https://sputniknews.com.tr/20231103/israil-savunma-bakani-gazzedeki-tuneller-icin-benzersiz-cozumlerimiz-var---1077018348.html
İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki tüneller için benzersiz çözümlerimiz var
İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki tüneller için benzersiz çözümlerimiz var
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın inşa ettiği tünel ağın’ ‘benzersiz çözümler’ bulduklarını öne sürdü. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-03T02:23+0300
2023-11-03T02:23+0300
2023-11-03T02:25+0300
israil- filistin çatışması
yoav gallant
gazze şeridi
israil-filistin
israil
hamas
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde yapılacak kara harekatı sırasında Hamas’ın yeraltında inşa ettiği tünel ağının üstesinden nasıl gelecekleriyle ilgili konuştu.The Times of Israel'in aktardığı habere göre “Tüm tünellere ulaşmak ve onları yer altında sökmek için benzersiz çözümlerimiz var. Bu yapmaya hazırız” diyen Gallant, “Her yere ulaşacağız ve o zaman teröristlerin iki seçeneği olacak; ya tünelde ölecekler ya da dışarı çıkacaklar. Orada da ya güçlerimizin ateşiyle ölecekler ya da kayıtsız şartsız teslim olacaklar” diye konuştu.Gallant, konuyla ilgili konuşmasının devamında, “Üçüncü bir seçenek yok, Tüm seçenekler sadece bunlar. Biz de bu şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/hamastan-gazzedeki-tuneller-ve-gazzeden-ayrilabilecekler-hakkinda-aciklama-1076951412.html
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İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki tüneller için benzersiz çözümlerimiz var
02:23 03.11.2023 (güncellendi: 02:25 03.11.2023) Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın inşa ettiği tünel ağın’ ‘benzersiz çözümler’ bulduklarını öne sürdü.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde yapılacak kara harekatı sırasında Hamas’ın yeraltında inşa ettiği tünel ağının üstesinden nasıl gelecekleriyle ilgili konuştu.
The Times of Israel'in aktardığı habere göre “Tüm tünellere ulaşmak ve onları yer altında sökmek için benzersiz çözümlerimiz var. Bu yapmaya hazırız” diyen Gallant, “Her yere ulaşacağız ve o zaman teröristlerin iki seçeneği olacak; ya tünelde ölecekler ya da dışarı çıkacaklar. Orada da ya güçlerimizin ateşiyle ölecekler ya da kayıtsız şartsız teslim olacaklar” diye konuştu.
Gallant, konuyla ilgili konuşmasının devamında, “Üçüncü bir seçenek yok, Tüm seçenekler sadece bunlar. Biz de bu şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.