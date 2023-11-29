https://sputniknews.com.tr/20231129/elon-musktan-hamasin-davetine-yanit-1077899724.html
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
ABD'li iş insanı Elon Musk, İsrail'in saldırıları sonrası oluşan yıkımı görmesi için Hamas'tan aldığı Gazze Şeridi'ni ziyaret etme davetini kabul etmedi. 29.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-29T10:44+0300
2023-11-29T10:44+0300
2023-11-29T10:44+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
hamas
elon musk
gazze
gazze şeridi
abd
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Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Musk'ı İsrail tarafından düzenlenen bombardımanların sonuçlarını kendi gözleriyle görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırmıştı.X platformundaki hesabından Hamdan'ın davetine yanıt veren Musk, "Şu anda bu biraz tehlikeli görünüyor. Ancak Gazze'nin uzun vadeli refahının tüm tarafların yararına olacağına inanıyorum" dedi.Elon Musk, önceki gün İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.ABD'li milyarder İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir görüşme yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231128/hamas-elon-muska-gazzeyi-ziyaret-etme-cagrisinda-bulundu-1077884429.html
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israil, israil-filistin, hamas, elon musk, gazze, gazze şeridi, abd
israil, israil-filistin, hamas, elon musk, gazze, gazze şeridi, abd
Elon Musk'tan Hamas'ın davetine yanıt
ABD'li iş insanı Elon Musk, İsrail'in saldırıları sonrası oluşan yıkımı görmesi için Hamas'tan aldığı Gazze Şeridi'ni ziyaret etme davetini kabul etmedi.
Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Musk'ı İsrail tarafından düzenlenen bombardımanların sonuçlarını kendi gözleriyle görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırmıştı.
X platformundaki hesabından Hamdan'ın davetine yanıt veren Musk, "Şu anda bu biraz tehlikeli görünüyor. Ancak Gazze'nin uzun vadeli refahının tüm tarafların yararına olacağına inanıyorum" dedi.
Elon Musk, önceki gün İsrail'i ziyaret etmiş
ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.
ABD'li milyarder İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la bir görüşme yapmıştı.