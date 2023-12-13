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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/lavrov-israilin-guvenligi-ancak-yaninda-filistin-devleti-kurularak-saglanabilir-1078404870.html
Lavrov: İsrail'in güvenliği ancak yanında Filistin devleti kurularak sağlanabilir
Lavrov: İsrail'in güvenliği ancak yanında Filistin devleti kurularak sağlanabilir
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tüm mahalleleri yerle bir ettiğini ve bölgedeki durumun feci olduğunu söyledi. İsrail'in... 13.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-13T13:16+0300
2023-12-13T13:31+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin sorunu
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde 'Hükümet Saati' oturumunda konuşan Lavrov, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve sorun hakkında önemli açıklamalar yaptı.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine tepki gösteren Lavrov, "İsrail, Hamas'ı her türlü aracı kullanarak imha etme hakkına sahip olduğuna inanıyor. Bu politikanın sonucunun ne olduğunu gerçek zamanlı olarak görüyoruz. Fiiliyatta mahalleler yerle bir ediliyor, 18 binden fazla sivil öldü. Bu rakam her geçen gün artıyor ve bunların üçte ikisi kadın ve çocuklar. Durum çok feci" ifadelerini kullandı.İsrail'in güvenliğini zayıflatacak veya ihlal edecek hiçbir anlaşmayı asla kabul etmeyecekleri mesajını veren Lavrov, "Fakat bu güvenliğin yalnızca, İsrail'in yanında bağımsız Filistin devletinin güven ve iyi komşuluk içinde var olmasını ve gelişmesini öngören ve gerektiren BM kararlarına uygun olarak sağlanabileceğine de inanıyoruz" vurgusu yaptı.'Sorunun çözümsüz kalmasının tüm Ortadoğu'da aşırıcılığı körüklüyor'İsrail'in Filistin meselesinde taviz vermeyen bir tutum içinde olduğunu kaydeden Lavrov, bu tutum dikkate alındığında, Filistin devleti kurulmasıyla ilgili sorunun çözümsüz kalmasının tüm Ortadoğu'da aşırıcılığı körükleyen tek ve en önemli faktör olduğunu vurguladı.'Batı ve İsrail, Filistin devleti kurmayı planlamıyor'75 yıldır İsrail devletinin yanına bir Filistin devleti kurulmasını öngören uluslararası kararlar bulunduğunu ancak kimsenin bunu gerçekleştirmediğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, "Batı'nın şu anki tutumuna bakıldığında, onlar da Filistin devleti kurmayı planlamıyor. Elimizdeki verilere göre Batı ve mevcut İsrail yönetimi, Filistin devleti kurulmasıyla ilgili kararın gerektirdiğinin aksine Gazze'nin Batı Şeria'yla birleşmesini istemiyor" ifadelerini kullandı.Lavrov, Rusya'nın ve bir dizi ülkenin çağrılarına rağmen İsrail'in Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'da yeni yerleşimler kurma faaliyetlerini sürdürdüğünün de altını çizdi.BMGK daimi üyeleri ve bölge ülkeleriyle uluslararası konferans çağrısı yapıyoruz'Lavrov, Rusya'nın Ortadoğu'da çözüm için BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ve bölge ülkelerinin katılımıyla uluslararası toplantı düzenleme çağrısında bulunduğunu açıkladı."Bu sorunun sonsuza dek adil bir şekilde çözülmesinin tek yolu, elbette BMGK'nın beş daimi üyesinin de katılması gereken uluslararası bir konferans düzenlemektir" diyen Lavrov, bu toplantının başarılı olması için Arap Birliği, İslam işbirliği Teşkilatı ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerin de katılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.Lavrov, BM'nin bu toplantının düzenlenmesinde öncü rol oynaması gerektiğini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu inisiyatifi alacak güçte olduğunu düşündüğünü ekledi.'Rus istihbaratı, ABD'nin seçimlere müdahale girişimlerini takip ediyor'Diğer taraftan Lavrov, ABD'nin Mart 2024'de yapılacak Rusya devlet başkanlığı seçimlerine müdahale girişimlerini değerlendirdi.Rus istihbarat servislerinin bu konuyla ilgilendiğini ve ABD'nin Rusya'nın iç süreçlerine hukuka aykırı şekilde müdahale etme girişimlerini takip ettiğini belirten Lavrov, "Saklayacak bir şeyimiz yok, bu tür girişimleri tespit ettiğimizde tüm dünyaya ilan ediyoruz. Bu durumda özel bir diplomatik hamleye gerek yok. ABD'liler bizim bildiklerimizi çok iyi biliyorlar ve bunun kabul edilemez olduğunu da biliyorlar" diye konuştu.'Batı, 'en güçlü Rusya karşıtı enerjisini' Sovyet sonrası coğrafyaya yoğunlaştırdı'Rusya'nın Batılı ülkelerle karşı karşıya gelmek istediğini ancak şu anda Batı'nın Moskova ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) arasındaki bağları koparmaya çalıştığını söyleyen Lavrov, "Batı'nın 'en güçlü Rusya karşıtı enerjisi', eski SSCB cumhuriyetleri arasındaki bağları koparmak için Sovyet sonrası coğrafyada yoğunlaştırıldı. Batılı kurumlar ve sivil toplum kuruluşları, karar alma mekanizmalarına, kolluk ve sınır güvenliği gibi hassas alanlara sızmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231213/netanyahu-gazze-seridindeki-kara-operasyonu-icin-abdden-tam-destek-aldik-1078404308.html
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Lavrov: İsrail'in güvenliği ancak yanında Filistin devleti kurularak sağlanabilir

13:16 13.12.2023 (güncellendi: 13:31 13.12.2023)
© Sputnik / Кирилл КаллиниковRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuşuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tüm mahalleleri yerle bir ettiğini ve bölgedeki durumun feci olduğunu söyledi. İsrail'in güvenliği için BM kararlarına uygun olarak Filistin devleti kurulması gerektiğini vurguladı.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde 'Hükümet Saati' oturumunda konuşan Lavrov, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve sorun hakkında önemli açıklamalar yaptı.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki faaliyetlerine tepki gösteren Lavrov, "İsrail, Hamas'ı her türlü aracı kullanarak imha etme hakkına sahip olduğuna inanıyor. Bu politikanın sonucunun ne olduğunu gerçek zamanlı olarak görüyoruz. Fiiliyatta mahalleler yerle bir ediliyor, 18 binden fazla sivil öldü. Bu rakam her geçen gün artıyor ve bunların üçte ikisi kadın ve çocuklar. Durum çok feci" ifadelerini kullandı.
İsrail'in güvenliğini zayıflatacak veya ihlal edecek hiçbir anlaşmayı asla kabul etmeyecekleri mesajını veren Lavrov, "Fakat bu güvenliğin yalnızca, İsrail'in yanında bağımsız Filistin devletinin güven ve iyi komşuluk içinde var olmasını ve gelişmesini öngören ve gerektiren BM kararlarına uygun olarak sağlanabileceğine de inanıyoruz" vurgusu yaptı.

'Sorunun çözümsüz kalmasının tüm Ortadoğu'da aşırıcılığı körüklüyor'

İsrail'in Filistin meselesinde taviz vermeyen bir tutum içinde olduğunu kaydeden Lavrov, bu tutum dikkate alındığında, Filistin devleti kurulmasıyla ilgili sorunun çözümsüz kalmasının tüm Ortadoğu'da aşırıcılığı körükleyen tek ve en önemli faktör olduğunu vurguladı.

'Batı ve İsrail, Filistin devleti kurmayı planlamıyor'

75 yıldır İsrail devletinin yanına bir Filistin devleti kurulmasını öngören uluslararası kararlar bulunduğunu ancak kimsenin bunu gerçekleştirmediğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı, "Batı'nın şu anki tutumuna bakıldığında, onlar da Filistin devleti kurmayı planlamıyor. Elimizdeki verilere göre Batı ve mevcut İsrail yönetimi, Filistin devleti kurulmasıyla ilgili kararın gerektirdiğinin aksine Gazze'nin Batı Şeria'yla birleşmesini istemiyor" ifadelerini kullandı.
Lavrov, Rusya'nın ve bir dizi ülkenin çağrılarına rağmen İsrail'in Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria'da yeni yerleşimler kurma faaliyetlerini sürdürdüğünün de altını çizdi.

BMGK daimi üyeleri ve bölge ülkeleriyle uluslararası konferans çağrısı yapıyoruz'

Lavrov, Rusya'nın Ortadoğu'da çözüm için BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ve bölge ülkelerinin katılımıyla uluslararası toplantı düzenleme çağrısında bulunduğunu açıkladı.
"Bu sorunun sonsuza dek adil bir şekilde çözülmesinin tek yolu, elbette BMGK'nın beş daimi üyesinin de katılması gereken uluslararası bir konferans düzenlemektir" diyen Lavrov, bu toplantının başarılı olması için Arap Birliği, İslam işbirliği Teşkilatı ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerin de katılmasının zorunlu olduğunu vurguladı.
Lavrov, BM'nin bu toplantının düzenlenmesinde öncü rol oynaması gerektiğini ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bu inisiyatifi alacak güçte olduğunu düşündüğünü ekledi.

'Rus istihbaratı, ABD'nin seçimlere müdahale girişimlerini takip ediyor'

Diğer taraftan Lavrov, ABD'nin Mart 2024'de yapılacak Rusya devlet başkanlığı seçimlerine müdahale girişimlerini değerlendirdi.
Rus istihbarat servislerinin bu konuyla ilgilendiğini ve ABD'nin Rusya'nın iç süreçlerine hukuka aykırı şekilde müdahale etme girişimlerini takip ettiğini belirten Lavrov, "Saklayacak bir şeyimiz yok, bu tür girişimleri tespit ettiğimizde tüm dünyaya ilan ediyoruz. Bu durumda özel bir diplomatik hamleye gerek yok. ABD'liler bizim bildiklerimizi çok iyi biliyorlar ve bunun kabul edilemez olduğunu da biliyorlar" diye konuştu.

'Batı, 'en güçlü Rusya karşıtı enerjisini' Sovyet sonrası coğrafyaya yoğunlaştırdı'

Rusya'nın Batılı ülkelerle karşı karşıya gelmek istediğini ancak şu anda Batı'nın Moskova ile Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) arasındaki bağları koparmaya çalıştığını söyleyen Lavrov, "Batı'nın 'en güçlü Rusya karşıtı enerjisi', eski SSCB cumhuriyetleri arasındaki bağları koparmak için Sovyet sonrası coğrafyada yoğunlaştırıldı. Batılı kurumlar ve sivil toplum kuruluşları, karar alma mekanizmalarına, kolluk ve sınır güvenliği gibi hassas alanlara sızmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.
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