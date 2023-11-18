https://sputniknews.com.tr/20231118/musk-nehirden-denize-filistin-ozgur-olacak-ve-dekolonizasyon-sozleri-xte-yasaklanacak-1077528357.html

Musk: 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'dekolonizasyon' sözleri X'te yasaklanacak

Musk: 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'dekolonizasyon' sözleri X'te yasaklanacak

X platformunun sahibi Elon Musk, 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'Filistin'in dekolonizasyonu' gibi ifadelere, X sosyal medya (eski Twitter)... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T13:02+0300

2023-11-18T13:02+0300

2023-11-18T13:05+0300

israil- filistin çatışması

elon musk

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israil-filistin

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X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, platforumda devam eden 'basın özgürlüğü' tartışmaları devam ederken geçen hafta attığı bir tweette, "Sömürgecilikten kurtulma (Dekolonizasyon) zorunlu bir Yahudi soykırımını ima eder, bu nedenle kullanımı doğru değildir" ifadesini kullanmıştı. 'Sömürgecilikten kurtulma' sözcüğünün 'cihatcı' bir sözcük olduğuna katılan Musk, bugün attığı tweette ise, "Geçen hafta da bahsettiğim gibi, 'Sömürgecilikten kurtulma' ve 'Nehirden denize, Filistin özgür olacak' sözleri benzer örtmeceler ile zorunlu soykırım anlamına geliyor. Aşırı şiddete yönelik açık çağrılar hizmet şartlarımıza (X sosyal medyasına) aykırıdır ve askıya alınmayla sonuçlanacaktır" açıklamalarında bulundu. Bazı Avrupa ülkeleri de 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' cümlelerini terörle bağlantılı olarak görüyorYakın zamanda Çekya'da yetkililer, dünyanın her yerindeki Filistin'e destek gösterilerinde uzun yıllardır yer verilen 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' sloganının kullanılmasının, "terör propagandası' sayılarak cezalandırabileceğini duyurmuştu. Ayrıca Almanya'da da Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan 'Nehirden denize' sloganı Bavyera eyaletinde yasaklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231118/atinada-1973-ayaklanmasi-icin-binlerce-gosterici-abd-disari-sloganlariyla-yuruyus-duzenledi-1077525726.html

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