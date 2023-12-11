https://sputniknews.com.tr/20231211/abd-israilin-beyaz-fosfor-kullandigi-yonundeki-haberlerden-dolayi-endiseliyiz-1078337578.html

ABD: İsrail'in beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz

ABD: İsrail'in beyaz fosfor kullandığı yönündeki haberlerden dolayı endişeliyiz

ABD yönetimi, İsrail’in Lübnan'da ABD yapımı beyaz fosforlu top mermisi kullandığı yönündeki haberlere ilişkin, "Haberleri gördük ve açıkçası bundan dolayı... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T21:29+0300

2023-12-11T21:29+0300

2023-12-11T21:29+0300

israil- filistin çatışması

israil-filistin

israil

lübnan

fosfor

fosfor bombası

beyaz fosfor bombaları

beyaz fosfor

beyaz fosfor

fosfor bombası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0c/1076264711_0:118:2256:1387_1920x0_80_0_0_2142208d92cbffefd7e2bf3d4ef2d9a7.jpg

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'la Philadelphia'ya giderken uçaktan basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.Kirby, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermileriyle ilgili soruya yanıt verdi.Konuyla ilgili süreci takip ettiklerini aktaran Kirby, "Haberleri gördük ve açıkçası bundan dolayı endişeliyiz. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için (İsrail tarafına) sorular soracağız" şeklinde konuştu.Kirby, başka ülke ordularına "aydınlatma" ve benzeri sınırlı amaçlarla beyaz fosforlu silahları temin ettiklerini hatırlatarak, İsrail ya da başka bir ülkenin beyaz fosforu sadece bu yasal çerçeve içinde kullanmasını beklediklerini belirtti. İsrail'in beyaz fosfor kullanımıAmerikan Washington Post gazetesi, İsrail’in Lübnan'ın güneyinde düzenlediği ve 9 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda kullandığı ABD yapımı beyaz fosforlu top mermilerinin kalıntılarına ulaşmıştı.Gazetenin haberine göre, bölgedeki Washington Post muhabiri, İsrail ordusunun 16 Ekim’de Dahayra beldesini hedef alan saldırılarında kullandığı 155 mm beyaz fosforlu top mermilerinin parçalarını bulmuştu.Uluslararası Af Örgütü ile İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231211/rus-uzman-abd-icin-gazze-diye-bir-sey-yok-humanizm-adina-herhangi-bir-sey-beklenmemeli-1078337158.html

israil

lübnan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil-filistin, israil, lübnan, fosfor, fosfor bombası, beyaz fosfor bombaları, beyaz fosfor, beyaz fosfor, fosfor bombası, beyaz saray, joe biden