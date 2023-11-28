https://sputniknews.com.tr/20231128/hamas-elon-muska-gazzeyi-ziyaret-etme-cagrisinda-bulundu-1077884429.html

Hamas, Elon Musk'a Gazze'yi ziyaret etme çağrısında bulundu

Hamas, Elon Musk'a Gazze'yi ziyaret etme çağrısında bulundu

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, ABD'li milyarder Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni... 28.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-28T22:06+0300

2023-11-28T22:06+0300

2023-11-28T22:06+0300

israil- filistin çatışması

elon musk

elon musk

israil

israil-filistin

usame hamdan

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Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Musk'ın dün İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.Musk'ı, İsrail saldırıları sonucu yaşanan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet eden Hamdan, "Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini (Musk) Gazze'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.Elon Musk, dün İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.ABD'li milyarder İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile de görüşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231124/hem-yahudi-hem-filistin-karsitligiyla-suclanan-elon-musk-israili-ziyaret-edecek--1077743930.html

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