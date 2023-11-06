https://sputniknews.com.tr/20231106/abdli-gazeteci-hersh-israil-abdnin-gazzede-ateskes-onerisini-reddetti-1077111759.html

ABD'li Gazeteci Hersh: İsrail, Beyaz Saray'ın ‘Gazze'de ateşkes’ önerisini reddetti

ABD'li Gazeteci Hersh: İsrail, Beyaz Saray'ın ‘Gazze'de ateşkes’ önerisini reddetti

ABD'li duayen gazeteci Seymour Hersh, İsrail'in, aralarında ABD Başkanı Joe Biden'ın da bulunduğu üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin ‘Hamas’ın rehineleri... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T11:36+0300

2023-11-06T11:36+0300

2023-11-06T11:43+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ateşkes

abd

washington dc

beyaz saray

joe biden

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Washington’daki kaynaklarına atıfta bulunan Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Hersh, Substack platformundaki sayfasında yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda Tel Aviv'i ziyaret eden Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'in (Antony) Gazze’yi bombalama kampanyasını 'duraklatma' yönündeki talepleri, İsrail Başbakan Benyamin Netanyahu ve İsrailli askeri liderler tarafından hemen reddedildi” diye yazdı.Washington'daki kaynaklarının İsrail’in Gazze’yi bombalamalara ara verilmesinin İsrail için kalıcı ateşkes anlamına geldiğini aktardığını dile getiren Hersh, Tel Aviv’e göre çatışmanın mevcut aşamasında Gazze'ye yönelik 'bombardımanın durdurulmasının yalnızca yeni mühimmat ve silah gerekliliği nedeniyle mümkün olduğunu' açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.Hersh, İsrail ve ABD'ye göre, Gazze'nin yeraltı tünellerinde saklanan Hamas savaşçılarının, ‘jeneratörleri çalıştıracak ve oksijen sağlayacak çok az yakıtları kaldığı için’ temiz hava eksikliği nedeniyle yakında saklandıkları tünellerde boğulacaklarını düşündüklerini de ekledi.ABD’li gazeteci, ismini vermek istemeyen Washington’daki kaynaklarının İsrail’in ortaya attığı iddialarına yönelik sözlerine atıfta bulunarak, yazısını şu şekilde sürdürdü:Daha önce yine Substack platformundaki sayfasında Filistin- İsrail gerilimindeki detayları ifşa eden Pulitzer ödüllü ABD'li gazeteci Hersh, Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin, rehinelerin yalnızca Hamas hareketi tarafından değil aynı zamanda diğer Filistinli gruplar tarafından da tutuluyor olması nedeniyle karmaşık hale geldiğini yazmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231105/netanyahudan-dosta-dusmana-mesaj-gazzedeki-esirler-serbest-birakilmadan-ateskesolmayacak-1077102211.html

israil

gazze

gazze şeridi

abd

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