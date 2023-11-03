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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231103/israil-savunma-bakani-gazzedeki-tuneller-icin-benzersiz-cozumlerimiz-var---1077018348.html
İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki tüneller için benzersiz çözümlerimiz var
İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki tüneller için benzersiz çözümlerimiz var
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın inşa ettiği tünel ağın’ ‘benzersiz çözümler’ bulduklarını öne sürdü. 03.11.2023, Sputnik Türkiye
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde yapılacak kara harekatı sırasında Hamas’ın yeraltında inşa ettiği tünel ağının üstesinden nasıl gelecekleriyle ilgili konuştu.The Times of Israel'in aktardığı habere göre “Tüm tünellere ulaşmak ve onları yer altında sökmek için benzersiz çözümlerimiz var. Bu yapmaya hazırız” diyen Gallant, “Her yere ulaşacağız ve o zaman teröristlerin iki seçeneği olacak; ya tünelde ölecekler ya da dışarı çıkacaklar. Orada da ya güçlerimizin ateşiyle ölecekler ya da kayıtsız şartsız teslim olacaklar” diye konuştu.Gallant, konuyla ilgili konuşmasının devamında, “Üçüncü bir seçenek yok, Tüm seçenekler sadece bunlar. Biz de bu şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/hamastan-gazzedeki-tuneller-ve-gazzeden-ayrilabilecekler-hakkinda-aciklama-1076951412.html
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İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki tüneller için benzersiz çözümlerimiz var

02:23 03.11.2023 (güncellendi: 02:25 03.11.2023)
© AA / Ariel Hermoni (IMoD)/HandoutYoav Gallant
Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2023
© AA / Ariel Hermoni (IMoD)/Handout
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın inşa ettiği tünel ağın’ ‘benzersiz çözümler’ bulduklarını öne sürdü.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde yapılacak kara harekatı sırasında Hamas’ın yeraltında inşa ettiği tünel ağının üstesinden nasıl gelecekleriyle ilgili konuştu.
The Times of Israel'in aktardığı habere göre “Tüm tünellere ulaşmak ve onları yer altında sökmek için benzersiz çözümlerimiz var. Bu yapmaya hazırız” diyen Gallant, “Her yere ulaşacağız ve o zaman teröristlerin iki seçeneği olacak; ya tünelde ölecekler ya da dışarı çıkacaklar. Orada da ya güçlerimizin ateşiyle ölecekler ya da kayıtsız şartsız teslim olacaklar” diye konuştu.
Gallant, konuyla ilgili konuşmasının devamında, “Üçüncü bir seçenek yok, Tüm seçenekler sadece bunlar. Biz de bu şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Filistin Gazze tünel Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas’tan Gazze'deki tüneller ve Gazze'den ayrılabilecekler hakkında açıklama
1 Kasım, 17:04
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