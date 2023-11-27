https://sputniknews.com.tr/20231127/israil-savunma-bakani-galant-ateskesten-sonra-harekati-tum-gazzeye-yayacagiz-1077845313.html
İsrail Savunma Bakanı Galant: Ateşkesten sonra harekatı tüm Gazze’ye yayacağız
İsrail Savunma Bakanı Galant: Ateşkesten sonra harekatı tüm Gazze’ye yayacağız
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sona erdikten sonra harekatı tüm Gazze’ye yayacaklarını duyurdu. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T22:28+0300
2023-11-27T22:28+0300
2023-11-27T22:32+0300
israil- filistin çatışması
yoav galant
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
hamas
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Haaretz gazetesinin aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, “Harekat daha büyük olacak, Gazze Şeridi'nin tamamına yayılacak” ifadesini kullandı.Gazze Şeridi’nde savaşan askerlere konuşan Galant, İsrail ordusunun görevi yerine getirene kadar durmayacağını belirterek, “Nereye gitsem, şunu duyuyorum, görevi tamamlamamıza izin verin, sonuna kadar gideceğiz” açıklamasını yaptı.İsrail ordusunun ateşkesten yararlanarak yeni çatışmalara hazırlık yaptığını, Hamas’ın da benzer bir şey yaptığını dile getiren Galant, İsrailli askerlerin daha eğitimli düşmanla karşı karşıya olacağını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20231127/hamas-israil-ile-yeni-bir-esir-takasi-mutabakati-yapabiliriz-1077844901.html
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yoav galant, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, hamas
İsrail Savunma Bakanı Galant: Ateşkesten sonra harekatı tüm Gazze’ye yayacağız
22:28 27.11.2023 (güncellendi: 22:32 27.11.2023)
İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sona erdikten sonra harekatı tüm Gazze’ye yayacaklarını duyurdu.
Haaretz gazetesinin aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, “Harekat daha büyük olacak, Gazze Şeridi'nin tamamına yayılacak” ifadesini kullandı.
Gazze Şeridi’nde savaşan askerlere konuşan Galant, İsrail ordusunun görevi yerine getirene kadar durmayacağını belirterek, “Nereye gitsem, şunu duyuyorum, görevi tamamlamamıza izin verin, sonuna kadar gideceğiz” açıklamasını yaptı.
İsrail ordusunun ateşkesten yararlanarak yeni çatışmalara hazırlık yaptığını, Hamas’ın da benzer bir şey yaptığını dile getiren Galant, İsrailli askerlerin daha eğitimli düşmanla karşı karşıya olacağını söyledi.