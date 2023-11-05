https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinken-bu-sefer-irakta-1077105323.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken bu sefer Irak’ta: Çelik yelek giydi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken bu sefer Irak’ta: Çelik yelek giydi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs'ın ardından bir sürpriz ziyarette daha bulunarak Irak’a gitti. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T22:08+0300

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dünya

antony blinken

irak

muhammed şiya es-sudani

israil-filistin

ortadoğu

çelik yelek

yeşil bölge

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ortadoğu turu çerçevesinde İsrail ve Ürdün ziyaretlerinin ardından sürpriz ziyaretlerine devam ediyor. Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen Blinken, sürpriz bir şekilde gittiği Güney Kıbrıs'tan sonra ardından yine sürpriz bir şekilde Irak’a gitti. Blinken, başkent Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi. Bağdat Uluslararası Havaalanı'na inen Blinken’ın çelik yelek giydiği ve askeri helikopterle Yeşil Bölge'ye gittiği aktarıldı. Sudani ile görüşmesi öncesi Bliken’ın ABD’nin Irak büyükelçisinden ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Blinken’ın Irak’ın ardından Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Blinken ayrıca, İsrail ve Ürdün’ün ardından programında son dakika değişiklik yaparak Filistin’in başkenti Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinken-turkiye-ziyareti-oncesi-kibrista--1077101217.html

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antony blinken, irak, muhammed şiya es-sudani , israil-filistin, ortadoğu, çelik yelek, yeşil bölge