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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231115/israilin-gazze-saldirilari-40-gununde-israil-askerleri-sifa-hastanesini-basti-1077407895.html
CANLI | İsrail’in Gazze saldırıları 40. gününde: İsrail askerleri Şifa Hastanesi’ni bastı
CANLI | İsrail’in Gazze saldırıları 40. gününde: İsrail askerleri Şifa Hastanesi’ni bastı
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 40. gününde artarak sürerken, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Tıp... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
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Gazze Şeridi hastane İsrail saldırı - Sputnik Türkiye

CANLI | İsrail’in Gazze saldırıları 40. gününde: İsrail askerleri Şifa Hastanesi’ni bastı

09:00 15.11.2023 (güncellendi: 10:05 15.11.2023)
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İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar 40. gününde artarak sürerken, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyon gerçekleştirdiği duyuruldu.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, söz konusu operasyonun başlatılacağına dair bilginin Şifa Hastanesi'ne verildiğini doğruladı.
Al-Jazeera televizyon kanalının Şifa Hastanesi'nden aralıksız yürüttüğü canlı telefon bağlantılarına katılan yetkililer ve hastalar, İsrail askerlerinin sağlık personeli ve hastaların bulunduğu katlara girişini beklediklerini ifade etti.​​​​​​​

‘Bu bir savaş suçu’

Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, "İsrail, Şifa Hastanesi'nin direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat edemeyecek" dedi.
Sevabite, İsrail işgal güçleri tarafından Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlenmesinin bir savaş suçu olduğunu söyledi.
İsrail'in, Şifa Hastanesi'nin Gazze'deki direnişin sevk ve idare merkezi olduğunu ispat etmeye çalıştığını ancak bunda başarısız olacağını dile getiren Sevabite, "İşgal güçlerinin, hastaneye silahlar sokarak belirli şekilde düzenleyip görüntülerini çekeceği" tahmininde bulundu.
Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş, hastaneye giriş operasyonunu başlatan İsrail ordusundan subaya, "Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam" dedi.
Al-Jazeera televizyon kanalının, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden aralıksız canlı telefon bağlantıları sırasında Hastane Müdürü Dr. Munir el-Berş ile İsrailli bir subay arasında geçen konuşma dikkat çekti.
7 Ekim’den bu yana süren çatışmalarda son durum:
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11:29 15.11.2023
İsrail'e 'bebek katliamına son verilmesi' çağrısı yapan Trudeau'ya Netanyahu'dan tepki
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gaddar eylemler gerçekleştirdiğini söyleyen Kanadalı mevkidaşı Justin Trudeau'ya tepki gösterdi.

X hesabından açıklama yapan Netanyahu, "Sivillere kasten saldıran İsrail değil, sivillerin kafasını kesen, onları yakan ve öldüren, Holokost'tan bu yana Yahudilere karşı en büyük suçu işleyen Hamas'tır" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, medeni güçlerin Hamas'ın barbarlığı karşısında İsrail'i desteklemesi gerektiğini de belirtti.
Kanada Başbakanı Trudeau, İsrail hükümetini azami itidal sergilemeye çağırarak "Tüm dünya kadın, çocuk ve bebek katliamlarına tanıklık ediyor. Buna son verilmeli. Savaşın bile kuralları var" demişti.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau - Sputnik Türkiye
© Adek Berry
10:54 15.11.2023
İsrail: Şifa Hastanesi'ne ilaç, küvöz ve çocuklar için gıda ürünleri teslim edildi
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'ne ilaç, küvöz ve çocuklar için gıda ürünleri teslim edildiğini açıkladı.

IDF'den yapılan açıklamada, "İsrail'den Şifa Hastanesi'ne IDF'nin tanklarıyla küvöz, çocuklar için gıda ürünleri ve ilaçların başarıyla teslim edildiğini teyit edebiliriz" dendi.

