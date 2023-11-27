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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231127/hamas-israil-ile-yeni-bir-esir-takasi-mutabakati-yapabiliriz-1077844901.html
Hamas: İsrail ile yeni bir esir takası mutabakatı yapabiliriz
Hamas: İsrail ile yeni bir esir takası mutabakatı yapabiliriz
Hamas, İsrail ile kadın ve çocukların dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatı yapmak istediklerini belirtti. 27.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-27T21:56+0300
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin
israil
lübnan
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Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, "insani aranın" 2 gün daha uzatılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.Başlangıçtan beri esir takası konusunda ciddi olduklarını söylediklerini belirten Hayye, "Gazze'deki tüm direniş gruplarının ellerindeki esirlere ilişkin yapılan araştırmalardan sonra insani arayı 2 gün uzatabilecek kadar esirin tespit edildiğini" söyledi.Hayye, çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilmesini öngören önceki mutabakattaki "çatışmaların durması, İsrail uçaklarının uçuş yapmaması, yardım girişlerinin başta kuzey olmak üzere tüm Gazze'ye ulaşması ve esirlerin karşılıklı olarak takas edilmesi" şartlarının bu 2 günlük süreçte de geçerli olacağını dile getirdi.Geçen 4 gün boyunca yardımların Gazze'nin kuzeyine girişinde aksaklıklar yaşandığını ve yaklaşık 230 TIR'ın kuzeye ulaştığını kaydeden Hayye, bu durumun gelecek 2 gün içinde telafi edilmesi temennisinde bulundu. Hayye, Gazze'nin kuzeyine her gün 100 TIR girmesi gerektiğinin altını çizdi.İsrail ile kadın ve çocuklar dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatına varmak için çalıştıklarını söyleyen Hayye, bu mutabakatın askerleri kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili soruyu, "Bunun müzakereleri canlı yayında değil kapalı kapılar ardında yapılır" diyerek yanıtsız bıraktı. Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatıİsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.Katar, bu akşam, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
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Hamas: İsrail ile yeni bir esir takası mutabakatı yapabiliriz

21:56 27.11.2023
© AA / Issam RimawiGazze insani ara ateşkes İsrail
Gazze insani ara ateşkes İsrail - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2023
© AA / Issam Rimawi
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Hamas, İsrail ile kadın ve çocukların dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatı yapmak istediklerini belirtti.
Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil el-Hayye, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna, "insani aranın" 2 gün daha uzatılmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Başlangıçtan beri esir takası konusunda ciddi olduklarını söylediklerini belirten Hayye, "Gazze'deki tüm direniş gruplarının ellerindeki esirlere ilişkin yapılan araştırmalardan sonra insani arayı 2 gün uzatabilecek kadar esirin tespit edildiğini" söyledi.
Hayye, çatışmalara 4 günlük "insani ara" verilmesini öngören önceki mutabakattaki "çatışmaların durması, İsrail uçaklarının uçuş yapmaması, yardım girişlerinin başta kuzey olmak üzere tüm Gazze'ye ulaşması ve esirlerin karşılıklı olarak takas edilmesi" şartlarının bu 2 günlük süreçte de geçerli olacağını dile getirdi.
Geçen 4 gün boyunca yardımların Gazze'nin kuzeyine girişinde aksaklıklar yaşandığını ve yaklaşık 230 TIR'ın kuzeye ulaştığını kaydeden Hayye, bu durumun gelecek 2 gün içinde telafi edilmesi temennisinde bulundu. Hayye, Gazze'nin kuzeyine her gün 100 TIR girmesi gerektiğinin altını çizdi.
İsrail ile kadın ve çocuklar dışında başka grupları içerecek yeni bir esir takası mutabakatına varmak için çalıştıklarını söyleyen Hayye, bu mutabakatın askerleri kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili soruyu, "Bunun müzakereleri canlı yayında değil kapalı kapılar ardında yapılır" diyerek yanıtsız bıraktı.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.
İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Katar, bu akşam, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerindeki 24'ü kadın 15'i de 18 yaş altı çocuk olan 39 Filistinli esir serbest bırakıldı. Serbest bırakılan Filistinliler, Kızılhaç'a aile araçla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'ne ulaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2023
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CANLI | Katar Dışişleri Bakanlığı: 39 Filistinli esire karşılık 13 İsrailli esir serbest kalacak
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