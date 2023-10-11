https://sputniknews.com.tr/20231011/putin-filistin-israil-catismasinda-diplomasiye-basvurmak-gerekiyor-1076253873.html

Putin: Filistin-İsrail çatışmasında diplomasiye başvurmak gerekiyor

Putin: Filistin-İsrail çatışmasında diplomasiye başvurmak gerekiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmenin ve müzakere sürecine geri dönmenin yolunu aramak gerektiğini belirtti. 11.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-11T22:19+0300

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Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası Genel Kurul Toplantısı’nın moderatörüyle röportajda, ABD’nin İsrail açıklarına uçak gemisini konuşlandırma kararını değerlendirdi.Askeri açıdan bu kararda hiçbir anlam görmediğini dile getiren Putin, “Bu, askeri-politik desteğin bir unsuru olabilir. Ama bence artık işin askeri tarafıyla değil, diplomasiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Çatışmayı sona erdirmenin bir yolunu aramalıyız. Üstelik ne kadar çabuk olursa o kadar iyi” yorumunda bulundu.Putin, “İkincisi, Filistinliler de dahil tüm taraflar için kabul edilebilir olması gereken müzakere sürecine geri dönmeli” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231011/rus-enerji-haftasinda-konusan-putin-rus-enerji-sektorunde-derin-degisiklikler-yasaniyor-1076237273.html

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