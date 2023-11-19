https://sputniknews.com.tr/20231119/iran-lideri-hamaneyden-islam-ulkelerine-cagri-israil-ile-iliskilerinizi-kesin-1077555287.html
İran lideri Hamaney’den İslam ülkelerine çağrı: İsrail ile ilişkilerinizi kesin
İran lideri Hamaney’den İslam ülkelerine çağrı: İsrail ile ilişkilerinizi kesin
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslam ülkelerine Gazze Şeridi'ndeki zulmü nedeniyle İsrail ile ilişkilerini ‘en azından geçici olarak’ kesmeleri... 19.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-19T16:10+0300
2023-11-19T16:10+0300
2023-11-19T16:11+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
iran
ayetullah ali hamaney
filistin
gazze
gazze şeridi
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077555130_0:0:2404:1353_1920x0_80_0_0_08863127b65a90a3edf622ce0be2359e.jpg
Tasnim haber ajansının açıklamalarına yer verdiği İran lideri Ali Hamaney, “İslam ülkeleri, Siyonist rejimle her türlü siyasi ilişkiyi en azından geçici süreyle durdurmalı” ifadelerini kullandı.1 Kasım'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Hamaney, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, Müslüman ülkelerin İsrail ile her türlü ticari ve ekonomik işbirliğini derhal durdurması gerektiğini belirtmişti.ABD'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin suç ortağı olduğunu vurgulayan Hamaney, “Müslüman ülkelerin kayıtsız şartsız ve derhal kabul etmesi gereken şey, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara son verilmesidir. Petrol ve gıda ihracatı durdurulmalı. Müslüman ülkeler, İsrail ile her türlü ticari ve ekonomik işbirliğine son vermeli” diye konuştu.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 18 Ekim'de İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüşmesinde benzer bir çağrı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231119/disisleri-bakani-fidan-islam-ulkeleri-diplomatik-yollarla-problemi-cozme-yolunu-tercih-etti-1077545343.html
israil
iran
filistin
gazze
gazze şeridi
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077555130_181:0:2404:1667_1920x0_80_0_0_7c537d02a212078910033949f16f8dc3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, iran, ayetullah ali hamaney, filistin, gazze, gazze şeridi, abd
israil, israil-filistin, iran, ayetullah ali hamaney, filistin, gazze, gazze şeridi, abd
İran lideri Hamaney’den İslam ülkelerine çağrı: İsrail ile ilişkilerinizi kesin
16:10 19.11.2023 (güncellendi: 16:11 19.11.2023)
İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İslam ülkelerine Gazze Şeridi'ndeki zulmü nedeniyle İsrail ile ilişkilerini ‘en azından geçici olarak’ kesmeleri çağrısında bulundu.
Tasnim haber ajansının açıklamalarına yer verdiği İran lideri Ali Hamaney, “İslam ülkeleri, Siyonist rejimle her türlü siyasi ilişkiyi en azından geçici süreyle durdurmalı” ifadelerini kullandı.
1 Kasım'da üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Hamaney, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, Müslüman ülkelerin İsrail ile her türlü ticari ve ekonomik işbirliğini derhal durdurması gerektiğini belirtmişti.
ABD'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin suç ortağı olduğunu vurgulayan Hamaney, “Müslüman ülkelerin kayıtsız şartsız ve derhal kabul etmesi gereken şey, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlara son verilmesidir. Petrol ve gıda ihracatı durdurulmalı. Müslüman ülkeler, İsrail ile her türlü ticari ve ekonomik işbirliğine son vermeli” diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 18 Ekim'de İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri ile görüşmesinde benzer bir çağrı yapmıştı.