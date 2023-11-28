CANLI | İnsani ara uzatıldı: İsrail, Gazze Şeridi’nin tamamına saldırmaya hazırlanıyor

Müzakerelerde arabuluculuk rolü üstlenen Katar, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda ‘insani ara’nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ile Hamas arasındaki ‘insani ara’ uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 51 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 150 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Şifa Hastanesi'nde diyaliz bölümünün yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bu süreçte, İsrail ordusunun kuşatma altına alıp baskın yaptığıdiyaliz bölümünün yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, çatışmalara verilen ‘insani aranın’ sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarının ‘daha şiddetli ve tüm bölge boyunca’ olacağını söyledi.

Çatışmalara verilen ‘insani ara’ sonrasındaki planlarına değinen Gallant, "Saldırılar daha şiddetli olacak ve tüm Gazze Şeridi'nde gerçekleşecek" dedi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 240 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün ‘insani ara’ verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Başta Katar'ın yürüttüğü arabuluculuk çalışmaları sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden salıverilecek her 10 İsrailli esir karşılığında 30 Filistinli esirin serbest bırakılması ve çatışmalara verilecek ‘insani aranın’ 24 saat uzatılması konusunda Hamas ile İsrail uzlaşı sağlamıştı.