https://sputniknews.com.tr/20231105/abd-disisleri-bakani-blinken-turkiye-ziyareti-oncesi-kibrista--1077101217.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile bir araya geldi

Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Güney Kıbrıs'a geldi. Blinken, burada Güney Kıbrıs lideri Hristodulidis ile görüştü. 05.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-05T17:32+0300

2023-11-05T17:32+0300

2023-11-05T18:15+0300

antony blinken

dünya

güney kıbrıs

türkiye

ortadoğu

gazze

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.Blinken, Ortadoğu ülkelerine yaptığı ziyaretler kapsamında özel uçakla Larnaka'ya gelerek burada kısa süreli olarak Hristodulidis ile görüştü.Kıbrıs Haber Ajansı, Hristodulidis ile Blinken'ın, denizden Gazze'ye insani yardım koridoru inisiyatifini masaya yatırdıklarını bildirdi.Blinken'ın Güney Kıbrıs'a 'plansız' bir ziyaret gerçekleştirdiği, Hristodulidis ile uçakta kısa bir görüşme yaptıktan sonra Türkiye'ye gitmek üzere ayrıldığı belirtildi.İsrail’in Gazze saldırılarına başladığı 7 Ekim’den bu yana çok sayıda Arap ülkesine ziyaret gerçekleştiren, İsrail’e ise 3 kez giden Blinken, o tarihten bu yana ilk kez Batı Şeria’ya geçmişti.Blinken, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Ramallah şehrinde Filistin yönetiminin merkez binasında görüştü. Görüşmede Abbas, İsrail-Filistin çatışmalarının sona ermesinin ardından Doğu Kudüs, Gazze ve Batı Şeria’yı kapsayacak bir siyasi çözüm için Filistin yönetiminin tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Filistin Devleti’ne ait topraklardaki İsrail askeri varlığına son verilmesi ve Doğu Kudüs’ün başkent olarak tanınmasıyla güvenlik ve barışın sağlanabileceğini sözlerine ekleyen Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün, Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu öne sürdü.

https://sputniknews.com.tr/20231105/israil-basini-gazzedeki-operasyonun-maliyetini-acikladi-1077098323.html

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