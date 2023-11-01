Türkiye
Hamas’tan Gazze'deki tüneller ve Gazze'den ayrılabilecekler hakkında açıklama
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Atatürk, "Filistin'e el sürülemez" dedi mi?
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu rapor
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Can Atalay'ın dosyası Yargıtay'a gönderildi
12:00
89 dk
FUTBOL SAATİ
Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşması
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Gazze’deki mücadele NATO’ya karşı bir mücadele
15:02
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Amerikan basını: Zelenskiy, ABD ziyaretinin ardından öfkeliydi
17:43
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li başkan adayı: Ukrayna’ya izin vermeyeceğim
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Mısırlı Cumhurbaşkanı adayından Ukrayna krizinde Rusya’ya destek
18:18
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de İsrail için 14 milyar dolarlık tasarı sunuldu
18:27
1 dk
SESLİ HABER
Batı medyası: Macaristan ve Slovakya, Ukrayna’ya 50 milyar euro tahsis edilmesine karşı çıktı
18:36
2 dk
SESLİ HABER
Musk’ın ABD yayılmacılığını tiye aldığı paylaşımına Medvedev de katıldı
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD Temsilciler Meclisi üyesi: Ukrayna para istemeye devam ediyor
19:11
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'İsrail-Filistin çatışması yeni bir boyuta evriliyor'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
Ekonomide hedefler 2053'e ertelendi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı: Sektörde 'şüpheli' olgusu tekrar değerlendirilmeli
12:00
89 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
İsrail'in kara harekatı ve sonuçları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Polonya basınından Ukrayna ordusu için karamsar tablo
18:26
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’in Gazze'deki Filistinlileri Sina Çölü'ne zorla göç ettirme planı ortaya çıktı
18:35
1 dk
SESLİ HABER
ABD ve İsrail'in Gazze planı sızdı: Bölgede çok uluslu güç konuşlandırılabilir
18:43
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Ukrayna ordusu isyan başlatabilir
18:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Telefonda 'şakalanan' İtalya Başbakanı Meloni'den Kiev'i kızdıracak itiraflar
19:11
2 dk
SESLİ HABER
Dağıstan lideri Melikov'dan bölgedeki Yahudileri koruma sözü
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon danışmanı: Rusya Doğu Avrupa için tehdit oluşturmuyor
19:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri: Ortadoğu’daki krizi ABD kışkırttı
19:40
1 dk
SESLİ HABER
İranlı uzman: Filistinliler İsrail’i öngördüğü için tüneller kazdı
20:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231101/hamastan-gazzedeki-tuneller-ve-gazzeden-ayrilabilecekler-hakkinda-aciklama-1076951412.html
Hamas’tan Gazze'deki tüneller ve Gazze'den ayrılabilecekler hakkında açıklama
Hamas’tan Gazze'deki tüneller ve Gazze'den ayrılabilecekler hakkında açıklama
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı 26. gününde de devam ederken, Hamas Siyasi Bürosu tarafından İsrail'in korkusu haline gelen Gazze... 01.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-01T17:04+0300
2023-11-01T17:04+0300
gazze
gazze şeridi
hamas
israil
israil-filistin
bm
birleşmiş milletler (bm)
hizbullah
israil- filistin çatışması
filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076950676_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7282ee297bb7a447bbaabe1a0d6ca80.jpg
