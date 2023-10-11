https://sputniknews.com.tr/20231011/putin-filistin-israil-catismasinda-diplomasiye-basvurmak-gerekiyor-1076253873.html
Putin: Filistin-İsrail çatışmasında diplomasiye başvurmak gerekiyor
Putin: Filistin-İsrail çatışmasında diplomasiye başvurmak gerekiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmenin ve müzakere sürecine geri dönmenin yolunu aramak gerektiğini belirtti. 11.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-11T22:19+0300
2023-10-11T22:19+0300
2023-10-11T22:19+0300
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Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası Genel Kurul Toplantısı’nın moderatörüyle röportajda, ABD’nin İsrail açıklarına uçak gemisini konuşlandırma kararını değerlendirdi.Askeri açıdan bu kararda hiçbir anlam görmediğini dile getiren Putin, “Bu, askeri-politik desteğin bir unsuru olabilir. Ama bence artık işin askeri tarafıyla değil, diplomasiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Çatışmayı sona erdirmenin bir yolunu aramalıyız. Üstelik ne kadar çabuk olursa o kadar iyi” yorumunda bulundu.Putin, “İkincisi, Filistinliler de dahil tüm taraflar için kabul edilebilir olması gereken müzakere sürecine geri dönmeli” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231011/rus-enerji-haftasinda-konusan-putin-rus-enerji-sektorunde-derin-degisiklikler-yasaniyor-1076237273.html
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vladimir putin, rusya, israil, israil-filistin
vladimir putin, rusya, israil, israil-filistin
Putin: Filistin-İsrail çatışmasında diplomasiye başvurmak gerekiyor
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin-İsrail çatışmasını sona erdirmenin ve müzakere sürecine geri dönmenin yolunu aramak gerektiğini belirtti.
Rusya lideri Putin, Rusya Enerji Haftası Genel Kurul Toplantısı’nın moderatörüyle röportajda, ABD’nin İsrail açıklarına uçak gemisini konuşlandırma kararını değerlendirdi.
Askeri açıdan bu kararda hiçbir anlam görmediğini dile getiren Putin, “Bu, askeri-politik desteğin bir unsuru olabilir. Ama bence artık işin askeri tarafıyla değil, diplomasiyle ilgilenmemiz gerekiyor. Çatışmayı sona erdirmenin bir yolunu aramalıyız. Üstelik ne kadar çabuk olursa o kadar iyi” yorumunda bulundu.
Putin, “İkincisi, Filistinliler de dahil tüm taraflar için kabul edilebilir olması gereken müzakere sürecine geri dönmeli” dedi.