Açıklamada, İsrailli doktor gruplarının ve Arapça konuşan askerlerin ihtiyaç sahiplerine yardım için hastanede çalışma yürüttüğü de kaydedildi.
10:36 15.11.2023
İsrail’in başkenti Tel Aviv’e düzenlenen roket saldırısında 1’i ağır 3 kişi yaralandı
Tel Aviv’e roket saldırısı düzenledi. Gazze Şeridi’nden fırlatılan 3 rokete Demir Kubbe hava savunma sistemi karşılık verirken, başkentte siren sesleri yükseldi.

Saldırıda, 1’i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

10:05 15.11.2023
'İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nin acil servisini basarak hastalara saldırdı'
Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelerin Genel Müdürü Muhammed Zakut, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nin acil servisini basarak hastalara saldırdığını söyledi.
Al Mayadeen televizyonuna demeç veren Zakut, "İşgalciler, Şifa Hastanesi'ne birkaç saldırı düzenledi ve acil servis birimini basarak hastalara saldırdı" dedi.
09:46 15.11.2023
Gazze'den tahliye edilen 40 Rus vatandaşının 16 Kasım'da Moskova'ya ulaştırılması planlanıyor
Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, Sputnik’e yaptığı açıklamasında, Gazze Şeridi'nden 40 Rus vatandaşının 16 Kasım'da Moskova'ya nakledilmesinin planlandığını söyledi.
Kuznetsov, “40 Rus vatandaşı Gazze Şeridi'nden Rus sağlık ekiplerinin bulunduğu yere geldi. Bunlardan 16'sı çocuk, biri de hamile kadın. Hepsi Rusya Sağlık Bakanlığı Federal Afet Merkezi ve bakanlığın federal tıbbi kuruluşlarından uzmanlar tarafından tıbbi kontrol altında. Gerektiğinde hipertansiyon başta olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıkları olan hastalara gerekli ilaçlar verildi. 40 kişinin tamamının Moskova'ya uçuş izni verildi. Durumları tatmin edici olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.
09:35 15.11.2023
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 48'e yükseldiğini açıkladı.
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 askerin daha öldüğü belirtildi.
Çatışmalarda 4 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.
Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 48'e yükseldi.
09:33 15.11.2023
Hamas: ABD'nin Gazze'deki hastanelere dair açıklamaları, İsrail'e yeşil ışık yakmaktır
Hamas Hareketi, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını dillendirmesinin, Washington'un işgal güçlerine daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yakması anlamına geldiğini belirtti.
Hamas'tan yayımlanan açıklamada, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını benimsemesi kınandı.
Hastanelerin kendileri tarafından kullanıldığına dair iddiaların reddedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pentagon ve Beyaz Sarayın Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklaması (Hamas'ın kullandığına dair iddiası) ABD'nin işgal güçlerine daha fazla katliam yapması ve halkımızın topraklarından tehciri için baskı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere vahşice katliamların artması için bir yeşil ışıktır.”
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün basına verdiği demecinde, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin 'altındaki tünelleri’ kullanarak söz konusu hastaneleri ‘saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için’ kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.
09:30 15.11.2023
Çin, Gazze'de BM konukevine yapılan saldırıyı kınadı
Çin, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta Birleşmiş Milletler'e (BM) ait konukevine düzenlediği saldırıyı kınadı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'deki günlük basın toplantısında, BM personelini hedef alan saldırı nedeniyle ‘şok içinde olduklarını’ ve ‘şiddetle kınadıklarını’ bildirdi.
Saldırılarda hayatını kaybeden tüm BM personelinin yasını tuttuklarını belirten Sözcü Mao, "Şiddet, gerçek güvenliği sağlayamaz. Güç kullanmak kalıcı barışı getirmez" ifadelerini kullandı.
09:29 15.11.2023
Maduro, İsrail'in Gazze'daki saldırılarının durdurulması için dünyaya çağrı yaptı
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarının sona erdirilmesi için dünyaya çağrıda bulundu.
