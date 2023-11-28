Netanyahu: Gazze’deki amaçlarımız demilitarizasyon ve deradikalizasyon

“Sıradaki siz olduğunuzu anlıyor musunuz? Almanya, Avrupa. Hamas, Hizbullah, Husiler ve diğerlerle birlikte İran’ın terörist eksenin bir parçası. Amaçları önce Ortadoğu’yu, ardından da tüm dünyayı barbarlık çağına, ortaçağın karanlık dönemine getirmek. Bu, onların istediği bir şey. İnsanlar bunu anlamadıysa bunu yapmak zorundalar. Biz galip gelmeden onlar gitmezler.”