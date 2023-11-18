https://sputniknews.com.tr/20231118/atinada-1973-ayaklanmasi-icin-binlerce-gosterici-abd-disari-sloganlariyla-yuruyus-duzenledi-1077525726.html

Atina'da 1973 ayaklanması için binlerce gösterici 'ABD dışarı' sloganlarıyla yürüyüş düzenledi

Atina'da 1973 ayaklanması için binlerce gösterici 'ABD dışarı' sloganlarıyla yürüyüş düzenledi

Yunanistan'da dönemin cunta yönetimine karşı başkent Atina'daki Politeknik Üniversitesinde 14 Kasım 1973'te başlayan direnişin 50. yıl dönümünde 20 binden... 18.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-18T11:01+0300

2023-11-18T11:01+0300

2023-11-18T11:05+0300

dünya

yunanistan

atina

abd

darbe

askeri darbe

cunta

israil-filistin

israil-filistin sorunu

emperyalizm

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103652/33/1036523346_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_fe062a431c122a132ce29858e91f7c35.jpg

Yunanistan'da 17 Kasım 1973’te cuntaya karşı Atina Politeknik Üniversitesi öğrencileri önderliğinde başlayan direnişin üzerinden 50 yıl geçti. Direnişin yıl dönümünde siyasi örgütleri, sendika üyeleri ve öğrencilerin aralarında bulunduğu '20 binden fazla kişi' sokaklara döküldü. Atina Politeknik Üniversitesi'nde toplanan göstericiler, ABD Büyükelçiliğine yürüdü. ABD karşıtı sloganlar atan göstericiler, cunta karşıtı pankartlar taşıdı. "Cunta 1973'te bitmedi, Politeknik (isyan) yaşıyor, ABD dışarı" şeklinde slogan atan göstericiler, ABD'nin darbedeki rolüne dikkat çekti.Filistin bayrakları da yer aldıDirenişin yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen gösteride Filistin bayrağı da taşınırken, Gazze'ye destek sloganları atıldı. Gösteriye Yunanistan'da yaşayan Filistinliler de katıldı.17 Kasım’da 23 kişi hayatını kaybetti17 Kasım 1973’te cunta yönetimi, kendilerine karşı çıktığı iddiasıyla Atina Politeknik Üniversitesi'ni bastı. Tanklar üniversite kapılarını kırarken, baskın sırasında 23 kişi öldürüldü, binden fazla kişi yaralandı. Baskın gecesi başlayan olaylar, cunta yıkılana kadar devam etti.

https://sputniknews.com.tr/20231108/yunanistan-disisleri-bakani-israil-gazzede-kendini-savunma-sinirlarini-asti-1077192137.html

yunanistan

atina

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yunanistan, atina, abd, darbe, askeri darbe, cunta, israil-filistin, israil-filistin sorunu, emperyalizm, abd emperyalizmi, anti-emperyalizm, amerikan emperyalizmi