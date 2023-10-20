https://sputniknews.com.tr/20231020/eski-mossad-baskani-savasin-sonunda-gazzede-hamastan-geriye-hicbir-sey-kalmayacak-1076552542.html
Eski Mossad Başkanı: Savaşın sonunda Gazze'de Hamas'tan geriye hiçbir şey kalmayacak
Eski Mossad Başkanı: Savaşın sonunda Gazze'de Hamas'tan geriye hiçbir şey kalmayacak
Eski Mossad Şefi Yossi Cohen, yeni savaş cepheleri açmak anlamına gelse bile Gazze'de Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini belirtti. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T19:37+0300
2023-10-20T19:37+0300
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Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail'e Gazze'de Hamas terör örgütünün izi kalmayana kadar savaşı sona erdirmeme çağrısında bulundu. Cohen, "Gazze operasyonunun stratejik hedefi Gazze Şeridi'ni Hamas örgütünün tüm varlığından kurtarmak olmalıdır" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:Koyduğu bu hedefin gerçekçi olduğunu da sözlerine ekleyerek Cohen, açıklamalarına şu şekilde devam etti: Gazze'de rehin tutulan İsraillilerle ile ilgili soruya da cevap veren Cohen, Hamas ile bir kez bile doğrudan temas kurmadıklarını belirterek muhtelif aracıların rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelerle meşgul olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231019/israil-savunma-bakani-gorevi-basariyla-tamamlayana-kadar-devam-edecegiz-1076518739.html
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Eski Mossad Başkanı: Savaşın sonunda Gazze'de Hamas'tan geriye hiçbir şey kalmayacak
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Eski Mossad Şefi Yossi Cohen, yeni savaş cepheleri açmak anlamına gelse bile Gazze'de Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini belirtti.
Eski Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail'e Gazze'de Hamas terör örgütünün izi kalmayana kadar savaşı sona erdirmeme çağrısında bulundu. Cohen, "Gazze operasyonunun stratejik hedefi Gazze Şeridi'ni Hamas örgütünün tüm varlığından kurtarmak olmalıdır" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:
Sivil yahut askeri Hamas, bunlar arasında ayrım yapmamıza gerek yok. Hepsinin varlığına son verilmeli.
Koyduğu bu hedefin gerçekçi olduğunu da sözlerine ekleyerek Cohen, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Çok asimetrik bir savaştan bahsettiğimiz için bunu başarmak kolay değil. Savaşa dahil olmayan herkesle ilgili olarak savaş kanunlarına göre hareket ediyoruz ve her zaman olduğu gibi sadece teröristlere zarar vermek için hareket ediyoruz. Ancak Hamas sivil halkın içinde yer aldığı ve onları kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeye zorladığı için durum biraz karmaşık. Kuvvetlerimiz için zorluğun büyük olacağına şüphe yok ancak basit bir görev olmasa da İsrail Savunma Kuvvetleri'nin buna hazır olduğunu ve bunu yapabileceğini biliyorum.
Gazze'de rehin tutulan İsraillilerle ile ilgili soruya da cevap veren Cohen, Hamas ile bir kez bile doğrudan temas kurmadıklarını belirterek muhtelif aracıların rehinelerin serbest bırakılması için müzakerelerle meşgul olduğunu ifade etti.