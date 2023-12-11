https://sputniknews.com.tr/20231211/hamas-filistin-halkinin-kendi-kaderini-tayin-etme-hakkina-bagliyiz-1078298411.html

Hamas: Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına bağlıyız

Hamas: Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına bağlıyız

Hamas, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına bağlılığını vurgulayarak, zorla yerinden edilme projelerini reddettiğini bildirdi. 11.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-11T00:56+0300

2023-12-11T00:56+0300

2023-12-11T00:56+0300

israil- filistin çatışması

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

birleşmiş milletler (bm)

milletler diyalogu: halkların kendi kaderini belirleme hakkı ve çok kutuplu dünyanın inşası

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Hamas, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 75. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.Açıklamada, Filistin halkının meşru haklarının korunması, İsrail'in sivillere karşı işlediği katliam ve soykırımın durdurulması ve faillerin yargılanması çağrısı yapıldı.İsrail'in 70 yılı aşkın bir süredir Filistinlilerin haklarına saldırdığına ve ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu saldırıların gölgesinde İnsan Hakları Günü'nü kutlamanın, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ilkelerinin ve uluslararası kanunların açık bir ihlali anlamına geldiği ifade edildi.Açıklamada, Gazze'deki soykırımı durdurmanın ve faillerin savaş suçlusu olarak yargılanması için uluslararası mahkemelerde dava açılmasının siyasi, ahlaki ve insani sorumluluğunun uluslararası topluma ait olduğu vurgulandı.Hamas'ın "Hürriyet, bağımsızlık, kendi kaderini tayin hakkı, kapsamlı bir özgürleşme ve yurtlarına geri dönüş" olmak üzere Filistin halkının tüm meşru haklarına bağlılığını teyit ettiği açıklamasında, tüm yerleşim yeri projeleri, zorla yerinden etme politikası, aşırılık ve devredilemez haklardan feragatin reddedildiğinin altı çizildi.Hamas, BM, uluslararası kuruluş ve kamuoyuna, "Çifte standart politikasına son vermeleri, Filistin halkının meşru haklarına ve haklı davalarına karşı adaleti yerine getirmeleri" çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231210/hizbullah-israile-ait-7-askeri-noktaya-saldiri-duzenledi-1078280583.html

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hamas, hamas, hamas, hamas, hamas hareketi, birleşmiş milletler (bm), milletler diyalogu: halkların kendi kaderini belirleme hakkı ve çok kutuplu dünyanın inşası