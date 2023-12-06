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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul ve Ankara adayları kim olacak?
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231206/abd-temsilciler-meclisi-o-karari-kabul-etti-siyonizm-karsitligi-yahudi-karsitligi-sayilacak-1078133684.html
ABD Temsilciler Meclisi o kararı kabul etti: 'Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı sayılacak'
ABD Temsilciler Meclisi o kararı kabul etti: 'Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı sayılacak'
ABD Temsilciler Meclisi, Antisemitizmi Siyonizm karşıtlığıyla eşitleyen kararı kabul etti. 06.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-06T12:04+0300
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israil- filistin çatışması
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ABD Temsilciler Meclisi, Siyonizm karşıtlığının antisemitizm olduğunu söyleyen bağlayıcı olmayan bir Cumhuriyetçi ve Demokratların önemli bir azınlığı dışında tümünün desteğiyle bir kararı onayladı.ABD Temsilciler Meclisi aldığı bir kararla "Siyonizm karşıtlığı antisemitizmdir" dedi. Söz konusu kararda ayrıca “Nehirden Denize Özgür Filistin” sloganı da kınandı.Sembolik olduğu belirtilen bu kararın, 'Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya genelinde antisemitizmin ciddi yükselişini' reddetme çabası olarak adlandırıldı.Karar, Temsilciler Meclisi'ndeki iki Yahudi Cumhuriyetçi, Ohio'dan Max Miller ve Tennessee'den David Kustoff tarafından sunuldu. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi 311’e karşı 14 oyla Siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş tutan tasarıyı kabul etti. 92 Demokrat üye oylamada çekimser kaldı.ABD'de yaşayan Filistinli hak savunucuları, Cumhuriyetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir tasarıyı Gazze'deki savaşın ortasında İsrail'i eleştirenleri karalamaya yönelik bir girişim olarak eleştirirken Siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş tutan bir kongre kararını kınayarak, bunu ifade özgürlüğünü engellemeyi ve Gazze'deki savaştan dikkatleri uzaklaştırmayı amaçlayan tehlikeli bir önlem olarak nitelendirdi.ABD Filistin Toplumu Ağı organizatörlerinden Husam Marajda, kararın Filistinli hak savunucularını bağnazlıkla suçlayarak ve İsrail politikalarına yönelik eleştirilerini nefret söylemi olarak etiketleyerek 'engelleme' çabası olduğunu söyledi.Marajda, "Bu çok tehlikeli. Gerçekten çok kötü bir emsal teşkil ediyor. Özgürlük mücadelemizi, adalet, barış ve eşitlik çağrımızı kriminalize etmeyi amaçlıyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20191204/fransada-siyonizm-karsitligi-ile-antisemitizm-es-deger-sayilacak-1040754364.html
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ABD Temsilciler Meclisi o kararı kabul etti: 'Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı sayılacak'

12:04 06.12.2023 (güncellendi: 12:09 06.12.2023)
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENİsrail'in önde gelen Haredi hahamı Chaim Kanievsky'nin 20 Mart 2022'de Tel Aviv yakınındaki Bnei Brak'ta düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 1 milyon ultra-Ortodoks Yahudi katıldı.
İsrail'in önde gelen Haredi hahamı Chaim Kanievsky'nin 20 Mart 2022'de Tel Aviv yakınındaki Bnei Brak'ta düzenlenen cenaze törenine yaklaşık 1 milyon ultra-Ortodoks Yahudi katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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ABD Temsilciler Meclisi, Antisemitizmi Siyonizm karşıtlığıyla eşitleyen kararı kabul etti.
ABD Temsilciler Meclisi, Siyonizm karşıtlığının antisemitizm olduğunu söyleyen bağlayıcı olmayan bir Cumhuriyetçi ve Demokratların önemli bir azınlığı dışında tümünün desteğiyle bir kararı onayladı.
ABD Temsilciler Meclisi aldığı bir kararla "Siyonizm karşıtlığı antisemitizmdir" dedi. Söz konusu kararda ayrıca “Nehirden Denize Özgür Filistin” sloganı da kınandı.
Sembolik olduğu belirtilen bu kararın, 'Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya genelinde antisemitizmin ciddi yükselişini' reddetme çabası olarak adlandırıldı.
Karar, Temsilciler Meclisi'ndeki iki Yahudi Cumhuriyetçi, Ohio'dan Max Miller ve Tennessee'den David Kustoff tarafından sunuldu. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi 311’e karşı 14 oyla Siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş tutan tasarıyı kabul etti. 92 Demokrat üye oylamada çekimser kaldı.
ABD'de yaşayan Filistinli hak savunucuları, Cumhuriyetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir tasarıyı Gazze'deki savaşın ortasında İsrail'i eleştirenleri karalamaya yönelik bir girişim olarak eleştirirken Siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş tutan bir kongre kararını kınayarak, bunu ifade özgürlüğünü engellemeyi ve Gazze'deki savaştan dikkatleri uzaklaştırmayı amaçlayan tehlikeli bir önlem olarak nitelendirdi.
ABD Filistin Toplumu Ağı organizatörlerinden Husam Marajda, kararın Filistinli hak savunucularını bağnazlıkla suçlayarak ve İsrail politikalarına yönelik eleştirilerini nefret söylemi olarak etiketleyerek 'engelleme' çabası olduğunu söyledi.
Marajda, "Bu çok tehlikeli. Gerçekten çok kötü bir emsal teşkil ediyor. Özgürlük mücadelemizi, adalet, barış ve eşitlik çağrımızı kriminalize etmeyi amaçlıyor" dedi.
Fransa bayrağı - Paris - Sputnik Türkiye, 1920, 04.12.2019
DÜNYA
Fransa'da siyonizm karşıtlığı ile antisemitizm eş değer sayılacak
4 Aralık 2019, 04:57
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