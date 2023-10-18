https://sputniknews.com.tr/20231018/bahceliden-gazzedeki-hastane-saldirisina-tepki-1076475203.html

Bahçeli'den Gazze'deki hastane saldırısına tepki

Bahçeli'den Gazze'deki hastane saldırısına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'deki hastane saldırısına ''Kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz... 18.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-18T15:11+0300

2023-10-18T15:11+0300

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'de en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı.İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef almasına tepki gösteren Bahçeli, ''Gazze’de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Acıya ve kana bulanan Gazze’de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır.'' dedi.'Biden'ın İsrail'i ziyareti taraf olmaktır'ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretini de eleştiren MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20231018/bidendan-israile-kendinizi-savunmaniz-icin-ne-gerekiyorsa-yapin-arkanizdayiz-1076464087.html

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