'İsrail Lübnan’la savaşamaz, Batı Beyrut’u savaşmamaya ikna etmeye çalışıyor'

Lübnanlı siyasetçi Züheyr el-Cüveyd, Avrupalı ve ABD’li müzakerecilerin Lübnan’ı İsrail’e karşı savaş başlatmamaya ikna etmeye çalıştıklarını, çünkü İsrail’in... 07.12.2023, Sputnik Türkiye

İstanbul’daki Avrupa Filistin Forumu’na katılan Lübnanlı milletvekili, İşçi Direniş Cephesi partisinin lideri Züheyr el-Cüveyd, Sputnik’e açıklamasında, “Cephe zaten var. Yeni cephenin açılmasını konuşmanın hiçbir anlamı yok. Çatışmalar yaşanıyor. Yaklaşık 150 direniş savaşçısı hayatını kaybetti. Siviller köylerini terk etmek zorunda kaldı. Her gün karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Ama İsrail şimdilik sadece Lübnan’ın genelinde değil sadece güneyine saldırıyor. Güneyde direniş İsrail’in saldırılarını püskürtecek güçte, verilen karşılık da İsrail’in saldırılarından daha şiddetli” ifadesini kullandı.“Aslında İsrail, Lübnan’la savaşmak istemiyor” diyen politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü: İsrail’in, Hamas tünellerini suyla dolduracağı iddialarını da değerlendiren el-Cüveyd, “Bu tür boş haberler hiçbir güveni hakketmiyor. İsrail böyle bir şey yapmak isteseydi çoktan başlardı. Zira her gün katliamlar gerçekleştiren İsrail hiçbir şeyden korkmuyor” dedi.Lübnanlı milletvekili, “İsrail, esirleri düşünmüyor. Her gün şiddetli saldırılar düzenliyor. Birkaç esir öldü, aralarında çocuklar da var. Herkes rahat olsun, İsrail tünelleri suyla doldurmayacak. İsrail ve ABD, ne kadar ileri teknolojilere sahip olurlarsa olsunlar henüz Hamas ve direniş güçlerinin tüm tünellerini bulamadı” diye kaydetti.

