Bakan Fidan: Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
İsrail'e 'soykırımcı' diyen Ecevit'in başına neler geldi?
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hababam Sınıfı'nın 'Palamut Recep'i Radyo Sputnik'te
12:00
90 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Netanyahu, Gazze'ye kara harekatını ertelemek istiyor
13:36
2 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
‘Robot Sophia ile karanlık bir yerde baş başa kalsanız korkar mısınız?’
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
TGB: ABD ve İsrail’e 29 Ekim’de Ankara-Ulus’tan yanıt vereceğiz
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Erdoğan İsrail’i değil Netanyahu’yu hedef aldı, o gidince ilişkiler kaldığı yerden devam eder’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
‘Arap ülkeleri Gazze'deki duruma ilişkin BM Genel Kurul karar taslağı hazırladı’
18:19
2 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Biden, Ukrayna'ya destek için sunduğu bahanelerin boş olduğunu itiraf etti
18:39
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'nın Batı’dan aldığı silahları nasıl ‘yeniden sattığı’ ortaya çıktı
18:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
Arap Birliği Genel Sekreteri: ‘İsrail, Guterres'e siyasi şantaj yapıyor’
19:14
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Blinken, Katar’dan El Cezire'nin İsrail’le ilgili söylemlerini yumuşatmasını istedi
19:22
3 dk
SESLİ HABER
Musk, Ukrayna'ya yardımı destekleyenleri ‘aptal’ olarak nitelendirdi
19:32
1 dk
SESLİ HABER
Hamas'ın Aksa Tufanı'na nasıl hazırlandığı ortaya çıktı
19:49
2 dk
SESLİ HABER
ABD'de şahinlerden Biden'a baskı: İran'la savaş olacak mı?
20:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Dünyada çip üretimi
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
İsrail-Hamas çatışmasının 21. gününde yaşananlar
09:04
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:00
90 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
ABD tarihinin kanlı katliamları
17:43
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Yeni Slovakya Başbakanı Fico'dan Ukrayna ve Batı'yı üzecek kararlar
18:20
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Başbakanı Orban: Rusya ile diyaloğu sürdürmekten gurur duyuyoruz
18:28
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: ABD'de yaşayan yaklaşık 10 bin kişi İsrail ordusunda seferberliğe katıldı
18:37
1 dk
SESLİ HABER
Musk: ‘Dünya savaşa doğru gidiyor’
18:45
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: ‘Esir görüşmelerine İsrail engel oluyor’
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD'li eski istihbarat subayı: ABD’li generallerin sözleri ahlaksızca
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Filistin’in BM Daimi Gözlemcisi: Ölenlerin yüzde 70’i kadın ve çocuklar
19:25
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20231027/bakan-fidan-gazzede-tum-insanlik-bir-rol-ayriminda-1076795737.html
Bakan Fidan: Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında
Bakan Fidan: Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında
Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında. Burada ya tüm dünyaya yayılacak büyük bir savaş çıkacak ya da büyük bir barış çıkacak... 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T17:33+0300
2023-10-27T19:17+0300
hakan fidan
türkiye
türkiye
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ypg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1b/1076799917_0:251:2749:1797_1920x0_80_0_0_fda9acc44571aa79bf9401bfc448e11c.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine atıfta bulunan Fidan, "İsrail'den istediğimiz barış çağrımıza kulak vermesidir. Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında. Burada ya tüm dünyaya yayılacak büyük bir savaş çıkacak ya da büyük bir barış çıkacak. Türkiye'nin tercihi barıştan yanadır" dedi.Fidan, 7 Ekim'den bu yana soruna taraf olan, sorun hakkında bilgisi olan tüm aktörlerle görüşüldüğünü, bölgede de çok sayıda ülkeyi ziyaret ederek temaslarda bulunduğunu hatırlattı.'İsrail bir tercih yapmak zorunda'İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından çok sayıda telefon görüşmesi yapıldığını belirten Fidan bunlar neticesinde oluşan kanaatini dile getirdi.Fidan, "İsrail bir tercih yapmak zorunda. Filistinlilerin varlığını yok saymak, Filistinlilerin haklarını göz ardı etmek, Filistinlilere baskı ve zulüm uygulamak, İsrail'e barış getirmedi ve getirmeyecek. İsrail huzur ve güven içinde olmak istiyorsa Filistinlilerin kendi topraklarında, kendi devletlerinde yaşamak hakkına saygı duymak zorundadır" diye konuştu.İsrail'in bunu yapmazsa kendisini her defasında daha da büyüyen, şiddet ortamı ve sarmalının içinde bulacağını kaydeden Fidan, Türkiye'nin sorunun tüm taraflarına sağduyuyu telkin ettiğini aktardı.Fidan, krizin yayılmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizerek "Aksi takdirde, küresel düzeyde çok daha kötü gelişmelere tanıklık edebiliriz. Çözümün yegane yolu 67 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız, egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesiyle mümkündür" diye konuştu.'YPG ve FETÖ’yü başka ülkeler de terör örgütü olarak tanımamakta'Bakan Fidan, görüşmede, terörle ilgili yorumlarında mevkidaşı Rasmussen ile farklılıklar olduğunu belirterek "Bizim terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ’yü başka ülkeler de terör örgütü olarak tanımamakta. Aynı şekilde biz de Filistin devletinin bir parçası ve devlet sisteminde siyasal parti olan Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine (Rasmussen) söyledik" dedi.Bunun sivillerin öldürülmesinin kabul edildiği anlamına gelmediğini vurgulayan Fidan, "Tam tersine, en başından itibaren kınadığımızı söyledik" ifadesini kullandı.Mevkidaşıyla görüşmelerinde her alanda diyaloğu sürdürme ve işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi teyit ettiklerini belirten Fidan, terörizmle mücadele alanında Danimarka ile daha yakın çalışmak istediklerini söyledi.Fidan, müttefikliğin gereği olarak savunma sanayisi alanındaki işbirliğini da artırmaları gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecimizin canlandırılması için Danimarka'dan da daha yapıcı bir tutum sergilemesini beklediğimizi ifade ettik" diye konuştu.Bakan Fidan, Danimarka'nın sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yaşantısına ciddi katkılar sağlayan Türk toplumunun iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinde önemli yere sahip olduğuna işaret etti.'Kutsala saygısızlık, ifade özgürlüğü kapsamında asla değerlendirilmemeli'Danimarka'nın Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara sahne olmasının kendilerini son derece rahatsız ettiğinin altını çizen Fidan, "Kutsala saygısızlık, ifade özgürlüğü kapsamında asla değerlendirilmemeli. Bu tür provokasyonlara da müsaade edilmemelidir. Bu provokatörlerin toplumsal huzuru bozmalarına, insanları birbirlerine karşı kışkırtmalarına da seyirci kalınmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.Fidan, Danimarka'da bu nefret suçunun önlenmesi ve faillerinin cezalandırılmasına yönelik bir mevzuat çalışmasının başlatıldığını hatırlatarak, bu çalışma hakkında mevkidaşından bilgi aldığını aktardı.Bu yasa tasarısının, kutsal kitaplara yönelik saldırılara para ve 2 yıla kadar hapis cezasını öngördüğünü kaydeden Fidan, "İstişare süreci tamamlanan bu tasarının, bugün Danimarka parlamentosuna iletildiğini memnuniyetle öğrendik" dedi.Fidan, bu sürecin bir an önce tamamlanmasını ümit ettiklerini söyledi.'Bu zulüm karşısında sessiz kalamayız'Mevkidaşıyla görüşmesinde, Filistin'deki son gelişmeleri ele aldıklarını anlatan Fidan, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana bildiğiniz gibi tam bir vahşet yaşanmakta. Gazze'de çoluk çocuk, hasta yaşlı demeden herkesin acımasızca hedef alınması, hastanelerin, camilerin, kiliselerin bile bombalanması bildiğiniz gibi bir insanlık suçudur" şeklinde konuştu.Fidan, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:Türkiye'nin hiçbir zaman zulme ortak olmadığını ve bu zulme de ortak olmayacağını dile getiren Fidan, "Bugün Filistinlilerin kendi topraklarından atılmasına göz yumanlar, yarın hukuktan ve insan haklarından bahsedemezler" dedi.Fidan, Türkiye'nin garantörlük mekanizmasında bölgedeki Müslüman ülkelerin de aktif bir rol üstlenmesini arzu ettiklerini belirterek, "İsrail ve Filistin arasında kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesisi, küresel düzeyde başka bazı sorunların çözümü için de bir başlangıç ve umut teşkil edecektir" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231027/israil-savunma-bakani-uzun-ve-zorlu-bir-kara-harekati-baslatacagiz-1076795603.html
türkiye
israil
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1b/1076799917_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_d2d2372a4307b6808ead5e086757f84b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler
filistin son dakikanetanyahuisrail son dakikaisrail başbakanıgazze son durumisrail hastane bombaladıhastane bombalandıisrail hastane saldırısıisrail türkiyepentagonbirleşmiş milletler

