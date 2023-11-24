https://sputniknews.com.tr/20231124/hem-yahudi-hem-filistin-karsitligiyla-suclanan-elon-musk-israili-ziyaret-edecek--1077743930.html

Hem Yahudi hem Filistin karşıtlığıyla suçlanan Elon Musk, İsrail'i ziyaret edecek

Hem Yahudi hem Filistin karşıtlığıyla suçlanan Elon Musk, İsrail'i ziyaret edecek

X sosyal medya platformunun sahibi ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, İsrail'i ziyaret edecek. 24.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-24T13:39+0300

2023-11-24T13:39+0300

2023-11-24T13:39+0300

israil- filistin çatışması

elon musk

benyamin netanyahu

isaac herzog

twitter

x

sansür

starlink

filistin

israil-filistin

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İsrail medyasındaki haberlere göre, Musk gelecek hafta İsrail'i ziyaret edecek. Son günlerde Filistin ve İsrail hakkında sözleriyle iki taraftan da sürekli olarak tepki çekmeyi başaran, 'Yahudi karşıtı' olduğu gerekçesiyle büyük şirketlerin ambargosuyla karşı karşıya kalan Elon Musk, yakın zamanda X'teki aboneliklerin ve reklam gelirlerinin Gazze ve İsrail'e bağışlanacağını açıklamıştı. Gelirlerin İsrail'deki hastanelere ve Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne bağışlacağını belirten Musk'un, İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Bünyamin Netanyahu ile bir araya geleceği söyleniyor. Geçen ay Gazze Şeridi'ne Starlink uydu interneti sağlamak istediğini söyleyen Musk, İsrail hükümetinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Musk, Gazze'ye Starlink erişimi sağlanırsa şirketin bunun 'tamamen insani amaçlarla kullanıldığını' doğrulamak için 'olağanüstü önlemler' alacağını vurgulamıştı.İsrail medyası haberine göre Musk ayrıca bu ziyareti İsrail karşıtı olmadığını göstermek için düzenliyor. Elon Musk ve Netanyahu en son 19 Eylül'de buluşmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231118/musk-nehirden-denize-filistin-ozgur-olacak-ve-dekolonizasyon-sozleri-xte-yasaklanacak-1077528357.html

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