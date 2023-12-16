https://sputniknews.com.tr/20231216/hamas-olen-israilli-esirlerin-olaydan-onceki-ve-sonraki-goruntulerini-paylasti-zaman-tukeniyor-1078533287.html

Hamas, ölen İsrailli esirlerin olaydan önceki ve sonraki görüntülerini paylaştı: 'Zaman tükeniyor'

Hamas, ölen İsrailli esirlerin olaydan önceki ve sonraki görüntülerini paylaştı: 'Zaman tükeniyor'

Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ölen İsrailli esirlerin olaydan önceki ve sonraki görüntülerini paylaştı. İsrailli esirlerden 9'unun öldüğü belirtilirken... 16.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-16T20:59+0300

2023-12-16T20:59+0300

2023-12-16T21:04+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

hamas

hamas

hamas

hamas

hamas hareketi

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden bazı İsrailli esirlerin ölmeden önceki ve sonraki görüntülerini paylaştı.Kassam Tugayları, İsrail ordusunun dün Gazze'de İsrailli esirleri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmasının ardından Telegram hesabında "Zaman tükeniyor" başlıklı bir video yayımladı.Arapça, İngilizce ve İbranice, "Zaman tükeniyor" yazılı 1 dakika 21 saniyelik videoda, İsrail ordusunun Gazze'nin çeşitli bölgelerine hedef gözetmeksizin yaptığı saldırılar yer aldı.İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen İsrailli esirlerin ölmeden önceki görüntüleri ile sonraki fotoğrafları paylaşıldı.İsrailli bir kadın esirin, "Füzeler nedeniyle ölmekten korkuyoruz, lütfen durun" şeklinde konuştuğu, bir başka erkek esirin de "40 gündür Gazze'de esirim, eve dönmek istiyorum" diye çağrıda bulunduğu görülürken sonrasında da bu kişilerin cesetlerinin fotoğrafı yer aldı.Kayıtta ölen İsrailli esirlerinin sayısının 9 olduğu ifade edildi.'İsrail ordusu esirlerin hayatıyla kumar oynadı'Kassam Tugayları, ayrıca üst kısmında İsrailli bir kadın esirin olduğu, bölünen alt kısmında ise tabutun bulunduğu bir fotoğrafı da "seçim sizin, ya tabutta ya canlı" ibaresiyle paylaştı.Öte yandan Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabında yer alan yazılı açıklamasında "İsrail ordusunun, Gazze'deki esirleri kasten öldürdüğünü, esirlerin hayatıyla kumar oynadığını" belirtti."Düşman, Filistin direnişinin esir tuttuğu askerlerinin hayatlarıyla kumar oynuyor ve ailelerinin duygularını önemsemiyor" ifadelerini kullanan Ebu Ubeyde, İsrail'in dün esirleri kurtarmak yerine öldürdüğünü ve bunun Gazze'deki esirlerine karşı uyguladığı suçun göstergesi olduğunu belirtti.Ebu Ubeyde, İsrail'in dün 3 esiri kasıtlı olarak öldürdüğünü ve bunu Gazze'deki esir meselesinin yükünden kurtulma çabasıyla yaptığını savundu.İsrail ordusu 'yanlışlıkla' 3 esiri öldürdüğünü duyurmuştuİsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordu güçleri, Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla tehdit olarak tanımladı. Sonuç olarak askerler, onlara ateş açtı ve öldürüldüler" ifadelerine yer verilmişti.Olayın meydana geldiği bölgede yapılan arama ve kontrollerde "ölenlerin kimlikleri konusunda şüphelerin ortaya çıktığı" belirtilen açıklamada, bunun üzerine cesetlerin incelenmek üzere İsrail'e nakledildiği ve ardından cesetlerin, 3 İsrailli esire ait olduğunun doğrulandığı kaydedilmişti.Ayrıntılı incelemenin ardından cesetlerin, Yotam Haim ve Samer Talalka adlı esirler ile ailesinin adının yayımlanmasını istemediği bir esire ait olduğunun belirlendiği açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231216/israil-ordusunun-israilli-esirleri-beyaz-bayrak-tasidiklari-halde-oldurdugu-ortaya-cikti-1078532208.html

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