Hamas Siyasi Büro üyesi, Sputnik’e Arapça verdiği demecinde, Cenevre Sözleşmesi uyarınca İsrail'in Gazze’deki sivillere bölge ‘işgal altındayken’ gerekli her şeyi sağlaması gerektiğini hatırlatırken, Gazze'de inşa edilen tünellerin, Gazze sakinlerinin yaşaması için değil, İsrail hava saldırılarına karşı koruma amacıyla inşa edildiğini söyledi.Öte yandan bölgedeki sivillerin korunması konusunda İsrail’in Cenevre Sözleşmesi'ni ağır şekilde ihlal ettiğine vurgu yapan üst düzey Hamas yetkilisi, demecinin devamında, “Tünelleri kendimizi uçaklardan korumak için inşa ettik. Gazze Şeridi'nde yaşayanların yüzde 75'inin mülteci olduğunu ve bu sivillerin korunması sorumluluğunun Birleşmiş Milletler’e (BM) ait olduğunu herkes biliyor. Cenevre Sözleşmesi uyarınca, onlara ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak işgal edenin, yani İsrail’in sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.Yakın zamanda Sputnik’e açıklama yapan İranlı siyaset uzmanı Emad Abşenas, Hamas’ın Gazze’de kazdığı tünel sisteminin tüm giriş ve çıkışlarının tespit edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtmiş, “Harita olmadan bir tünelden diğerine geçmek mümkün değil. Tünellerin konumları kesinlikle gizli tutuluyor. İsrail gizli servisleri, ABD’nin askeri uydusunun yardımıyla yer altı şehri incelemeye ve haritasını çıkarmaya çalıştı, ama bunu başaramadı” diye konuşmuştu.Pazartesi günü El Cezire'ye demeç veren Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistin Yönetimi ve birçok Arap ülkesinin gizlice Batı'ya Hamas'ı ortadan kaldırması yönünde çağrıda bulunduğunu söylemişti.Merzuk, hareketin Hizbullah ve Batı Şeria temsilcileri için ‘büyük umutlar’ beslediğini, ancak onların ‘utanç verici konumu’ karşısında hayrete düştüklerini aktardı.Hamas, Gazze'den ayrılabilecek kişilerin listesini yayınladıUluslararası haber ajansı Bloomberg'in haberine göre Filistin Hamas hareketi, aralarında Kızıl Haç çalışanları olmak üzere Avustralya, Avusturya, Ürdün ve Endonezya vatandaşlarının da bulunduğu ‘Gazze'den Mısır'a sorunsuzca gidebilecek’ kişilerin bir listesini yayınladı.Hamas açıklamasında, “1 Kasım'da Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a geçebilecek diğer ülke pasaportu sahiplerinin listelerini yayınlıyoruz. Belgede adı geçen vatandaşların saat 07.00'de (Türkiye saati ile 08.00) kontrol noktasında hazır bulunmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.Kontrol noktasına belirlenen sürede ulaşamayan ve geç gelenlerin sınırı geçmesine izin verilip verilmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi vermeyen Hamas, “Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Endonezya, Ürdün, Finlandiya, Çekya ve Japonya vatandaşları olmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi çalışanları ve bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları çalışanlarının da Gazze'den ayrılmasına izin verilecektir” diye yazdı.Toplamda listelerde en az 430 kişinin bulunduğu kaydedilirken, listede yabancı vatandaşlar ve uluslararası ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarının yanı sıra çifte vatandaşlığa sahip Filistinliler de yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20231020/hamasin-labirenti-israil-ordusunun-kabusu-olan-gazze-altindaki-tunel-agi-hakkinda-neler-biliniyor-1076555575.html
gazze
gazze şeridi
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/01/1076950676_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7a8145599b81b99a4fba8f60b757e3f2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gazze, gazze şeridi, hamas, israil, israil-filistin, bm, birleşmiş milletler (bm), hizbullah, filistin, israil-filistin sorunu
gazze, gazze şeridi, hamas, israil, israil-filistin, bm, birleşmiş milletler (bm), hizbullah, filistin, israil-filistin sorunu

Hamas’tan Gazze'deki tüneller ve Gazze'den ayrılabilecekler hakkında açıklama

17:04 01.11.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBFilistin Gazze tünel Hamas
Filistin Gazze tünel Hamas - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
Abone olTelegram
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı 26. gününde de devam ederken, Hamas Siyasi Bürosu tarafından İsrail'in korkusu haline gelen Gazze tünelleri ile ilgili açıklama geldi.
