https://sputniknews.com.tr/20231211/gazzede-can-kaybi-18-bini-asti-1078331774.html
Gazze’de can kaybı 18 bini aştı
Gazze’de can kaybı 18 bini aştı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısını son 24 saatte 208 kişi artarak 18 bin 205'e yükseldiğini açıkladı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-11T18:29+0300
2023-12-11T18:29+0300
2023-12-11T18:29+0300
israil- filistin çatışması
gazze şeridi
gazze
israil-filistin
israil
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Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 205’e yükseldiğini açıkladı. El-Kudra, yaralı sayısının da 49 bin 645’e yükseldiğini bildirdi. El-Kudra, “İsrail’in bilinçli olarak hedef aldığı ve çökerttiği sağlık sistemine destek sağlamak amacıyla tüm ülkeleri ve sağlık kuruluşlarını Gazze Şeridi'nin her bölgesinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231211/israil-bati-serianin-pek-cok-kentine-baskinlarini-surduruyor-1078302502.html
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gazze şeridi, gazze, israil-filistin, israil
gazze şeridi, gazze, israil-filistin, israil
Gazze’de can kaybı 18 bini aştı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısını son 24 saatte 208 kişi artarak 18 bin 205'e yükseldiğini açıkladı.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 205’e yükseldiğini açıkladı.
El-Kudra, yaralı sayısının da 49 bin 645’e yükseldiğini bildirdi.
El-Kudra, “İsrail’in bilinçli olarak hedef aldığı ve çökerttiği sağlık sistemine destek sağlamak amacıyla tüm ülkeleri ve sağlık kuruluşlarını Gazze Şeridi'nin her bölgesinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz” dedi.