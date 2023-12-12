https://sputniknews.com.tr/20231212/israil-ordusu-20-askerimiz-dost-atesi-veya-kaza-sonucu-oldu-1078359553.html

İsrail ordusu: 20 askerimiz dost ateşi veya kaza sonucu öldü

İsrail ordusu: 20 askerimiz dost ateşi veya kaza sonucu öldü

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze operasyonunda öldürülen 105 askerden 20'sinin dost ateşi veya kaza sonucu öldüğünü açıkladı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

hamas

israil savunma kuvvetleri (idf)

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İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından açıklanan yeni verilere göre kara harekâtı sırasında Gazze Şeridi'nde öldürülen 105 askerden 20'si dost ateşi ve diğer kazalar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İki askerin de İsrail güçleri tarafından patlatılan patlayıcılardan çıkan şarapnel parçaları nedeniyle öldüğü belirtildi. Askerlerin üzerinden geçen zırhlı araçların karıştığı olaylarda da iki asker hayatını kaybettiği ifade edildi.Ordu açıklamasında, dost ateşi vakaları da dahil olmak üzere devam eden çatışmaları sürekli olarak değerlendirdiği ve çıkarılan dersleri hızla uygulamaya koyduğu dile getirildi.

https://sputniknews.com.tr/20231212/bm-israil-ordusu-onlarca-erkek-ve-cocugu-ic-camasirina-kadar-soyundurarak-bilinmeyen-yonde-goturdu-1078344840.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

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