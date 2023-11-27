https://sputniknews.com.tr/20231127/israil-savunma-bakani-galant-ateskesten-sonra-harekati-tum-gazzeye-yayacagiz-1077845313.html

İsrail Savunma Bakanı Galant: Ateşkesten sonra harekatı tüm Gazze’ye yayacağız

İsrail Savunma Bakanı Galant: Ateşkesten sonra harekatı tüm Gazze’ye yayacağız

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sona erdikten sonra harekatı tüm Gazze’ye yayacaklarını duyurdu. 27.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-27T22:28+0300

2023-11-27T22:28+0300

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israil- filistin çatışması

yoav galant

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

hamas

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Haaretz gazetesinin aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, “Harekat daha büyük olacak, Gazze Şeridi'nin tamamına yayılacak” ifadesini kullandı.Gazze Şeridi’nde savaşan askerlere konuşan Galant, İsrail ordusunun görevi yerine getirene kadar durmayacağını belirterek, “Nereye gitsem, şunu duyuyorum, görevi tamamlamamıza izin verin, sonuna kadar gideceğiz” açıklamasını yaptı.İsrail ordusunun ateşkesten yararlanarak yeni çatışmalara hazırlık yaptığını, Hamas’ın da benzer bir şey yaptığını dile getiren Galant, İsrailli askerlerin daha eğitimli düşmanla karşı karşıya olacağını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231127/hamas-israil-ile-yeni-bir-esir-takasi-mutabakati-yapabiliriz-1077844901.html

israil

gazze

gazze şeridi

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