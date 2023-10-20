Eski Mossad Başkanı: Savaşın sonunda Gazze'de Hamas'tan geriye hiçbir şey kalmayacak

Çok asimetrik bir savaştan bahsettiğimiz için bunu başarmak kolay değil. Savaşa dahil olmayan herkesle ilgili olarak savaş kanunlarına göre hareket ediyoruz ve her zaman olduğu gibi sadece teröristlere zarar vermek için hareket ediyoruz. Ancak Hamas sivil halkın içinde yer aldığı ve onları kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeye zorladığı için durum biraz karmaşık. Kuvvetlerimiz için zorluğun büyük olacağına şüphe yok ancak basit bir görev olmasa da İsrail Savunma Kuvvetleri'nin buna hazır olduğunu ve bunu yapabileceğini biliyorum.