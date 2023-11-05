https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinken-turkiye-ziyareti-oncesi-kibrista--1077101217.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi
Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs'a geldi. Blinken, burada Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile görüştü. 05.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-05T17:32+0300
2023-11-05T17:32+0300
2023-11-05T18:15+0300
antony blinken
dünya
güney kıbrıs
türkiye
ortadoğu
gazze
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.Blinken, Ortadoğu ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında özel uçakla Larnaka'ya gelerek burada kısa süreli olarak Hristodulidis ile görüştü.Kıbrıs Haber Ajansı, Hristodulidis ile Blinken'ın, denizden Gazze'ye insani yardım koridoru inisiyatifini masaya yatırdıklarını bildirdi.Blinken'ın Güney Kıbrıs'a 'plansız' bir ziyaret gerçekleştirdiği, Hristodulidis ile uçakta kısa bir görüşme yaptıktan sonra Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldığı belirtildi.İsrail’in Gazze saldırılarına başladığı 7 Ekim’den bu yana çok sayıda Arap ülkesine ziyaret gerçekleştiren, İsrail’e ise 3 kez giden Blinken, o tarihten bu yana ilk kez Batı Şeria’ya geçmişti.Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Ramallah şehrinde Filistin yönetiminin merkez binasında görüştü. Görüşmede Abbas, İsrail-Filistin çatışmalarının sona ermesinin ardından Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’yı kapsayacak bir siyasi çözüm için Filistin yönetiminin tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Filistin Devleti’ne ait topraklardaki İsrail askeri varlığına son verilmesi ve Doğu Kudüs’ün başkent olarak tanınmasıyla güvenlik ve barışın sağlanabileceğini sözlerine ekleyen Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün, Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-basini-gazzedeki-operasyonun-maliyetini-acikladi-1077098323.html
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antony blinken, güney kıbrıs, türkiye, ortadoğu, gazze
antony blinken, güney kıbrıs, türkiye, ortadoğu, gazze
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi
17:32 05.11.2023 (güncellendi: 18:15 05.11.2023) Abone ol
Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs'a geldi. Blinken, burada Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.
Blinken, Ortadoğu ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında özel uçakla Larnaka'ya gelerek burada kısa süreli olarak Hristodulidis ile görüştü.
Kıbrıs Haber Ajansı, Hristodulidis ile Blinken'ın, denizden Gazze'ye insani yardım koridoru inisiyatifini masaya yatırdıklarını bildirdi.
Blinken'ın Güney Kıbrıs'a 'plansız' bir ziyaret gerçekleştirdiği, Hristodulidis ile uçakta kısa bir görüşme yaptıktan sonra Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldığı belirtildi.
İsrail’in Gazze saldırılarına başladığı 7 Ekim’den bu yana çok sayıda Arap ülkesine ziyaret gerçekleştiren, İsrail’e ise 3 kez giden Blinken, o tarihten bu yana ilk kez Batı Şeria’ya geçmişti.
Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Ramallah şehrinde Filistin yönetiminin merkez binasında görüştü. Görüşmede Abbas, İsrail-Filistin çatışmalarının sona ermesinin ardından Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’yı kapsayacak bir siyasi çözüm için Filistin yönetiminin tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.
Filistin Devleti’ne ait topraklardaki İsrail askeri varlığına son verilmesi ve Doğu Kudüs’ün başkent olarak tanınmasıyla güvenlik ve barışın sağlanabileceğini sözlerine ekleyen Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün, Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu öne sürdü.