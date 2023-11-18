https://sputniknews.com.tr/20231118/musk-nehirden-denize-filistin-ozgur-olacak-ve-dekolonizasyon-sozleri-xte-yasaklanacak-1077528357.html
Musk: 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'dekolonizasyon' sözleri X'te yasaklanacak
Musk: 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'dekolonizasyon' sözleri X'te yasaklanacak
X platformunun sahibi Elon Musk, 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'Filistin'in dekolonizasyonu' gibi ifadelere, X sosyal medya (eski Twitter)... 18.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-18T13:02+0300
2023-11-18T13:02+0300
2023-11-18T13:05+0300
israil- filistin çatışması
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x
abd
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filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, platforumda devam eden 'basın özgürlüğü' tartışmaları devam ederken geçen hafta attığı bir tweette, "Sömürgecilikten kurtulma (Dekolonizasyon) zorunlu bir Yahudi soykırımını ima eder, bu nedenle kullanımı doğru değildir" ifadesini kullanmıştı. 'Sömürgecilikten kurtulma' sözcüğünün 'cihatcı' bir sözcük olduğuna katılan Musk, bugün attığı tweette ise, "Geçen hafta da bahsettiğim gibi, 'Sömürgecilikten kurtulma' ve 'Nehirden denize, Filistin özgür olacak' sözleri benzer örtmeceler ile zorunlu soykırım anlamına geliyor. Aşırı şiddete yönelik açık çağrılar hizmet şartlarımıza (X sosyal medyasına) aykırıdır ve askıya alınmayla sonuçlanacaktır" açıklamalarında bulundu. Bazı Avrupa ülkeleri de 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' cümlelerini terörle bağlantılı olarak görüyorYakın zamanda Çekya'da yetkililer, dünyanın her yerindeki Filistin'e destek gösterilerinde uzun yıllardır yer verilen 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' sloganının kullanılmasının, "terör propagandası' sayılarak cezalandırabileceğini duyurmuştu. Ayrıca Almanya'da da Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan 'Nehirden denize' sloganı Bavyera eyaletinde yasaklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231118/atinada-1973-ayaklanmasi-icin-binlerce-gosterici-abd-disari-sloganlariyla-yuruyus-duzenledi-1077525726.html
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elon musk, twitter , x, abd, almanya, çekya, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, filistin sorunu, filistin yönetimi, hamas, israil, israil ordusu, sansür, basın özgürlüğü
Musk: 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'dekolonizasyon' sözleri X'te yasaklanacak
13:02 18.11.2023 (güncellendi: 13:05 18.11.2023)
X platformunun sahibi Elon Musk, 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' ve 'Filistin'in dekolonizasyonu' gibi ifadelere, X sosyal medya (eski Twitter) platforumda sakıncalı kelimeler olarak sayılacak.
X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, platforumda devam eden 'basın özgürlüğü' tartışmaları devam ederken geçen hafta attığı bir tweette, "Sömürgecilikten kurtulma (Dekolonizasyon) zorunlu bir Yahudi soykırımını ima eder, bu nedenle kullanımı doğru değildir" ifadesini kullanmıştı.
'Sömürgecilikten kurtulma' sözcüğünün 'cihatcı' bir sözcük olduğuna katılan Musk, bugün attığı tweette ise, "Geçen hafta da bahsettiğim gibi, 'Sömürgecilikten kurtulma' ve 'Nehirden denize, Filistin özgür olacak' sözleri benzer örtmeceler ile zorunlu soykırım anlamına geliyor. Aşırı şiddete yönelik açık çağrılar hizmet şartlarımıza (X sosyal medyasına) aykırıdır ve askıya alınmayla sonuçlanacaktır" açıklamalarında bulundu.
Bazı Avrupa ülkeleri de 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' cümlelerini terörle bağlantılı olarak görüyor
Yakın zamanda Çekya'da yetkililer, dünyanın her yerindeki Filistin'e destek gösterilerinde uzun yıllardır yer verilen 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' sloganının kullanılmasının, "terör propagandası' sayılarak cezalandırabileceğini duyurmuştu. Ayrıca Almanya'da da Filistin yanlısı gösterilerde kullanılan 'Nehirden denize' sloganı Bavyera eyaletinde yasaklanmıştı.