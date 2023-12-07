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'İsrail Lübnan’la savaşamaz, Batı Beyrut’u savaşmamaya ikna etmeye çalışıyor'
'İsrail Lübnan’la savaşamaz, Batı Beyrut’u savaşmamaya ikna etmeye çalışıyor'
Lübnanlı siyasetçi Züheyr el-Cüveyd, Avrupalı ve ABD’li müzakerecilerin Lübnan’ı İsrail’e karşı savaş başlatmamaya ikna etmeye çalıştıklarını, çünkü İsrail’in... 07.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-07T22:47+0300
2023-12-07T22:47+0300
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İstanbul’daki Avrupa Filistin Forumu’na katılan Lübnanlı milletvekili, İşçi Direniş Cephesi partisinin lideri Züheyr el-Cüveyd, Sputnik’e açıklamasında, “Cephe zaten var. Yeni cephenin açılmasını konuşmanın hiçbir anlamı yok. Çatışmalar yaşanıyor. Yaklaşık 150 direniş savaşçısı hayatını kaybetti. Siviller köylerini terk etmek zorunda kaldı. Her gün karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Ama İsrail şimdilik sadece Lübnan’ın genelinde değil sadece güneyine saldırıyor. Güneyde direniş İsrail’in saldırılarını püskürtecek güçte, verilen karşılık da İsrail’in saldırılarından daha şiddetli” ifadesini kullandı.“Aslında İsrail, Lübnan’la savaşmak istemiyor” diyen politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü: İsrail’in, Hamas tünellerini suyla dolduracağı iddialarını da değerlendiren el-Cüveyd, “Bu tür boş haberler hiçbir güveni hakketmiyor. İsrail böyle bir şey yapmak isteseydi çoktan başlardı. Zira her gün katliamlar gerçekleştiren İsrail hiçbir şeyden korkmuyor” dedi.Lübnanlı milletvekili, “İsrail, esirleri düşünmüyor. Her gün şiddetli saldırılar düzenliyor. Birkaç esir öldü, aralarında çocuklar da var. Herkes rahat olsun, İsrail tünelleri suyla doldurmayacak. İsrail ve ABD, ne kadar ileri teknolojilere sahip olurlarsa olsunlar henüz Hamas ve direniş güçlerinin tüm tünellerini bulamadı” diye kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231206/israil-abdden-200-ucak-askeri-yardim-aldik-1078150574.html
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israil, lübnan, hizbullah, hamas, ortadoğu
israil, lübnan, hizbullah, hamas, ortadoğu

'İsrail Lübnan’la savaşamaz, Batı Beyrut’u savaşmamaya ikna etmeye çalışıyor'

22:47 07.12.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYİsrail Lübnan sınır bölgesi
İsrail Lübnan sınır bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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Maksim Durnev
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Lübnanlı siyasetçi Züheyr el-Cüveyd, Avrupalı ve ABD’li müzakerecilerin Lübnan’ı İsrail’e karşı savaş başlatmamaya ikna etmeye çalıştıklarını, çünkü İsrail’in iki cephede savaşacak güçte olmadığını bildiklerini belirtti.
İstanbul’daki Avrupa Filistin Forumu’na katılan Lübnanlı milletvekili, İşçi Direniş Cephesi partisinin lideri Züheyr el-Cüveyd, Sputnik’e açıklamasında, “Cephe zaten var. Yeni cephenin açılmasını konuşmanın hiçbir anlamı yok. Çatışmalar yaşanıyor. Yaklaşık 150 direniş savaşçısı hayatını kaybetti. Siviller köylerini terk etmek zorunda kaldı. Her gün karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Ama İsrail şimdilik sadece Lübnan’ın genelinde değil sadece güneyine saldırıyor. Güneyde direniş İsrail’in saldırılarını püskürtecek güçte, verilen karşılık da İsrail’in saldırılarından daha şiddetli” ifadesini kullandı.
Aslında İsrail, Lübnan’la savaşmak istemiyor” diyen politikacı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu nedenle ABD Dışişleri Bakanı ile çeşitli Avrupalı ve Fransız müzakereciler düzenli olarak Beyrut'a geliyor, dedikleri gibi savaş genişlemesin diye yeni cephenin açılmamasını istiyorlar. Çünkü şunu anlıyorlar ki, 62 gün içinde Hamas’ın elindeki tek bir esiri silah yoluyla geri alamayan, Yahya Sinvar’ı öldüremeyen İsrail, Hizbullah’a karşı savaşamaz. Hizbullah, Suriye’de savaş deneyimini kazandı. Sizi temin ederim ki İsrail Lübnan'la savaşmak istemiyor.”
İsrail’in, Hamas tünellerini suyla dolduracağı iddialarını da değerlendiren el-Cüveyd, “Bu tür boş haberler hiçbir güveni hakketmiyor. İsrail böyle bir şey yapmak isteseydi çoktan başlardı. Zira her gün katliamlar gerçekleştiren İsrail hiçbir şeyden korkmuyor” dedi.
Lübnanlı milletvekili, “İsrail, esirleri düşünmüyor. Her gün şiddetli saldırılar düzenliyor. Birkaç esir öldü, aralarında çocuklar da var. Herkes rahat olsun, İsrail tünelleri suyla doldurmayacak. İsrail ve ABD, ne kadar ileri teknolojilere sahip olurlarsa olsunlar henüz Hamas ve direniş güçlerinin tüm tünellerini bulamadı” diye kaydetti.
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
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