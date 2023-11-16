Gazzeli kanser hastaları Türkiye'de

Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi.
Gazze'den çıkarılan bazı kanser hastalarıyla refakatçilerini taşıyan iki uçak, Türkiye'ye geldi.
İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen hastaları taşıyan Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklar Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'den çıkarılarak, El Ariş Havalimanı'na ambulanslarla getirilen hastaları taşıyan Cumhurbaşkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklar Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.
Hastaları, Esenboğa Havalimanında sağlık ekipleri karşıladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Gazze'ye yönelik sağlık yardımları, hastalar ve yaralıların Türkiye'ye transferi için bugün Mısır'da yürüttüğü yoğun görüşme trafiğinin ardından, bazı hastalarla birlikte Mısır'dan Ankara'ya döndü.
Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği belirtildi.
Uçaklardan ambulanslara nakledilen hastaların tedavilerinin Bilkent Şehir Hastanesi'nde yürütüleceği belirtildi.
Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.
Hastaların sağlık durumunu yolculuk boyunca Türkiye'den getirilen 9 kişilik uzman sağlık personeli takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi.
Bakan Koca, 14 Kasım'da Mısırlı mevkidaşı ile görüştüklerini ve Gazze'de bulunan kanser hastalarının Mısır'a geçmesi üzerinde mutabık kaldıklarını söyledi.
Bakan Koca, 14 Kasım'da Mısırlı mevkidaşı ile görüştüklerini ve Gazze'de bulunan kanser hastalarının Mısır'a geçmesi üzerinde mutabık kaldıklarını söyledi.