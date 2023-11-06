https://sputniknews.com.tr/20231106/bm-en-buyuk-kaybini-gazzede-yasadigini-duyurdu-1077110847.html
BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu
BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının sayısının 88’e yükseldiğini... 06.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-06T11:23+0300
2023-11-06T11:23+0300
2023-11-06T11:23+0300
israil- filistin çatışması
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa)
hamas
israil ordusu
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BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths başta olmak üzere örgüte bağlı diğer insani yardım kuruluşları başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklamada, “7 Ekim'den bu yana, UNRWA personeli dahil olmak öldürülen insani yardım çalışanlarının sayısı 88’e yükselmiş olup, bu, şimdiye kadar tek bir çatışmada kaydedilen en büyük BM kaybıdır” vurgusu yapıldı.Ortak açıklamada, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile birlikte Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell’ın imzaları da yer aldı.Birleşmiş Milletler, resmi internet sitesinden paylaştığı belgede, Filistin Hamas hareketi tarafından alınan rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısını yineledi.BM Filistin Raportörü, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesinin felaketin boyutlarını gösterdiğini söylediBirleşmiş Milletler'in Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin tamamen çökmesinin yaşanan felaketin boyutlarını ortaya koyduğunu söyledi.Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan Albanese, İsrail'in, başka bir ülkeyle değil, işgal altındaki topraklarda yaşayan bir halkla savaştığını ifade etti.Albanese, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin tamamen çökmesinin yaşanan felaketin boyutlarını ortaya koyduğunu kaydetti.Albanes, New York'taki BM Genel Merkezi'nde 25 Ekim’de yaptığı basın toplantısında, "Travma ve yıkım tarif edilemez. Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu cehennem, tüm BM üyesi ülkeler üzerinde, özellikle de bunu durdurma gücüne sahip olan ve bunu yapmayanlar için bir lekedir" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/bm-israilin-multeci-kamplarina-saldirilari-savas-sucu-sayilabilir-1076980260.html
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BM, en büyük kaybını Gazze'de yaşadığını duyurdu
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Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarının sayısının 88’e yükseldiğini bildirirken, bu rakamın şimdiye kadar ‘tek bir çatışma sırasında BM’nin yaşadığı en büyük kayıp’ olduğunun altını çizdi.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths başta olmak üzere örgüte bağlı diğer insani yardım kuruluşları başkanlarının imzasını taşıyan ortak açıklamada, “7 Ekim'den bu yana, UNRWA personeli dahil olmak öldürülen insani yardım çalışanlarının sayısı 88’e yükselmiş olup, bu, şimdiye kadar tek bir çatışmada kaydedilen en büyük BM kaybıdır” vurgusu yapıldı.
Ortak açıklamada, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
ile birlikte Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell
’ın imzaları da yer aldı.
Birleşmiş Milletler, resmi internet sitesinden paylaştığı belgede, Filistin Hamas hareketi tarafından alınan rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısını yineledi.
BM Filistin Raportörü, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmesinin felaketin boyutlarını gösterdiğini söyledi
Birleşmiş Milletler'in Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin tamamen çökmesinin yaşanan felaketin boyutlarını ortaya koyduğunu söyledi.
Katar merkezli Al Jazeera kanalına konuşan Albanese, İsrail'in, başka bir ülkeyle değil, işgal altındaki topraklarda yaşayan bir halkla savaştığını ifade etti.
Albanese, Gazze Şeridi’ndeki sağlık sisteminin tamamen çökmesinin yaşanan felaketin boyutlarını
ortaya koyduğunu kaydetti.
Albanes, New York'taki BM Genel Merkezi'nde 25 Ekim’de yaptığı basın toplantısında, "Travma ve yıkım tarif edilemez. Gazze halkının şu anda içinde bulunduğu cehennem, tüm BM üyesi ülkeler üzerinde, özellikle de bunu durdurma gücüne sahip olan ve bunu yapmayanlar için bir lekedir" ifadelerini kullanmıştı.