https://sputniknews.com.tr/20231218/filistin-israil-gazzenin-saglik-sistemini-yok-etmek-istiyor-1078564626.html

Filistin: İsrail Gazze'nin sağlık sistemini yok etmek istiyor

Filistin: İsrail Gazze'nin sağlık sistemini yok etmek istiyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun hastanelere saldırmaya devam ederek tüm sağlık sistemini ortadan kaldırmaya... 18.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-18T11:13+0300

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İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna bilgi veren Eşref el-Kudra, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi’ne düzenlediği saldırıların ardından bölgenin güneyinde bulunan Nasır Hastanesi’ni hedef aldığını vurguladı.“Nasır Hastanesi’ne yapılan saldırı, Gazze Şeridi’ndeki tüm sağlık tesislerini ortadan kaldırmayı amaçlayan işgal politikasının bir parçasıdır” diyen Kudra, bu saldırıların Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki sağlık sisteminin yok olmasına yol açacağının altını çizdi.Kudra, İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye başta olmak üzere 36 sağlık personelini hala alıkoyduğuna dikkati çekti.İsrail'in bilinçli olarak 132 sağlık kuruluşunu hedef aldığını, 22 hastane ve 46 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığını aktaran Kudra, İsrail'in sağlık sistemine yönelik saldırganlığının 295 sağlık personelinin ölümüne, yüzlercesinin de yaralanmasına yol açtığını kaydetti.Gazze Şeridi'ne sağlık desteği verilmesi çağrısında bulunan Kudra, yaralıları tahliye etmek için kullanılan mekanizmaların hala kısıtlı olduğunu ve yüzlerce yaralının ölüme terk edildiğini aktardı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ni top ateşiyle hedef aldığını, saldırıda bir çocuğun öldüğünü duyurdu.Kudra, atılan top mermisinin hastanenin duvarına isabet ettiğini ancak patlamadığını, saldırının olduğu bölümde tedavi gören 13 yaşındaki Dunya Ebu Muhsin isimli kız çocuğunun öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını kaydetti.Kudra, Ebu Muhsin'in daha önce Han Yunus'ta uğradığı saldırı sonucu ayağının ampüte edildiğini belirtti.Sözcü, "Mermi patlasaydı, büyük bir faciaya sebep olurdu" ifadesini kullandı.Kudra, yaptığı bir diğer açıklamada da kuzeydeki El-Avde Hastanesine İsrail güçlerince baskın düzenlendiğini, hastane çalışanlarının 4 saat boyunca alıkonulduğunu duyurdu.Askerlerin Hastane Müdürü Ahmed Muhenna başta olmak üzere sağlık personelini alıkoyduğunu, üzerlerini soyduğunu ve insani olmayan koşullarda 4 saat boyunca sorguya çektikten sonra serbest bıraktığını kaydeden Kudra, Muhenna'nın serbest bırakılmayıp bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı.Kemal Advan Hastanesi'nde yaşananların benzerinin burada tekrarlanmasından korktuklarını ifade eden Kudra, hastanenin ve sağlık personelinin korunması için uluslararası kurumları acilen müdahaleye çağırdı.Öte yandan Filistin Kızılayı yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine yönelik saldırıdan endişe duyduğunu ifade etti.Açıklamada, hastanelere ve sağlık kurumlarına yönelik bu ihlallere karşı uluslararası topluma bu kurumları ve sağlık çalışanlarını koruma çağrısı yapıldı.Yakın zamanda konuşan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık sisteminin hala kötü durumda olduğunu vurgulayarak, 36 hastaneden sadece 8'inin kısmi olarak hizmet verdiğini belirtmişti.Şifa Hastanesinde ameliyat hizmetinin henüz mümkün olmadığını belirten Ghebreyesus, hastanede nakil yapılabilecek kan ile sürekli hasta akışıyla ilgilenecek personelin olmadığına işaret etti.

https://sputniknews.com.tr/20231218/papa-francis-israil-kiliseleri-hedef-almaya-baslayinca-tepki-gosterdi-bu-bir-savasbubirteror-1078562532.html

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