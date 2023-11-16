https://sputniknews.com.tr/20231116/gazzeli-kanser-hastalari-turkiyede-1077435294.html

Gazzeli kanser hastaları Türkiye'de

Gazzeli kanser hastaları Türkiye'de

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca havalimanında açıklama yapıyor. 16.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-16T00:42+0300

2023-11-16T00:42+0300

2023-11-16T00:49+0300

fahrettin koca

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Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan hareket eden uçaklar, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen ve Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklara yerleştirilen hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği öğrenildi.Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.

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2023

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