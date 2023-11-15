https://sputniknews.com.tr/20231115/disisleri-bakanligindan-netanyahuya-tepki-hukuktan-soz-etmeye-hakki-yok-1077434680.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki: Hukuktan söz etmeye hakkı yok
Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki: Hukuktan söz etmeye hakkı yok
Dışişleri Bakanlığı, "Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye... 15.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-15T23:58+0300
2023-11-15T23:58+0300
2023-11-16T00:14+0300
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israil-filistin
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Cohen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'ya tepki: Hukuktan söz etmeye hakkı yok
23:58 15.11.2023 (güncellendi: 00:14 16.11.2023)
Dışişleri Bakanlığı, "Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur" açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Cohen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netenyahu’nun ve Eli Cohen’in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir. Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililer, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekler ve dikkatleri başka yöne çekemeyeceklerdir. Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze’deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.