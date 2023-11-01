https://sputniknews.com.tr/20231101/hamastan-gazzedeki-tuneller-ve-gazzeden-ayrilabilecekler-hakkinda-aciklama-1076951412.html

Hamas’tan Gazze'deki tüneller ve Gazze'den ayrılabilecekler hakkında açıklama

Hamas’tan Gazze'deki tüneller ve Gazze'den ayrılabilecekler hakkında açıklama

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı 26. gününde de devam ederken, Hamas Siyasi Bürosu tarafından İsrail'in korkusu haline gelen Gazze... 01.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-01T17:04+0300

2023-11-01T17:04+0300

2023-11-01T17:04+0300

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hizbullah

israil- filistin çatışması

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Hamas Siyasi Büro üyesi, Sputnik’e Arapça verdiği demecinde, Cenevre Sözleşmesi uyarınca İsrail'in Gazze’deki sivillere bölge ‘işgal altındayken’ gerekli her şeyi sağlaması gerektiğini hatırlatırken, Gazze'de inşa edilen tünellerin, Gazze sakinlerinin yaşaması için değil, İsrail hava saldırılarına karşı koruma amacıyla inşa edildiğini söyledi.Öte yandan bölgedeki sivillerin korunması konusunda İsrail’in Cenevre Sözleşmesi'ni ağır şekilde ihlal ettiğine vurgu yapan üst düzey Hamas yetkilisi, demecinin devamında, “Tünelleri kendimizi uçaklardan korumak için inşa ettik. Gazze Şeridi'nde yaşayanların yüzde 75'inin mülteci olduğunu ve bu sivillerin korunması sorumluluğunun Birleşmiş Milletler’e (BM) ait olduğunu herkes biliyor. Cenevre Sözleşmesi uyarınca, onlara ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak işgal edenin, yani İsrail’in sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.Yakın zamanda Sputnik’e açıklama yapan İranlı siyaset uzmanı Emad Abşenas, Hamas’ın Gazze’de kazdığı tünel sisteminin tüm giriş ve çıkışlarının tespit edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtmiş, “Harita olmadan bir tünelden diğerine geçmek mümkün değil. Tünellerin konumları kesinlikle gizli tutuluyor. İsrail gizli servisleri, ABD’nin askeri uydusunun yardımıyla yer altı şehri incelemeye ve haritasını çıkarmaya çalıştı, ama bunu başaramadı” diye konuşmuştu.Pazartesi günü El Cezire'ye demeç veren Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistin Yönetimi ve birçok Arap ülkesinin gizlice Batı'ya Hamas'ı ortadan kaldırması yönünde çağrıda bulunduğunu söylemişti.Merzuk, hareketin Hizbullah ve Batı Şeria temsilcileri için ‘büyük umutlar’ beslediğini, ancak onların ‘utanç verici konumu’ karşısında hayrete düştüklerini aktardı.Hamas, Gazze'den ayrılabilecek kişilerin listesini yayınladıUluslararası haber ajansı Bloomberg'in haberine göre Filistin Hamas hareketi, aralarında Kızıl Haç çalışanları olmak üzere Avustralya, Avusturya, Ürdün ve Endonezya vatandaşlarının da bulunduğu ‘Gazze'den Mısır'a sorunsuzca gidebilecek’ kişilerin bir listesini yayınladı.Hamas açıklamasında, “1 Kasım'da Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a geçebilecek diğer ülke pasaportu sahiplerinin listelerini yayınlıyoruz. Belgede adı geçen vatandaşların saat 07.00'de (Türkiye saati ile 08.00) kontrol noktasında hazır bulunmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.Kontrol noktasına belirlenen sürede ulaşamayan ve geç gelenlerin sınırı geçmesine izin verilip verilmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi vermeyen Hamas, “Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Endonezya, Ürdün, Finlandiya, Çekya ve Japonya vatandaşları olmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi çalışanları ve bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları çalışanlarının da Gazze'den ayrılmasına izin verilecektir” diye yazdı.Toplamda listelerde en az 430 kişinin bulunduğu kaydedilirken, listede yabancı vatandaşlar ve uluslararası ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarının yanı sıra çifte vatandaşlığa sahip Filistinliler de yer alıyor.

https://sputniknews.com.tr/20231020/hamasin-labirenti-israil-ordusunun-kabusu-olan-gazze-altindaki-tunel-agi-hakkinda-neler-biliniyor-1076555575.html

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