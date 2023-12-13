https://sputniknews.com.tr/20231213/abd-ortadogudaki-konumunu-surdurmek-icin-israile-her-turlu-korumayi-sagliyor-1078427134.html
'ABD, Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'e her türlü korumayı sağlıyor'
'ABD, Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'e her türlü korumayı sağlıyor'
Filistin Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Faysal, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların aktörlerinden biri olan ABD'nin Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T16:25+0300
2023-12-13T16:25+0300
2023-12-13T16:28+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
israil-filistin sorunu
filistin sorunu
hamas
benyamin netanyahu
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Sputnik'e demeç veren Faysal, "İsrail ordusu aşırı güç kullanmasına rağmen askeri operasyonda başarısız oldu ve artık İsrail'in Hamas'la rehine takası yapmaktan başka seçeneği yok. Bu arada Filistin'in direnişi, takas sürecinden önce tam ateşkesin sağlanması, Gazze'ye gıda ve ilaç tedarik edilmesi ve İsrail birliklerinin Gazze'den çekilmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu. Bu nedenle, İsrail medyasında insani ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasının yakın olduğu yönündeki tüm spekülasyonlar, Netanyahu hükümeti ve ordusu üzerindeki büyük baskı nedeniyle oluşan rehinelerin ailelerinin hoşnutsuzluğunu giderme amacı taşıyor" dedi.Faysal'a göre Hamas, saldırılara direnmek için hala yeterli kapasiteye ve hazırlığa sahip olup aynı zamanda neredeyse tüm İsrail şehirlerini vurabilecek füze imkan ve kabiliyetlerini de elinde bulunduruyor."Washington da, Tel Aviv de, bir bütün olarak Batı da bu savaşı bitirmeye ya da özellikle Gazze'ye yardım sağlamaya çalışmıyor. Bu nedenle, saldırganlığın bir parçası olan ve Ortadoğu'daki çıkarlarını korumaya çalışan Washington, İsrail'e uluslararası düzeyde her türlü korumayı sağlıyor" diye devam eden Faysal, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkesi öngören her taslağa karşı veto yetkisini kullanmasının bu durumu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.ABD yönetiminin, güçlü İsrail'in bölgedeki su yollarını ve petrolü kontrol etmesini istediğini de kaydeden Faysal, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20231213/lavrov-israilin-guvenligi-ancak-yaninda-filistin-devleti-kurularak-saglanabilir-1078404870.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil-filistin sorunu, filistin sorunu, hamas, benyamin netanyahu
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, israil-filistin sorunu, filistin sorunu, hamas, benyamin netanyahu
'ABD, Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'e her türlü korumayı sağlıyor'
16:25 13.12.2023 (güncellendi: 16:28 13.12.2023)
Filistin Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Ali Faysal, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların aktörlerinden biri olan ABD'nin Ortadoğu'daki konumunu sürdürmek için İsrail'i her şekilde koruduğunu belirtti.
Sputnik'e demeç veren Faysal, "İsrail ordusu aşırı güç kullanmasına rağmen askeri operasyonda başarısız oldu ve artık İsrail'in Hamas'la rehine takası yapmaktan başka seçeneği yok. Bu arada Filistin'in direnişi, takas sürecinden önce tam ateşkesin sağlanması, Gazze'ye gıda ve ilaç tedarik edilmesi ve İsrail birliklerinin Gazze'den çekilmesi gerektiğini açıkça ortaya koydu. Bu nedenle, İsrail medyasında insani ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasının yakın olduğu yönündeki tüm spekülasyonlar, Netanyahu hükümeti ve ordusu üzerindeki büyük baskı nedeniyle oluşan rehinelerin ailelerinin hoşnutsuzluğunu giderme amacı taşıyor
" dedi.
Faysal'a göre Hamas, saldırılara direnmek için hala yeterli kapasiteye ve hazırlığa sahip olup aynı zamanda neredeyse tüm İsrail şehirlerini vurabilecek füze imkan ve kabiliyetlerini de elinde bulunduruyor.
"Washington da, Tel Aviv de, bir bütün olarak Batı da bu savaşı bitirmeye ya da özellikle Gazze'ye yardım sağlamaya çalışmıyor. Bu nedenle, saldırganlığın bir parçası olan ve Ortadoğu'daki çıkarlarını korumaya çalışan Washington, İsrail'e uluslararası düzeyde her türlü korumayı sağlıyor" diye devam eden Faysal, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde ateşkesi öngören her taslağa karşı veto yetkisini kullanmasının bu durumu açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.
ABD yönetiminin, güçlü İsrail'in bölgedeki su yollarını ve petrolü kontrol etmesini istediğini de kaydeden Faysal, sözlerini şöyle sürdürdü:
Amerikan toplumunda, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve katliamlara son verilmesi için giderek daha yüksek sesle çağrılar yapılıyor. ABD'liler aniden, kendi halkının refahı pahasına sürekli olarak saldırganlıklara, savaşlara, katliamlara ve terör eylemlerine katılan devletlerinin ırkçı olduğunu gördüler.