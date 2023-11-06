https://sputniknews.com.tr/20231106/von-der-leyen-israil-gazzede-uzun-sure-kalamaz-burasi-gelecekteki-filistin-devletinin-parcasi-1077122501.html
Von der Leyen: İsrail Gazze'de uzun süre kalamaz, burası gelecekteki Filistin devletinin parçası
Von der Leyen: İsrail Gazze'de uzun süre kalamaz, burası gelecekteki Filistin devletinin parçası
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uzun süre kalamayacağını, zira bu toprakların gelecekteki Filistin Devleti'nin... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T16:25+0300
2023-11-06T16:25+0300
2023-11-06T16:25+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
avrupa birliği
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ursula von der leyen
gazze
gazze şeridi
filistin
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Brüksel'de Avrupalı büyükelçiler toplantısında konuşan Leyen, AB Komisyonu'nun İsrail-Filistin krizinin çözümünden sonra esas alacağı temel ilkeleri sıraladı.'Filistinliler Gazze Şeridi'nden zorla çıkarılamaz'İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'de uzun süre varlık gösteremeyeceğini belirten Leyen, "Gazze, gelecekteki Filistin devletinin parçası. Filistinliler Gazze Şeridi'nden zorla çıkarılamaz. Bu daha büyük bir bölgesel istikrarsızlığa yol açar. Gazze sürekli abluka altında tutulmamalıdır" dedi.'Gazze'nin artık teröristler için güvenli bir sığınak olamayacağını' kaydeden Leyen, AB'de terör örgütü kabul edilen Hamas hareketinin yeniden silahlanmasına ve güçlenmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.'Hamas, artık Gazze Şeridi'ni yönetemez'Leyen, "Hamas, artık Gazze Şeridi'ni yönetemez, sadece bir Filistin yönetimi ve bir Filistin devleti olmalı" mesajını verdi.AB Komisyonu Başkanı, Çin'e Hamas ve İran üzerindeki nüfuzunu kullanma çağrısı da yaparken Pekin'in bu konudaki tutumunun AB-Çin ilişkilerinin geleceğini tayin edeceğini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20231106/iran-cumhurbaskani-reisi-israili-gazzeye-saldirilarinda-abd-tesvik-ediyor-1077114072.html
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Von der Leyen: İsrail Gazze'de uzun süre kalamaz, burası gelecekteki Filistin devletinin parçası
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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uzun süre kalamayacağını, zira bu toprakların gelecekteki Filistin Devleti'nin parçası olduğunu söyledi.
Brüksel'de Avrupalı büyükelçiler toplantısında konuşan Leyen, AB Komisyonu'nun İsrail-Filistin krizinin çözümünden sonra esas alacağı temel ilkeleri sıraladı.
'Filistinliler Gazze Şeridi'nden zorla çıkarılamaz'
İsrail güvenlik güçlerinin Gazze'de uzun süre varlık gösteremeyeceğini belirten Leyen, "Gazze, gelecekteki Filistin devletinin parçası. Filistinliler Gazze Şeridi'nden zorla çıkarılamaz. Bu daha büyük bir bölgesel istikrarsızlığa yol açar. Gazze sürekli abluka altında tutulmamalıdır" dedi.
'Gazze'nin artık teröristler için güvenli bir sığınak olamayacağını' kaydeden Leyen, AB'de terör örgütü kabul edilen Hamas hareketinin yeniden silahlanmasına ve güçlenmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
'Hamas, artık Gazze Şeridi'ni yönetemez'
Leyen, "Hamas, artık Gazze Şeridi'ni yönetemez, sadece bir Filistin yönetimi ve bir Filistin devleti olmalı
" mesajını verdi.
AB Komisyonu Başkanı, Çin'e Hamas ve İran üzerindeki nüfuzunu kullanma çağrısı
da yaparken Pekin'in bu konudaki tutumunun AB-Çin ilişkilerinin geleceğini tayin edeceğini ekledi.