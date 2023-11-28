https://sputniknews.com.tr/20231128/netanyahu-gazzedeki-amaclarimiz-demilitarizasyon-ve-deradikalizasyon-1077884256.html
Netanyahu: Gazze’deki amaçlarımız demilitarizasyon ve deradikalizasyon
Netanyahu: Gazze’deki amaçlarımız demilitarizasyon ve deradikalizasyon
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, askeri harekatın amacının Gazze’nin silahlardan ve radikallerden arındırılması olduğunu belirtti. 28.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-28T21:55+0300
2023-11-28T21:55+0300
2023-11-28T21:55+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
hamas
hamas
hamas
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Alman Bild gazetesine açıklamasında, “Hamas'ı yendikten sonra iki şey yapmalıyız. Birincisi, Gazze’yi demilitarize edeceğiz. İkincisi de Gazze’yi deradikalize edeceğiz. Tıpkı Almanya, Japonya ve diğer yerlerde yapıldığı gibi” ifadesini kullandı.İsrail’in, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşma yerine getirildikten sonra, Hamas’a karşı mücadeleye devam edeceğini söyleyen Netanyahu, Hamas’ın yine İsraillileri öldürme niyetinde olduğunu belirterek, “Hamas’ı yok etmekten başka seçeneğimiz yok” dedi.İsrail’in, medeniyetin barbarlığa karşı mücadelede Avrupa’yla birlikte ön safta olduğunu savunan Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231123/netanyahu-tum-hedeflerimizi-gerceklestirene-kadar-savas-devam-edecek-1077690844.html
israil
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas, hamas, hamas
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas, hamas, hamas, hamas
Netanyahu: Gazze’deki amaçlarımız demilitarizasyon ve deradikalizasyon
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, askeri harekatın amacının Gazze’nin silahlardan ve radikallerden arındırılması olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Alman Bild
gazetesine açıklamasında, “Hamas'ı yendikten sonra iki şey yapmalıyız. Birincisi, Gazze’yi demilitarize edeceğiz. İkincisi de Gazze’yi deradikalize edeceğiz. Tıpkı Almanya, Japonya ve diğer yerlerde yapıldığı gibi”
ifadesini kullandı.
İsrail’in, rehinelerin serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşma yerine getirildikten sonra, Hamas’a karşı mücadeleye devam edeceğini söyleyen Netanyahu, Hamas’ın yine İsraillileri öldürme niyetinde olduğunu belirterek, “Hamas’ı yok etmekten başka seçeneğimiz yok” dedi.
İsrail’in, medeniyetin barbarlığa karşı mücadelede Avrupa’yla birlikte ön safta olduğunu savunan Netanyahu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sıradaki siz olduğunuzu anlıyor musunuz? Almanya, Avrupa. Hamas, Hizbullah, Husiler ve diğerlerle birlikte İran’ın terörist eksenin bir parçası. Amaçları önce Ortadoğu’yu, ardından da tüm dünyayı barbarlık çağına, ortaçağın karanlık dönemine getirmek. Bu, onların istediği bir şey. İnsanlar bunu anlamadıysa bunu yapmak zorundalar. Biz galip gelmeden onlar gitmezler.”