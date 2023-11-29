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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231129/elon-musktan-hamasin-davetine-yanit-1077899724.html
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
ABD'li iş insanı Elon Musk, İsrail'in saldırıları sonrası oluşan yıkımı görmesi için Hamas'tan aldığı Gazze Şeridi'ni ziyaret etme davetini kabul etmedi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T10:44+0300
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Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Musk'ı İsrail tarafından düzenlenen bombardımanların sonuçlarını kendi gözleriyle görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırmıştı.X platformundaki hesabından Hamdan'ın davetine yanıt veren Musk, "Şu anda bu biraz tehlikeli görünüyor. Ancak Gazze'nin uzun vadeli refahının tüm tarafların yararına olacağına inanıyorum" dedi.Elon Musk, önceki gün İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.ABD'li milyarder İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir görüşme yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/hamas-elon-muska-gazzeyi-ziyaret-etme-cagrisinda-bulundu-1077884429.html
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israil, israil-filistin, hamas, elon musk, gazze, gazze şeridi, abd
israil, israil-filistin, hamas, elon musk, gazze, gazze şeridi, abd

Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt

10:44 29.11.2023
© AA / Fatih AktaşTesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi’ne geldi
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkevi’ne geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2023
© AA / Fatih Aktaş
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ABD'li iş insanı Elon Musk, İsrail'in saldırıları sonrası oluşan yıkımı görmesi için Hamas'tan aldığı Gazze Şeridi'ni ziyaret etme davetini kabul etmedi.
Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Musk'ı İsrail tarafından düzenlenen bombardımanların sonuçlarını kendi gözleriyle görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırmıştı.
X platformundaki hesabından Hamdan'ın davetine yanıt veren Musk, "Şu anda bu biraz tehlikeli görünüyor. Ancak Gazze'nin uzun vadeli refahının tüm tarafların yararına olacağına inanıyorum" dedi.
Elon Musk, önceki gün İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.
ABD'li milyarder İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir görüşme yapmıştı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas, Elon Musk'a Gazze'yi ziyaret etme çağrısında bulundu
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