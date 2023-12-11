https://sputniknews.com.tr/20231211/abd-israilin-beyaz-fosfor-kullandigi-yonundeki-haberlerden-dolayi-endiseliyiz-1078337578.html
ABD: İsrail'in beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz
ABD: İsrail'in beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz
ABD yönetimi, İsrail’in Lübnan'da ABD yapımı beyaz fosforlu top mermisi kullandığı yönündeki haberlere ilişkin, "Haberleri gördük ve açıkçası bundan dolayı... 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T21:29+0300
2023-12-11T21:29+0300
2023-12-11T21:29+0300
israil- filistin çatışması
israil-filistin
israil
lübnan
fosfor
fosfor bombası
beyaz fosfor bombaları
beyaz fosfor
beyaz fosfor
fosfor bombası
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'la Philadelphia'ya giderken uçaktan basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.Kirby, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermileriyle ilgili soruya yanıt verdi.Konuyla ilgili süreci takip ettiklerini aktaran Kirby, "Haberleri gördük ve açıkçası bundan dolayı endişeliyiz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için (İsrail tarafına) sorular soracağız" şeklinde konuştu.Kirby, başka ülke ordularına "aydınlatma" ve benzeri sınırlı amaçlarla beyaz fosforlu silahları temin ettiklerini hatırlatarak, İsrail ya da başka bir ülkenin beyaz fosforu sadece bu yasal çerçeve içinde kullanmasını beklediklerini belirtti. İsrail'in beyaz fosfor kullanımıAmerikan Washington Post gazetesi, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaşmıştı.Gazetenin haberine göre, bölgedeki Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim’de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını bulmuştu.Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231211/rus-uzman-abd-icin-gazze-diye-bir-sey-yok-humanizm-adina-herhangi-bir-sey-beklenmemeli-1078337158.html
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israil-filistin, israil, lübnan, fosfor, fosfor bombası, beyaz fosfor bombaları, beyaz fosfor, beyaz fosfor, fosfor bombası, beyaz saray, joe biden
ABD: İsrail'in beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz
ABD yönetimi, İsrail’in Lübnan'da ABD yapımı beyaz fosforlu top mermisi kullandığı yönündeki haberlere ilişkin, "Haberleri gördük ve açıkçası bundan dolayı endişeliyiz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için (İsrail tarafına) sorular soracağız" açıklamasında bulundu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'la Philadelphia'ya giderken uçaktan basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.
Kirby, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermileriyle ilgili soruya yanıt verdi.
Konuyla ilgili süreci takip ettiklerini aktaran Kirby, "Haberleri gördük ve açıkçası bundan dolayı endişeliyiz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için (İsrail tarafına) sorular soracağız" şeklinde konuştu.
Kirby, başka ülke ordularına "aydınlatma" ve benzeri sınırlı amaçlarla beyaz fosforlu silahları temin ettiklerini hatırlatarak, İsrail ya da başka bir ülkenin beyaz fosforu sadece bu yasal çerçeve içinde kullanmasını beklediklerini belirtti.
İsrail'in beyaz fosfor kullanımı
Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaşmıştı.
Gazetenin haberine göre, bölgedeki Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim’de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını bulmuştu.
Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.