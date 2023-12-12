https://sputniknews.com.tr/20231212/israil-ordusu-20-askerimiz-dost-atesi-veya-kaza-sonucu-oldu-1078359553.html
İsrail ordusu: 20 askerimiz dost ateşi veya kaza sonucu öldü
İsrail ordusu: 20 askerimiz dost ateşi veya kaza sonucu öldü
İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze operasyonunda öldürülen 105 askerden 20'sinin dost ateşi veya kaza sonucu öldüğünü açıkladı. 12.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-12T12:52+0300
2023-12-12T12:52+0300
2023-12-12T12:52+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
hamas
israil savunma kuvvetleri (idf)
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İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından açıklanan yeni verilere göre kara harekâtı sırasında Gazze Şeridi'nde öldürülen 105 askerden 20'si dost ateşi ve diğer kazalar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:İki askerin de İsrail güçleri tarafından patlatılan patlayıcılardan çıkan şarapnel parçaları nedeniyle öldüğü belirtildi. Askerlerin üzerinden geçen zırhlı araçların karıştığı olaylarda da iki asker hayatını kaybettiği ifade edildi.Ordu açıklamasında, dost ateşi vakaları da dahil olmak üzere devam eden çatışmaları sürekli olarak değerlendirdiği ve çıkarılan dersleri hızla uygulamaya koyduğu dile getirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231212/bm-israil-ordusu-onlarca-erkek-ve-cocugu-ic-camasirina-kadar-soyundurarak-bilinmeyen-yonde-goturdu-1078344840.html
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf)
israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hamas, israil savunma kuvvetleri (idf)
İsrail ordusu: 20 askerimiz dost ateşi veya kaza sonucu öldü
İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze operasyonunda öldürülen 105 askerden 20'sinin dost ateşi veya kaza sonucu öldüğünü açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından açıklanan yeni verilere göre kara harekâtı sırasında Gazze Şeridi'nde öldürülen 105 askerden 20'si dost ateşi ve diğer kazalar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Askerlerin on üçü hava saldırıları, tank ateşi ve silah ateşi de dahil olmak üzere yanlış tanımlama nedeniyle dost ateşiyle öldü. Bir asker kendilerine isabet etmesi istenmeyen ateş sonucu, diğer iki asker ise kazara yanlışlıkla açılan ateş sonucu öldürüldü.
İki askerin de İsrail güçleri tarafından patlatılan patlayıcılardan çıkan şarapnel parçaları nedeniyle öldüğü belirtildi. Askerlerin üzerinden geçen zırhlı araçların karıştığı olaylarda da iki asker hayatını kaybettiği ifade edildi.
Ordu açıklamasında, dost ateşi vakaları da dahil olmak üzere devam eden çatışmaları sürekli olarak değerlendirdiği ve çıkarılan dersleri hızla uygulamaya koyduğu dile getirildi.