https://sputniknews.com.tr/20231129/elon-musktan-hamasin-davetine-yanit-1077899724.html

Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt

Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt

ABD'li iş insanı Elon Musk, İsrail'in saldırıları sonrası oluşan yıkımı görmesi için Hamas'tan aldığı Gazze Şeridi'ni ziyaret etme davetini kabul etmedi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-29T10:44+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

hamas

elon musk

gazze

gazze şeridi

abd

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Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Musk'ı İsrail tarafından düzenlenen bombardımanların sonuçlarını kendi gözleriyle görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırmıştı.X platformundaki hesabından Hamdan'ın davetine yanıt veren Musk, "Şu anda bu biraz tehlikeli görünüyor. Ancak Gazze'nin uzun vadeli refahının tüm tarafların yararına olacağına inanıyorum" dedi.Elon Musk, önceki gün İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.ABD'li milyarder İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir görüşme yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231128/hamas-elon-muska-gazzeyi-ziyaret-etme-cagrisinda-bulundu-1077884429.html

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gazze

gazze şeridi

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