alınması ve uluslararası insani hukuk ihlallerinin kınanmaması gerektiğinin de altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20231104/abd-disisleri-bakani-blinken-enkazdan-cikarilan-filistinli-cocugu-gordugumde-icim-ciz-etti-1077070794.html

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samih şukri, mısır, antony blinken, abd, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, ateşkes