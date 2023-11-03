https://sputniknews.com.tr/20231103/israil-savunma-bakani-gazzedeki-tuneller-icin-benzersiz-cozumlerimiz-var---1077018348.html

İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki tüneller için benzersiz çözümlerimiz var

İsrail Savunma Bakanı: Gazze'deki tüneller için benzersiz çözümlerimiz var

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın inşa ettiği tünel ağın’ ‘benzersiz çözümler’ bulduklarını öne sürdü. 03.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-03T02:23+0300

2023-11-03T02:23+0300

2023-11-03T02:25+0300

israil- filistin çatışması

yoav gallant

gazze şeridi

israil-filistin

israil

hamas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/0b/1076219360_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8bdb5f800ff7f4bac8fef04e5c9a8bd9.jpg

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde yapılacak kara harekatı sırasında Hamas’ın yeraltında inşa ettiği tünel ağının üstesinden nasıl gelecekleriyle ilgili konuştu.The Times of Israel'in aktardığı habere göre “Tüm tünellere ulaşmak ve onları yer altında sökmek için benzersiz çözümlerimiz var. Bu yapmaya hazırız” diyen Gallant, “Her yere ulaşacağız ve o zaman teröristlerin iki seçeneği olacak; ya tünelde ölecekler ya da dışarı çıkacaklar. Orada da ya güçlerimizin ateşiyle ölecekler ya da kayıtsız şartsız teslim olacaklar” diye konuştu.Gallant, konuyla ilgili konuşmasının devamında, “Üçüncü bir seçenek yok, Tüm seçenekler sadece bunlar. Biz de bu şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231101/hamastan-gazzedeki-tuneller-ve-gazzeden-ayrilabilecekler-hakkinda-aciklama-1076951412.html

gazze şeridi

israil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler