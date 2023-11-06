https://sputniknews.com.tr/20231106/bm-en-buyuk-kaybini-gazzede-yasadigini-duyurdu-1077110847.html

BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu

BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının sayısının 88’e yükseldiğini... 06.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-06T11:23+0300

2023-11-06T11:23+0300

2023-11-06T11:23+0300

israil- filistin çatışması

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)

hamas

israil ordusu

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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths başta olmak üzere örgüte bağlı diğer insani yardım kuruluşları başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklamada, “7 Ekim'den bu yana, UNRWA personeli dahil olmak öldürülen insani yardım çalışanlarının sayısı 88’e yükselmiş olup, bu, şimdiye kadar tek bir çatışmada kaydedilen en büyük BM kaybıdır” vurgusu yapıldı.Ortak açıklamada, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile birlikte Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell’ın imzaları da yer aldı.Birleşmiş Milletler, resmi internet sitesinden paylaştığı belgede, Filistin Hamas hareketi tarafından alınan rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısını yineledi.BM Filistin Raportörü, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesinin felaketin boyutlarını gösterdiğini söylediBirleşmiş Milletler'in Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin tamamen çökmesinin yaşanan felaketin boyutlarını ortaya koyduğunu söyledi.Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan Albanese, İsrail'in, başka bir ülkeyle değil, işgal altındaki topraklarda yaşayan bir halkla savaştığını ifade etti.Albanese, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin tamamen çökmesinin yaşanan felaketin boyutlarını ortaya koyduğunu kaydetti.Albanes, New York'taki BM Genel Merkezi'nde 25 Ekim’de yaptığı basın toplantısında, "Travma ve yıkım tarif edilemez. Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu cehennem, tüm BM üyesi ülkeler üzerinde, özellikle de bunu durdurma gücüne sahip olan ve bunu yapmayanlar için bir lekedir" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/bm-israilin-multeci-kamplarina-saldirilari-savas-sucu-sayilabilir-1076980260.html

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gazze

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