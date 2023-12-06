https://sputniknews.com.tr/20231206/abd-temsilciler-meclisi-o-karari-kabul-etti-siyonizm-karsitligi-yahudi-karsitligi-sayilacak-1078133684.html

ABD Temsilciler Meclisi o kararı kabul etti: 'Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı sayılacak'

ABD Temsilciler Meclisi o kararı kabul etti: 'Siyonizm karşıtlığı Yahudi karşıtlığı sayılacak'

ABD Temsilciler Meclisi, Antisemitizmi Siyonizm karşıtlığıyla eşitleyen kararı kabul etti. 06.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-06T12:04+0300

2023-12-06T12:04+0300

2023-12-06T12:09+0300

israil- filistin çatışması

abd

abd temsilciler meclisi

israil

filistin

israil-filistin sorunu

siyonizm

anti siyonizm

anti semitizm

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ABD Temsilciler Meclisi, Siyonizm karşıtlığının antisemitizm olduğunu söyleyen bağlayıcı olmayan bir Cumhuriyetçi ve Demokratların önemli bir azınlığı dışında tümünün desteğiyle bir kararı onayladı.ABD Temsilciler Meclisi aldığı bir kararla "Siyonizm karşıtlığı antisemitizmdir" dedi. Söz konusu kararda ayrıca “Nehirden Denize Özgür Filistin” sloganı da kınandı.Sembolik olduğu belirtilen bu kararın, 'Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya genelinde antisemitizmin ciddi yükselişini' reddetme çabası olarak adlandırıldı.Karar, Temsilciler Meclisi'ndeki iki Yahudi Cumhuriyetçi, Ohio'dan Max Miller ve Tennessee'den David Kustoff tarafından sunuldu. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi 311’e karşı 14 oyla Siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş tutan tasarıyı kabul etti. 92 Demokrat üye oylamada çekimser kaldı.ABD'de yaşayan Filistinli hak savunucuları, Cumhuriyetçilerin öncülüğünde hazırlanan bir tasarıyı Gazze'deki savaşın ortasında İsrail'i eleştirenleri karalamaya yönelik bir girişim olarak eleştirirken Siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş tutan bir kongre kararını kınayarak, bunu ifade özgürlüğünü engellemeyi ve Gazze'deki savaştan dikkatleri uzaklaştırmayı amaçlayan tehlikeli bir önlem olarak nitelendirdi.ABD Filistin Toplumu Ağı organizatörlerinden Husam Marajda, kararın Filistinli hak savunucularını bağnazlıkla suçlayarak ve İsrail politikalarına yönelik eleştirilerini nefret söylemi olarak etiketleyerek 'engelleme' çabası olduğunu söyledi.Marajda, "Bu çok tehlikeli. Gerçekten çok kötü bir emsal teşkil ediyor. Özgürlük mücadelemizi, adalet, barış ve eşitlik çağrımızı kriminalize etmeyi amaçlıyor" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20191204/fransada-siyonizm-karsitligi-ile-antisemitizm-es-deger-sayilacak-1040754364.html

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abd, abd temsilciler meclisi, israil, filistin, israil-filistin sorunu, siyonizm, anti siyonizm, anti semitizm