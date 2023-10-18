https://sputniknews.com.tr/20231018/fitch-israilin-kredi-notunu-negatife-aldi-1076459450.html
Fitch, İsrail’in kredi notunu negatife aldı
Fitch, İsrail’in kredi notunu negatife aldı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in 'A+' olan kredi notunu negatif izlemeye aldı. 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T10:13+0300
2023-10-18T10:13+0300
2023-10-18T10:13+0300
ekonomi
israil
israil-filistin
fitch
fitch ratings
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Fitch'ten yapılan açıklamada, İsrail'in uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun negatif izlemeye alınmasında, İsrail-Filistin çatışmasından kaynaklanan jeopolitik risklerin etkili olduğu bildirildi.Negatif izlemenin mevcut çatışmanın uzun süre boyunca birden fazla aktörle büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde genişlemesi riskini yansıttığına değinilen açıklamada, çatışmaya bölgedeki diğer örgüt ve ülkelerin de dahil olabileceğine işaret edildi.Açıklamada, çatışmada bu ölçekteki bir genişlemenin, insan kaybına ek olarak, önemli miktarda ek askeri harcamaya, altyapının tahrip olmasına, tüketici ve yatırım güveninde sürekli değişime yol açabileceği ve dolayısıyla İsrail'in kredi ölçümlerinde büyük bir bozulmaya neden olabileceği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20231018/israil-gazzede-hastane-vurdu-en-az-500-kisi-oldu-tedavi-imkanlarinin-tukenmesine-saatler-kaldi-1076454679.html
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israil, israil-filistin, fitch, fitch ratings
israil, israil-filistin, fitch, fitch ratings
Fitch, İsrail’in kredi notunu negatife aldı
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, jeopolitik riskler nedeniyle İsrail'in 'A+' olan kredi notunu negatif izlemeye aldı.
Fitch'ten yapılan açıklamada, İsrail'in uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun negatif izlemeye alınmasında, İsrail-Filistin çatışmasından kaynaklanan jeopolitik risklerin etkili olduğu bildirildi.
Negatif izlemenin mevcut çatışmanın uzun süre boyunca birden fazla aktörle büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde genişlemesi riskini yansıttığına değinilen açıklamada, çatışmaya bölgedeki diğer örgüt ve ülkelerin de dahil olabileceğine işaret edildi.
Açıklamada, çatışmada bu ölçekteki bir genişlemenin, insan kaybına ek olarak, önemli miktarda ek askeri harcamaya, altyapının tahrip olmasına, tüketici ve yatırım güveninde sürekli değişime yol açabileceği ve dolayısıyla İsrail'in kredi ölçümlerinde büyük bir bozulmaya neden olabileceği vurgulandı.