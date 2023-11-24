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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231124/hem-yahudi-hem-filistin-karsitligiyla-suclanan-elon-musk-israili-ziyaret-edecek--1077743930.html
Hem Yahudi hem Filistin karşıtlığıyla suçlanan Elon Musk, İsrail'i ziyaret edecek
Hem Yahudi hem Filistin karşıtlığıyla suçlanan Elon Musk, İsrail'i ziyaret edecek
X sosyal medya platformunun sahibi ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, İsrail'i ziyaret edecek. 24.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-24T13:39+0300
2023-11-24T13:39+0300
israil- filistin çatışması
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filistin
israil-filistin
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İsrail medyasındaki haberlere göre, Musk gelecek hafta İsrail'i ziyaret edecek. Son günlerde Filistin ve İsrail hakkında sözleriyle iki taraftan da sürekli olarak tepki çekmeyi başaran, 'Yahudi karşıtı' olduğu gerekçesiyle büyük şirketlerin ambargosuyla karşı karşıya kalan Elon Musk, yakın zamanda X'teki aboneliklerin ve reklam gelirlerinin Gazze ve İsrail'e bağışlanacağını açıklamıştı. Gelirlerin İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bağışlacağını belirten Musk'un, İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Bünyamin Netanyahu ile bir araya geleceği söyleniyor. Geçen ay Gazze Şeridi'ne Starlink uydu interneti sağlamak istediğini söyleyen Musk, İsrail hükümetinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Musk, Gazze'ye Starlink erişimi sağlanırsa şirketin bunun 'tamamen insani amaçlarla kullanıldığını' doğrulamak için 'olağanüstü önlemler' alacağını vurgulamıştı.İsrail medyası haberine göre Musk ayrıca bu ziyareti İsrail karşıtı olmadığını göstermek için düzenliyor. Elon Musk ve Netanyahu en son 19 Eylül'de buluşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231118/musk-nehirden-denize-filistin-ozgur-olacak-ve-dekolonizasyon-sozleri-xte-yasaklanacak-1077528357.html
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elon musk, benyamin netanyahu, isaac herzog, twitter , x, sansür, starlink, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, gazze, gazze şeridi
elon musk, benyamin netanyahu, isaac herzog, twitter , x, sansür, starlink, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin komisyonu, gazze, gazze şeridi

Hem Yahudi hem Filistin karşıtlığıyla suçlanan Elon Musk, İsrail'i ziyaret edecek

13:39 24.11.2023
© AP Photo / Ludovic MarinElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
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X sosyal medya platformunun sahibi ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, İsrail'i ziyaret edecek.
İsrail medyasındaki haberlere göre, Musk gelecek hafta İsrail'i ziyaret edecek. Son günlerde Filistin ve İsrail hakkında sözleriyle iki taraftan da sürekli olarak tepki çekmeyi başaran, 'Yahudi karşıtı' olduğu gerekçesiyle büyük şirketlerin ambargosuyla karşı karşıya kalan Elon Musk, yakın zamanda X'teki aboneliklerin ve reklam gelirlerinin Gazze ve İsrail'e bağışlanacağını açıklamıştı.
Gelirlerin İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bağışlacağını belirten Musk'un, İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Bünyamin Netanyahu ile bir araya geleceği söyleniyor.
Geçen ay Gazze Şeridi'ne Starlink uydu interneti sağlamak istediğini söyleyen Musk, İsrail hükümetinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Musk, Gazze'ye Starlink erişimi sağlanırsa şirketin bunun 'tamamen insani amaçlarla kullanıldığını' doğrulamak için 'olağanüstü önlemler' alacağını vurgulamıştı.
İsrail medyası haberine göre Musk ayrıca bu ziyareti İsrail karşıtı olmadığını göstermek için düzenliyor.
Elon Musk ve Netanyahu en son 19 Eylül'de buluşmuştu.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Musk: 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'dekolonizasyon' sözleri X'te yasaklanacak
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