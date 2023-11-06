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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231106/iran-cumhurbaskani-reisi-israili-gazzeye-saldirilarinda-abd-tesvik-ediyor-1077114072.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İsrail'i Gazze'ye saldırılarında ABD teşvik ediyor
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İsrail'i Gazze'ye saldırılarında ABD teşvik ediyor
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda İsrail'i, ABD'nin teşvik ettiğini ve Washington yönetiminin Gazze'ye... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T12:07+0300
2023-11-06T12:07+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
iran
ibrahim reisi
irak
muhammed şiya es-sudani
abd
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelen Reisi daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "ABD, siyonist rejime, Filistin halkına yönelik acımasızca cinayetler işlemesi için silah, istihbarat ve mali destekte bulunuyor. Aslında bu rejimi teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.Washington yönetiminin Gazze'ye yardım ve ateşkes iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren İbrahim Reisi, "Bu iddia ABD'nin eylemleriyle bağdaşmıyor. ABD, BM Güvenlik Konseyinin tasarısını veto ederek öldürmeye devam etmesi için siyonist rejimin elini güçlendirmiştir" diye konuştu.İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığını yineleyen Reisi, ivedilikle ateşkes yapılması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini belirtti.İran Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yönelik saldırıların durması için uluslararası alandaki her girişimi desteklediklerini kaydetti.‘Uluslararası kurumlar başarısız oldu’Irak Başbakanı Sudani ise, Gazze konusunda, uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.Gazze halkına yönelik bir aydır süren saldırılara ve ambargolara işaret eden Sudani, "Uluslararası kurumlar üzerlerine düşen görev ve yükümlülükleri yerine getirmede başarısız oldu" dedi.Batılı ülkelerin savaşın yayılmamasını istediklerine ilişkin açıklamalarına değinen Sudani, "Savaşın yayılmamasını istemeyenler, İsrail'in saldırıları durdurması için baskı uygulasınlar" ifadesini kullandı.Tahran'da resmi temaslarda bulunan Sudani, dün Bağdat'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmüştü.İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durumHamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 155 Filistinliyi öldürdü.İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
https://sputniknews.com.tr/20231106/abdli-gazeteci-hersh-israil-abdnin-gazzede-ateskes-onerisini-reddetti-1077111759.html
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: İsrail'i Gazze'ye saldırılarında ABD teşvik ediyor

12:07 06.11.2023
© AFP 2023 / ED JONESİran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2023
© AFP 2023 / ED JONES
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda İsrail'i, ABD'nin teşvik ettiğini ve Washington yönetiminin Gazze'ye insani yardım iddialarının doğruyu yansıtmadığını söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, başkent Tahran'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelen Reisi daha sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, "ABD, siyonist rejime, Filistin halkına yönelik acımasızca cinayetler işlemesi için silah, istihbarat ve mali destekte bulunuyor. Aslında bu rejimi teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.
Washington yönetiminin Gazze'ye yardım ve ateşkes iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getiren İbrahim Reisi, "Bu iddia ABD'nin eylemleriyle bağdaşmıyor. ABD, BM Güvenlik Konseyinin tasarısını veto ederek öldürmeye devam etmesi için siyonist rejimin elini güçlendirmiştir" diye konuştu.
İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığını yineleyen Reisi, ivedilikle ateşkes yapılması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı, Gazze'ye yönelik saldırıların durması için uluslararası alandaki her girişimi desteklediklerini kaydetti.

‘Uluslararası kurumlar başarısız oldu’

Irak Başbakanı Sudani ise, Gazze konusunda, uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.
Gazze halkına yönelik bir aydır süren saldırılara ve ambargolara işaret eden Sudani, "Uluslararası kurumlar üzerlerine düşen görev ve yükümlülükleri yerine getirmede başarısız oldu" dedi.
Batılı ülkelerin savaşın yayılmamasını istediklerine ilişkin açıklamalarına değinen Sudani, "Savaşın yayılmamasını istemeyenler, İsrail'in saldırıları durdurması için baskı uygulasınlar" ifadesini kullandı.
Tahran'da resmi temaslarda bulunan Sudani, dün Bağdat'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmüştü.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in 'Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme' gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.
İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da bir İsrail askeri öldü.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 155 Filistinliyi öldürdü.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 61 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.
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