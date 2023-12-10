https://sputniknews.com.tr/20231210/hizbullah-israile-ait-7-askeri-noktaya-saldiri-duzenledi-1078280583.html
Hizbullah, İsrail’e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi
Hizbullah, İsrail’e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi
Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. 10.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-10T22:05+0300
2023-12-10T22:05+0300
2023-12-10T22:05+0300
israil- filistin çatışması
hizbullah
israil
israil-filistin
lübnan
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Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail sınırında yer alan askeri noktalara düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, Cel el-Alem, Birket Rişe, Hunin, El-Abad, Zibdin, Ruveysat el-Alem ve Yara askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.Açıklamada tüm hedeflerin tam isabetle vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan’da 23 ve İsrail’de 5 sivil hayatını kaybetti.
https://sputniknews.com.tr/20231207/israil-lubnanla-savasamaz-bati-beyrutu-savasmamaya-ikna-etmeye-calisiyor-1078201873.html
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hizbullah, israil, israil-filistin, lübnan
hizbullah, israil, israil-filistin, lübnan
Hizbullah, İsrail’e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi
Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, Lübnan’ın güneyinden İsrail sınırında yer alan askeri noktalara düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, Cel el-Alem, Birket Rişe, Hunin, El-Abad, Zibdin, Ruveysat el-Alem ve Yara askeri noktalarına güdümlü füze ve uygun silahlarla saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada tüm hedeflerin tam isabetle vurulduğu, İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.
Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan’da 23 ve İsrail’de 5 sivil hayatını kaybetti.