https://sputniknews.com.tr/20231211/israil-bati-serianin-pek-cok-kentine-baskinlarini-surduruyor-1078302502.html

İsrail, Batı Şeria'nın pek çok kentine baskınlarını sürdürüyor

İsrail, Batı Şeria'nın pek çok kentine baskınlarını sürdürüyor

Gazze saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına da baskın düzenledi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T08:58+0300

2023-12-11T08:58+0300

2023-12-11T08:58+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

batı şeria

doğu kudüs

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benyamin netanyahu

abd

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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçlerinin baskınlarının adresi Cenin, Beytüllahim, Nablus, Eriha, El Halil, Ramallah ve El-Bire kentleri oldu.Çok sayıda İsrail askeri, Cenin'in güney batısındaki Yabed kasabasına gelerek, Filistinlilerin evlerine baskın gerçekleştirdi.Askerler, evlerde arama yaptı, eşyalarını dağıtıp zarar verdi ve sakinlerini sorguya çekti.Bire kentine bağlı Sath Merhaba Mahallesi'ndeki baskında ise evlerin çatısına keskin nişancılar yerleştirilirken, bir dükkandaki güvenlik kamerası kayıtlarına askerlerce el konuldu. Baskın sırasında göz yaşartıcı ve gaz bombası kullanıldı, ateş açıldı ve havada da insansız hava araçlarının (İHA) uçtuğu görüldü.İsrail güçleri ayrıca, Ramallah'ta Birzeit, Bitunya ve Deyr Ebu Meşal kasabası ile Şakba köyüne, Kalkilya'da Kefr Saba Mahallesi'nde bir eve, Nablus'un doğusundaki Salim kasabasına, Balata Mülteci Kampı'na, Avarta kontrol noktasından Nablus'un doğusuna, Eriha'da Ketf el-Vad Mahallesi'ne, El Halil'in güneyindeki Dura kasabası ile kuzeybatısındaki Beyt Ula kasabasında bir hayır kurumuna, Beytüllahim'de ise Dıheyşe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.Çok sayıda askeri aracın ve bazı bölgelerde de buldozerlerin eşlik ettiği bu baskınlarda, gözaltına alınanlar oldu.İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'daki baskınlarını yoğunlaştırdı. Bu baskınlarda, şu ana kadar 275 Filistinli hayatını kaybederken, 3 bin 730 kişi de gözaltına alındı.BM'ye ait bir okula saldırıİsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı.İsrail ordusu, günlerdir Cibaliya Mülteci Kampı'na, karadan ve havadan saldırılarını yoğunlaştırırken, Filistin direniş güçleriyle de sahada çatışmaya devam ediyor.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından dün yapılan açıklamada, Cibaliya'da 13 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.‘Acil insani ateşkese ihtiyaç var’Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in devam eden bombardımanları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine doğru kitlesel yer değiştirmelerin hızının artacağı konusunda uyarıda bulundu.BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, X sosyal medya platformunda, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de sivillerin yerinden edilmelerine ilişkin, "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var" paylaşımına yer verdi.Grandi, kitlesel yerinden edilmelerin önlenememesi halinde, bu sorunu çözmenin imkansız hale geleceğini ve ileride elde edilebilecek barış şansını da tehlikeye atacağını vurguladı.ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231211/hamas-filistin-halkinin-kendi-kaderini-tayin-etme-hakkina-bagliyiz-1078298411.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, batı şeria, doğu kudüs, hamas, benyamin netanyahu, abd, ortadoğu, doğu akdeniz