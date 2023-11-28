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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/canli--insani-ara-uzatildi-israil-gazze-seridinin-tamamina-saldirmaya-hazirlaniyor-1077852948.html
CANLI | İnsani ara uzatıldı: İsrail, Gazze Şeridi’nin tamamına saldırmaya hazırlanıyor
CANLI | İnsani ara uzatıldı: İsrail, Gazze Şeridi’nin tamamına saldırmaya hazırlanıyor
Müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda ‘insani ara’nın 2 gün daha uzatıldığını... 28.11.2023, Sputnik Türkiye
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Hamas İsrail esir takası - Sputnik Türkiye

CANLI | İnsani ara uzatıldı: İsrail, Gazze Şeridi’nin tamamına saldırmaya hazırlanıyor

08:28 28.11.2023
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Müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda ‘insani ara’nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.
İsrail ile Hamas arasındaki ‘insani ara’ uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bu süreçte, İsrail ordusunun kuşatma altına alıp baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde diyaliz bölümünün yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.
Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalara verilen ‘insani aranın’ sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarının ‘daha şiddetli ve tüm bölge boyunca’ olacağını söyledi.
Çatışmalara verilen ‘insani ara’ sonrasındaki planlarına değinen Gallant, "Saldırılar daha şiddetli olacak ve tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek" dedi.
İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.
Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 240 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.
Başta Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden salıverilecek her 10 İsrailli esir karşılığında 30 Filistinli esirin serbest bırakılması ve çatışmalara verilecek ‘insani aranın’ 24 saat uzatılması konusunda Hamas ile İsrail uzlaşı sağlamıştı.
7 Ekim’den bu yana süren gerilimde son durum:
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10:02 28.11.2023
İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin kuzeyine yakıt sevkiyatını kısıtlıyor
Katar TV kanalı Al Jazeera, İsrail’in, ateşkese rağmen, işleyen tek hastane de dahil olmak üzere kuzey Gazze Şeridi'ne yakıt tedarikini kısıtlamaya devam ettiğini açıkladı.
Kamal Avdan Hastanesi’nin Gazze'nin kuzeyinde hala hasta kabul eden tek hastane olduğuna dikkat çeken Al Jazeera, birkaç saat içinde yakıt sağlanmaması durumunda, hastanenin çocuk bölümünün, prematüre bebekler de dahil olmak üzere içindeki hastaları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını ekledi.
09:12 28.11.2023
İsrail’in, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırdığı iddia edildi
Arap televizyon kanalları Al Arabiya ve Al Hadath, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) Gazze Şeridi'ne ateş açtığını iddia etti.
Kaynaklardan alınan bilgiye göre Gazze şehrinin batısında patlamalar ve silah sesleri duyulurken, ayrıca İsrail ordusunun, Filistin bölgesinin güneyindeki Han Yunus beldesinin doğusuna da yoğun saldırı düzenlediği bildiriliyor.
08:28 28.11.2023
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı
İsrail askerleri, Filistinli esirleri karşılamak üzere Beytunya beldesinde toplananlara göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahale etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldürüldüğünü bildirdi.
Doğu Kudüs'te yaşayan çocuk esirler de İsrail polisi tarafından ailelerine teslim edildi.
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te serbest bırakılan Filistinli esirlerin evlerinin etrafında konuşlandı, yollarda kontrol noktaları kurdu.
08:26 28.11.2023
İsrail hapishanelerindeki 33 Filistinli çocuk ve kadın esir serbest bırakıldı
Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanelerinden Filistinli 30'u kadın, 3'ü çocuk 33 esir salıverildi. Serbest bırakılanlar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne (ICRC) ait otobüsle Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Beitunia beldesine ulaştı.
08:25 28.11.2023
İsrail, Hamas tarafından bugün serbest bırakılması beklenen İsraillilerin isim listesini aldı
İsrail, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün Gazze'den serbest bırakılması beklenen İsrailli esirlerin isim listesini aldığını duyurdu.
İsrail'in Maarif ve Haaretz gazetelerinin haberine göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ofisi, esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze'den bugün salıverilmesi planlanan İsraillilerin isim listesini aldıklarını açıkladı.
Açıklamada ayrıca, serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin ailelerine de bilgi verildiği kaydedildi.
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