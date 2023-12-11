https://sputniknews.com.tr/20231211/gazzede-can-kaybi-18-bini-asti-1078331774.html

Gazze’de can kaybı 18 bini aştı

Gazze’de can kaybı 18 bini aştı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısını son 24 saatte 208 kişi artarak 18 bin 205'e yükseldiğini açıkladı. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T18:29+0300

2023-12-11T18:29+0300

2023-12-11T18:29+0300

israil- filistin çatışması

gazze şeridi

gazze

israil-filistin

israil

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Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 205’e yükseldiğini açıkladı. El-Kudra, yaralı sayısının da 49 bin 645’e yükseldiğini bildirdi. El-Kudra, “İsrail’in bilinçli olarak hedef aldığı ve çökerttiği sağlık sistemine destek sağlamak amacıyla tüm ülkeleri ve sağlık kuruluşlarını Gazze Şeridi'nin her bölgesinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231211/israil-bati-serianin-pek-cok-kentine-baskinlarini-surduruyor-1078302502.html

gazze şeridi

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