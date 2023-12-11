https://sputniknews.com.tr/20231211/rus-uzman-abd-icin-gazze-diye-bir-sey-yok-humanizm-adina-herhangi-bir-sey-beklenmemeli-1078337158.html

Rus uzman: ABD için Gazze diye bir şey yok, hümanizm adına herhangi bir şey beklenmemeli

Rus uzman: ABD için Gazze diye bir şey yok, hümanizm adına herhangi bir şey beklenmemeli

ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze'de acilen insani ateşkes ve tüm rehinelerin önkoşulsuz olarak serbest bırakılması istenilen karar tasarısını veto... 11.12.2023, Sputnik Türkiye

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gazze

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israil

israil-filistin

hümanizm

konstantin blohin

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ABD’nin Gazze Şeridi’nde acilen insani ateşkes ve tüm rehinelerin önkoşulsuz olarak serbest bırakılması istenilen karar tasarısını veto etmesi Türkiye dahil birçok ülke tarafından tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Adil bir dünya mümkün, ama ABD ile değil” sözleri ile karara tepkisini dile getirirken Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ise ‘artık Filistin'de öldürülen her insanın kanının ‘ABD yönetiminin elinde’ olduğunu ifade etti.Rusya Bilimler Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi'nin önde gelen araştırmacısı Konstantin Blohin, Sputnik’e demecinde bu bağlamda ABD’nin Ortadoğu politikasının özelliklerini anlattı.Blohin, “Batılı ülkelerden adalete dayalı barış çağrıları yükseliyor, ancak fiilen herhangi bir adalet yok. Bugün tüm Batı açıkça İsrail'in yanında yer alıyor, kolektif Batı'nın ve NATO'nun potansiyeli ise kesinlikle Filistin'in potansiyelini aşıyor. Teorik olarak barışın, Filistin'e topraklarının geri verilmesiyle geleceği herkes için açık olmalı. Ancak İsrail anlaşma yapmaya hazır değil. Gerçi buradaki mesele İsrail bile değil, onlarca yıldır barışa katkıda bulunmayan Batılı ülkelerin konumuyla ilgili. ABD geri adım atmayacak, onlar için öncelik Gazze'deki ölen sivil halk değil, İsrail'dir. ABD için Gazze diye bir şey yok, hümanizm adına herhangi bir şey beklenmemeli” diye konuştu.İki partili çok katı bir fikir birliğinin var olduğu ABD'nin söyleminde yakın gelecekte değişiklik olmayacağına dikkat çeken Blohin, “Cumhuriyetçi Parti daha çok İsrail yanlısı, Demokrat Parti ise daha az. Ancak bu ‘daha az’ bile İsrail'e yüzde 100 değil, yüzde 1.000 destek anlamına geliyor. Her iki parti de kesinlikle İsrail yanlısıdır. İsrailli politikacılar bazen (ABD Başkanı Joe) Biden'ı İran ile ‘nükleer anlaşma’ müzakerelerine devam etmek istediği için eleştiriyor. Bu kişiler daha önce Obama'yı bu ‘nükleer anlaşmayı’ yaptığı için eleştirmişti. Ancak şöyle ya da böyle Washington’daki mevcut hükümet İsrail'i aktif olarak destekliyor” vurgusunu yaptı.İsrail-Filistin çatışmasının henüz bir çözümü olamadığının altını çizen Blohin, şunları söyledi:Rus siyaset bilimci, ABD'nin İsrail'e yönelik bu desteğinin, İsrail'in ana ticaret ortağının özellikle ABD'nin olduğuna ve bu iki ülke arasındaki ticaretin son yıllarda daha da arttığına dikkat edildiği taktirde anlaşılabileceğini kaydetti.Blohin, “İkili ticaret hacmi yılda milyarlarca doları buluyor ve ABD, İsrail ekonomisinin önemli bir yatırımcısı oldu. Birçok Amerikan şirketi İsrail'de iş yapıyor, istihdam yaratıyor, sermaye yatırıyor. İsrail'deki bu ekonomik büyüme, Amerikan şirketlerine İsrail'de geliştirilen teknolojilere ve yeniliklere erişim olanağı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231211/gazzede-can-kaybi-18-bini-asti-1078331774.html

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