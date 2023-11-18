İsrailli rehinelerin yakınları hükümete tepki için gösteri düzenledi

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Batı basını: AB’nin Ukrayna’ya bir milyon mermi sağlama olasılığı düşük
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ABD’deki İslam toplulukları liderlerinden Biden’a ‘Gazze’ çağrısı
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Eski NATO komutanı: ‘Kiev, kaybedilen bölgeleri tanımak zorunda kalacak’
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Medvedev: ‘ABD’nin 20 yılda yapamadığını Taliban bir yılda yaptı’
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Eski CIA ajanı, Zelenskiy'in halefini açıkladı
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AB Konseyi, Venezuela’ya yönelik yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu belirtti
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ABD basını, Kuzey Akım’a yönelik saldırıların koordinatörünü açıkladı
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Körfez ülkeleri neden İsrail'i durdurmak için Batı'ya baskı uygulamıyor?
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İsrailli askerler Gazze Meclisi’ne girdi: Kürsüde toplu fotoğraf çektirdiler
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ABD’li eski istihbarat subayı: Rusya, Ukrayna ordusuna stratejik saldırılar gerçekleştirecek
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Rus istihbaratı: ABD, İsrail'den Gazze harekatını hızlandırmasını istiyor
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ABD’li uzman: ‘Rusya’nın çekilmesi Polonya’yı endişelendirmeli’
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Türkiye'de Netanyahu hakkında yapılan suç duyurusuna dair Rusya'dan açıklama
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Guterres: ‘Hamas-İsrail çatışmasında 101 BM mensubu öldü’
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Lübnan basınından ABD üssüne yapılan saldırıyla ilgili iddia
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Rus ve ABD'li bilim insanları: ‘Yaşam, Dünya'ya uzaydan gelmiş olabilir’
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Rusya, Kuzey Akım’la ilgili BMGK bildirişi üzerinde çalışmayı durdurdu
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