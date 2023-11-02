https://sputniknews.com.tr/20231102/bm-bu-yil-en-az-46-gazeteci-olduruldu-531den-fazlasi-hapse-atildi-1077006508.html

BM: Bu yıl en az 46 gazeteci öldürüldü, 531’den fazlası hapse atıldı

BM: Bu yıl en az 46 gazeteci öldürüldü, 531’den fazlası hapse atıldı

BM'nin yeni İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, bu yılın ilk 10 ayında en az 46 gazetecinin öldürüldüğünü ve en az 531 gazetecinin de hapse atıldığını... 02.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-02T21:49+0300

2023-11-02T21:49+0300

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, “Bu fütursuzluğa son verilmeli. Bu saldırılar kabul edilemez” diye ekledi.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk’ten İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiVolker Türk, Gazze'deki internet erişimini kesen İsrail için "Gazzelilerin, Gazze'de neler olup bittiğini bilmelerini engelledi ve onların dış dünyayla bağlantısını kesti" ifadesini kullandı.İsrail'in 27-28 Ekim gecesindeki Gazze'deki bombardımanı ve kara operasyonlarının bugüne kadarki en yoğun operasyonlar olduğunu ifade eden Türk, bu saldırıların, bu korkunç krizi yeni şiddet ve acı düzeyine taşıdığını belirtti.Türk, İsrail'in telekomünikasyon tesislerine yaptığı saldırılar ve sonrasında internetin kesilmesinin Gazze'deki sivillerin sefaletini ve acılarını artırdığını vurguladı. Türk, bu konuda İsrail için "Gazzelilerin, Gazze'de neler olup bittiğini bilmelerini engelledi ve onların dış dünyayla bağlantısını kesti" ifadesini kullandı.Çatışmanın taraflarının uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukuku kapsamındaki yükümlülüklerini hatırlatan Türk, "Telekomünikasyon altyapısının bombalanması sivil halkı büyük tehlikeye atıyor. Ambulanslar ve sivil savunma ekipleri artık yaralıların veya hala enkaz altında olduğu tahmin edilen binlerce kişinin yerini tespit edemiyor. Siviller, insani yardıma nereden erişebileceklerini ve nerede daha az tehlikede olacakları konusunda güncel bilgi alamıyor. Çok sayıda gazeteci artık durumla ilgili haber yapamıyor. Dün gece Gazze'deki meslektaşlarımızla bağlantımızı kaybettik. Gazze'de güvenli yer yok, oradan çıkış yolu da yok" değerlendirmesini yaptı.Gazze'deki tüm siviller ve oradaki meslektaşları için çok endişeli olduğunu vurgulayan Türk şiddetin devam etmesinin çözüm olmadığını belirtti.Türk, taraflara ve nüfuz sahibi ülkelere çatışmanın sonlandırılması için ellerinden geleni yapmaları çağrısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231102/rusya-bm-temsilcisi-israilin-isgalci-olmasi-nedeniyle-mevcut-catismada-mesru-mudafaa-hakki-yok-1076997926.html

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