Hamas Siyasi Büro üyesi, Sputnik’e Arapça verdiği demecinde, Cenevre Sözleşmesi uyarınca İsrail'in Gazze’deki sivillere bölge ‘işgal altındayken’ gerekli her şeyi sağlaması gerektiğini hatırlatırken, Gazze'de inşa edilen tünellerin, Gazze sakinlerinin yaşaması için değil, İsrail hava saldırılarına karşı koruma amacıyla inşa edildiğini söyledi.
Öte yandan bölgedeki sivillerin korunması konusunda İsrail’in Cenevre Sözleşmesi'ni ağır şekilde ihlal ettiğine vurgu yapan üst düzey Hamas yetkilisi, demecinin devamında, “Tünelleri kendimizi uçaklardan korumak için inşa ettik. Gazze Şeridi'nde yaşayanların yüzde 75'inin mülteci olduğunu ve bu sivillerin korunması sorumluluğunun Birleşmiş Milletler’e (BM) ait olduğunu herkes biliyor. Cenevre Sözleşmesi uyarınca, onlara ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamak işgal edenin, yani İsrail’in sorumluluğundadır” ifadelerini kullandı.
Yakın zamanda Sputnik’e açıklama yapan İranlı siyaset uzmanı Emad Abşenas, Hamas’ın Gazze’de kazdığı tünel sisteminin tüm giriş ve çıkışlarının tespit edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu belirtmiş, “Harita olmadan bir tünelden diğerine geçmek mümkün değil. Tünellerin konumları kesinlikle gizli tutuluyor. İsrail gizli servisleri, ABD’nin askeri uydusunun yardımıyla yer altı şehri incelemeye ve haritasını çıkarmaya çalıştı, ama bunu başaramadı” diye konuşmuştu.
Pazartesi günü El Cezire'ye demeç veren Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistin Yönetimi ve birçok Arap ülkesinin gizlice Batı'ya Hamas'ı ortadan kaldırması yönünde çağrıda bulunduğunu söylemişti.
Merzuk, hareketin Hizbullah ve Batı Şeria temsilcileri için ‘büyük umutlar’ beslediğini, ancak onların ‘utanç verici konumu’ karşısında hayrete düştüklerini aktardı.

Hamas, Gazze'den ayrılabilecek kişilerin listesini yayınladı

Uluslararası haber ajansı Bloomberg'in haberine göre Filistin Hamas hareketi, aralarında Kızıl Haç çalışanları olmak üzere Avustralya, Avusturya, Ürdün ve Endonezya vatandaşlarının da bulunduğu ‘Gazze'den Mısır'a sorunsuzca gidebilecek’ kişilerin bir listesini yayınladı.
Hamas açıklamasında, “1 Kasım'da Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a geçebilecek diğer ülke pasaportu sahiplerinin listelerini yayınlıyoruz. Belgede adı geçen vatandaşların saat 07.00'de (Türkiye saati ile 08.00) kontrol noktasında hazır bulunmaları gerekiyor” ifadelerine yer verildi.
Kontrol noktasına belirlenen sürede ulaşamayan ve geç gelenlerin sınırı geçmesine izin verilip verilmeyeceği konusunda herhangi bir bilgi vermeyen Hamas, “Avustralya, Avusturya, Bulgaristan, Endonezya, Ürdün, Finlandiya, Çekya ve Japonya vatandaşları olmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi çalışanları ve bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları çalışanlarının da Gazze'den ayrılmasına izin verilecektir” diye yazdı.
Toplamda listelerde en az 430 kişinin bulunduğu kaydedilirken, listede yabancı vatandaşlar ve uluslararası ve sivil toplum kuruluşları çalışanlarının yanı sıra çifte vatandaşlığa sahip Filistinliler de yer alıyor.
Gazze Tünelleri - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
DÜNYA
Hamas’ın labirenti: İsrail ordusunun kabusu olan Gazze altındaki tünel ağı hakkında neler biliniyor?
20 Ekim, 16:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала