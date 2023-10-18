https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-gazzedeki-hastane-saldirisindan-islami-cihat-sorumlu-1076459584.html

İsrail: Gazze'deki hastane saldırısından İslami Cihat sorumlu

İsrail: Gazze'deki hastane saldırısından İslami Cihat sorumlu

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen saldırının sorumluluğunun İslami Cihat örgütüne ait olduğunu öne sürdü. 18.10.2023, Sputnik Türkiye

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Basın toplantısı düzenleyen İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, IDF'nin Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili soruşturmayı tamamladığını belirterek saldırıdan İslami Cihat örgütünün sorumlu olduğunun belirlendiğini söyledi.Hastanede patlama olduğuna dair haberlerin düşmeye başladığı anda İslami Cihat örgütünün yakındaki mezarlıktan İsrail'e 10 roket fırlattığını öne süren Hagari, "İstihbarat servisimizin verilerine göre Hamas haberleri inceledi, bunun başarısız fırlatılan İslami Cihat roketi olduğunu anladı ve gerçekte olanları gizlemek için küresel bir medya kampanyası başlatmaya karar verdi. Kurbanların sayısını artıracak kadar ileri gittiler" dedi.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında da bilgi veren Hagari, "Havadan çekilen fotoğraflarımızın analizi, hastanenin doğrudan bir isabet almadığını doğruluyor. Hasar gören tek alan, yanma izlerini gördüğümüz, herhangi bir krater ve yakındaki binalarda herhangi bir yapısal hasar bulunmadığını gördüğümüz hastanenin dışındaki otopark" ifadelerini kullandı.Mevcut verilerin hastanenin havadan vurulmadığını gösterdiğini de savunan Hagari şöyle devam etti: Bu arada, hastanedeki patlamaya İslami Cihat örgütünün başarısız roket atışının yol açtığını iddia eden IDF, Telegram hesabından bir video paylaşarak söz konusu roket atışından önce ve sonra hastane çevresinde IDF'nin sisteminden elde edildiğini savunduğu görüntülere yer verdi.İslami Cihat suçlamaları reddettiİslami Cihat, İsrail ordusu tarafından Gazze'deki hastane saldırısı hakkında yöneltilen suçlamaları reddetti."Siyonist düşman, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalayarak gerçekleştirdiği vahşi katliamın sorumluluğundan kaçmak için olağan yalanlarını kullanarak ve Filistin İslami Cihat hareketini suçlayarak elinden geleni yapıyor" denen açıklamada, "Bundan dolayı düşman tarafından yöneltilen suçlamaların yalan ve asılsız olduğunu belirtiriz" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231018/fitch-israilin-kredi-notunu-negatife-aldi-1076459450.html

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