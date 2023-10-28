https://sputniknews.com.tr/20231028/ingiltere-disisleri-bakani-ateskes-duruma-yardimci-olmayacak-1076809828.html
İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes duruma yardımcı olmayacak
İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes duruma yardımcı olmayacak
İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ateşkes çağrılarının 'duruma yardımcı olmayacağını' söyledi. 28.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-28T12:27+0300
2023-10-28T12:27+0300
2023-10-28T12:27+0300
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İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly basına verdiği bir demeçte, "Elbette İsrail'i güvende, barışçıl ve emniyette görmek istiyoruz" diyerek Hamas'tan ateşkesi kabul edeceklerine ya da buna uyacaklarına dair bir işaret gelmediğini söyledi.Cleverly ayrıca İngiltere'nin İsrail'e desteğini ve uluslararası hukuka bağlı kalmanın önemini yineledi. Dışişleri Bakanı, çatışmaları 7 Ekim'deki vahşi saldırılarıyla başlatanın Hamas olduğunu unutmamak gerektiğini de sözlerine ekledi.."Biz bu acıyı hafifletmek istiyoruz" diyen Clevery, bu sebeple İngiltere'nin Filistinlilere yönelik insani yardım taahhüdünü arttırdığını belirtiyor.Cleverly sözlerini, Birleşik Krallık'taki protestocuları yanlış bilgilendirme ve manipülasyona karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak ve daha 'olumsuz amaçları' olan 'küçük bir azınlığa' karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek sonlandırdı.
https://sputniknews.com.tr/20231019/israile-giden-ingiltere-basbakani-sunak-sizinle-birlikte-uzuluyorum-1076501305.html
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İngiltere Dışişleri Bakanı: Ateşkes duruma yardımcı olmayacak
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İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ateşkes çağrılarının 'duruma yardımcı olmayacağını' söyledi.
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly basına verdiği bir demeçte, "Elbette İsrail'i güvende, barışçıl ve emniyette görmek istiyoruz" diyerek Hamas'tan ateşkesi kabul edeceklerine ya da buna uyacaklarına dair bir işaret gelmediğini söyledi.
Cleverly ayrıca İngiltere'nin İsrail'e desteğini ve uluslararası hukuka bağlı kalmanın önemini yineledi. Dışişleri Bakanı, çatışmaları 7 Ekim'deki vahşi saldırılarıyla başlatanın Hamas olduğunu unutmamak gerektiğini de sözlerine ekledi..
"Biz bu acıyı hafifletmek istiyoruz" diyen Clevery, bu sebeple İngiltere'nin Filistinlilere yönelik insani yardım taahhüdünü arttırdığını belirtiyor.
Cleverly sözlerini, Birleşik Krallık'taki protestocuları yanlış bilgilendirme ve manipülasyona karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak ve daha 'olumsuz amaçları' olan 'küçük bir azınlığa' karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyerek sonlandırdı.