"Maduro ile daha fazla" programında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 'İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi' sonrası yayımlanan ortak bildiriyi desteklediklerini söyledi.
Devlet Başkanı Maduro, Gazze'deki İsrail saldırılarına dikkati çekerek, "Tüm dünyaya çağrım şudur, sokaklarda kalmaya devam edin. Çünkü yaşam hakkı, toprak hakkı, bağımsızlık için ve bir Filistin Devleti için bu savaşı kazanmalıyız, bizi ve Filistin halkını seven daha çok insan var" ifadesini kullandı.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro - Sputnik Türkiye
© AP Photo / Marco Ugarte
09:27 15.11.2023
Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş: Beni tutuklamak, öldürmek istiyorsanız hazırım ama işbirliği yapmam
Şifa Hastanesi Müdürü Munir el-Berş, hastaneye giriş operasyonunu başlatan İsrail ordusundan subaya, "Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam" dedi.
Al-Jazeera televizyon kanalının, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden aralıksız canlı telefon bağlantıları sırasında Hastane Müdürü Dr. Munir el-Berş ile İsrailli bir subay arasında geçen konuşma dikkat çekti.
Spikerin ses kalitesinin düşüklüğünden dolayı bazı diyalogların tam anlaşılmadığını iletmesi üzerine Dr. Berş, İsrailli subayla arasında geçen telefon görüşmesini aktardı.
Berş, "Ben her gün yaralılarla burada muhatap oluyorum ve şehitleri görüyorum, onlara nasıl güvenebilirim. Onlara güven olmaz" dedi.
İsrailli subayın kendisinden aşağı inmesini ve komutanıyla görüşmesini istediğini belirten Berş, "Bu konu siyasi bir alan, ben doktorum. (İsrail askerleri) Aşağıda bodrum katında bir şeyler yapıyorlar ne yaptıklarını bilmiyorum" şeklinde konuştu.
Telefon görüşmesinde subayın, aşağı inmesi için kendisini ikna etmeye çalıştığını aktaran Berş, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
"Beni hastalarımın arasından alıp tutuklamak ya da öldürmek istiyorsanız sorun yok hazırım ama işbirliği yapmam. Ancak onun yanına inip, istediği konuda onunla işbirliği yapmamı istemesi bunu kabul etmem. Subay, daha önce kafasında planlamış olduğu şeyi yapmak istiyor. Öncesinde kurguladığı olaylar ya da oraya koyduğu bir şeyler olabilir. Önceden hazırladığı bir kurguyu yanına yalancı bir şahit tutarak oynamak istiyor. Bodrumda neler hazırlıyorlar, gürültü yapıyorlar ne yapmak istiyorlar bilmiyorum. Yanında yalancı bir şahit olmasını istiyor, 'sonra şunları bulduk bunları bulduk' diyecekler. Çekim yapıp, görüntüyü medyada kullanmak üzere nasıl bir kurgu ve planla hazırlayıp ne yaptıklarını bilmiyorum."
09:25 15.11.2023
Filistin Sağlık Bakanı Keyle: Şifa Kompleksi'ndeki kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş sivillerin hayatlarından İsrail güçlerinin sorumlu olduğunu belirtti.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Keyle, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi'ni kuşatarak, bombalayarak insanlığa ve sağlık personeline ve hastalara karşı yeni bir suç işlediğini" söyledi.
"Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir" diyen Keyle, İsrail güçlerinin hastaneyi bombalayarak insanlığa karşı yeni bir suç işlediğini dile getirdi.
09:24 15.11.2023
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki herkesi ölüm çemberinde tutuyor
Filistin Sağlık Bakanlığınca, İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hasta ya da sığınmacı olarak bulunanların tamamını, kuşatma ve bombardımanla ölüm çemberinin içinde tuttuğu belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Facebook sayfasında yazan Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin hastaneyi şiddetli bombardımana ve yoğun silah atışlarına maruz bıraktığını ifade etti.
"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor" diyen Kudra, şunları kaydetti:
"İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor."
09:23 15.11.2023
İsrail ordusu, Şifa Tıp Merkezi'ne yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti.
Adraee, operasyonun hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü.
Operasyon öncesinde hastane müdürlüğüne konunun iletildiğini dile getiren Adraee, operasyon öncesinde hastaneden hasta ve sığınanlardan boşaltılması yönünde çabaların gösterildiğine işaret etti.
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