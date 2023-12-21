https://sputniknews.com.tr/20231221/israil-gazzenin-guneyindeki-han-yunusun-tahliyesini-istedi-1078669814.html

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus’un tahliyesini istedi

İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus’un tahliyesini istedi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından paylaşılan bilgilere atıfta bulunan Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP)... 21.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-21T08:47+0300

2023-12-21T08:47+0300

2023-12-21T08:47+0300

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han yunus

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Haberde, “İsrail ordusu, 20 Aralık’ta Gazze'nin güneyindeki ana şehir olan Han Yunus’taki geniş alanların boşaltılması emrini verdi" denildi.İsrail ordusunun, Han Yunus bölgesinin beşte birini kapsayan yeni tahliye alanlarını gösteren haritayı yayınladığı iddia edilirken, bu bölge Han Yunus şehrinin orta ve güney kısımlarının yüzde 20'sini kapsıyor.OCHA tarafından paylaşılan bilgiye göre, İsrail ordusunun belirlediği bu bölgede daha önce saldırılara maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini terk etmek zorunda kalan 141 binden fazla yerinden edilmiş Filistinliyi barındıran 32 sığınma evi bulunuyor.İsrail ordusu, daha önce Han Yunus ve Refah kentlerinin ‘güvenli olduğunu’ iddia etmişti.Daha önce İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant, Gazze'deki kara operasyonunun, ‘terörün yeni başkenti’ haline geldiğini iddia ettiği Han Yunus da dahil olmak üzere yeni bölgelere genişleyeceğini bildirmişti.İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştıGazze'deki hükümet, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığını duyurdu.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye 75 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 20 bini aştığı, bunların en az 8 bininin çocuk, 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi.İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında kalan kayıp kişilerin sayısının 6 bin 700 olduğu belirtilen açıklamada, bunların yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunun altı çizildi.Açıklamada, Gazze'de İsrail saldırılarında yaralananların sayısının 52 bin 600'ü geçtiği ifade edildi.İsrail'in 310 sağlık çalışanı, 35 sivil savunma görevlisi ve 97 gazeteciyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, 99 sağlık çalışanı ile 8 gazeteciyi de alıkoyduğu kaydedildi.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 140 sağlık kuruluşunu hedef aldığı, 23 hastane ile 53 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığı ve 102 ambulansı kullanılmaz hale getirdiği aktarıldı.İsrail ordusunun saldırılarında Gazze Şeridi'nde 53 bin konutun tamamen yıkıldığı, 255 bin konutun kısmen zarar gördüğü, toplamda 308 bin konutun zarar gördüğü belirtildi.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 126 hükümet tesisi, 90 okul ve üniversiteyi hedef alarak tamamen yıktığı, toplamda 283 okul ve üniversiteye de zarar verdiği aktarıldı.İsrail'in ibadethaneleri de hedef aldığına işaret edilen açıklamada, Gazze'de 114 caminin tamamen yıkıldığı, 200'ünün zarar gördüğü ve 3 kilisenin de hedef alındığı kaydedildi.Gazze'ye getirilen yardım ihtiyacın yüzde 2'sini karşılamıyorAçıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı ve bundan İsrail kadar "saldırıların durdurulmasına ilişkin tüm çabaları engellemek adına kasıtlı eylemlerde bulunan başta ABD olmak üzere uluslararası toplumun da sorumlu olduğunun" altı çizildi.Gazze Şeridi'ne ulaştırılan yardımların ihtiyacın yüzde 2'sini karşılamadığına vurgu yapılan açıklamada, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın sürekli açılmasını ve günlük 1000 yardım tırının bölgeye ulaştırılması istendi.Açıklamada, Gazze'nin günlük 1 milyon litre yakıta ihtiyaç duyduğu belirtilerek, enkaz altında kalanların kurtarılabilmesi için acil durum ve sivil savunma görevlilerine gerekli ekipmanların sağlanması talep edildi.İsrail'in Gazze'deki hastaneleri ve sağlık sistemini hedef aldığına işaret edilen açıklamada, uluslararası kuruluşlara ve dünya ülkelerine İsrail'in işlediği suçları kınama çağrısı yapıldı.Açıklamada, Gazze'de sağlık sistemini ortadan kaldırma planının önüne geçilmesi için İsrail'e baskı yapılması gerektiği belirtilerek, Arap ve İslam ülkelerine, on binlerce hasta ve yaralının kurtarılması için bölgede sahra hastaneleri kurma çağrısı yinelendi.Gazze Şeridi'nde yerinden edilen 1,8 milyondan fazla Filistinlinin, gıda, su ve ilaç güvenliğinin tehdit altında olduğuna vurgu yapılan açıklamada, yerinden edilenlerin kötü yaşam ve barınma koşulları altında hayat mücadelesi verdiği belirtildi.Açıklamada, uluslararası kurum ve kuruluşların Filistin halkına yönelik açlık ve susuzluk politikalarına uymaması istendi ve Gazze Şeridi'nde kıtlığın yayılması konusunda uyarı yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20231221/israil-guneydeki-eilat-kentini-hedef-alan-her-turlu-saldiriya-karsilik-verecegiz-1078667358.html

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