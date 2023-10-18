https://sputniknews.com.tr/20231018/bahceliden-gazzedeki-hastane-saldirisina-tepki-1076475203.html
Bahçeli'den Gazze'deki hastane saldırısına tepki
Bahçeli'den Gazze'deki hastane saldırısına tepki
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'deki hastane saldırısına ''Kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T15:11+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'de en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı.İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef almasına tepki gösteren Bahçeli, ''Gazze’de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Acıya ve kana bulanan Gazze’de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır.'' dedi.'Biden'ın İsrail'i ziyareti taraf olmaktır'ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretini de eleştiren MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20231018/bidendan-israile-kendinizi-savunmaniz-icin-ne-gerekiyorsa-yapin-arkanizdayiz-1076464087.html
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Bahçeli'den Gazze'deki hastane saldırısına tepki
15:11 18.10.2023 (güncellendi: 16:06 18.10.2023) Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'deki hastane saldırısına ''Kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır'' sözleriyle tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'de en az 500 kişinin hayatını kaybettiği hastane saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef almasına tepki gösteren Bahçeli, ''Gazze’de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünya sessiz ve seyircidir. Acıya ve kana bulanan Gazze’de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştır. Vahşet her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Sivil halk katliam ablukasına alınmıştır.'' dedi.
'Biden'ın İsrail'i ziyareti taraf olmaktır'
ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyaretini de eleştiren MHP lideri Bahçeli, şöyle konuştu:
''Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden’in İsrail’i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden’ın İsrail’e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir.''