Bakan Fidan: Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında

17:33 27.10.2023 (güncellendi: 19:17 27.10.2023)
© AA / Dışişleri Bakanlığı / Mustafa AygünDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© AA / Dışişleri Bakanlığı / Mustafa Aygün
Abone olTelegram
Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında. Burada ya tüm dünyaya yayılacak büyük bir savaş çıkacak ya da büyük bir barış çıkacak. Türkiye'nin tercihi barıştan yanadır." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadelerine atıfta bulunan Fidan, "İsrail'den istediğimiz barış çağrımıza kulak vermesidir. Gazze'de tüm insanlık bir rol ayrımında. Burada ya tüm dünyaya yayılacak büyük bir savaş çıkacak ya da büyük bir barış çıkacak. Türkiye'nin tercihi barıştan yanadır" dedi.
Fidan, 7 Ekim'den bu yana soruna taraf olan, sorun hakkında bilgisi olan tüm aktörlerle görüşüldüğünü, bölgede de çok sayıda ülkeyi ziyaret ederek temaslarda bulunduğunu hatırlattı.

'İsrail bir tercih yapmak zorunda'

İsrail-Filistin çatışmasının başlamasının ardından çok sayıda telefon görüşmesi yapıldığını belirten Fidan bunlar neticesinde oluşan kanaatini dile getirdi.
Fidan, "İsrail bir tercih yapmak zorunda. Filistinlilerin varlığını yok saymak, Filistinlilerin haklarını göz ardı etmek, Filistinlilere baskı ve zulüm uygulamak, İsrail'e barış getirmedi ve getirmeyecek. İsrail huzur ve güven içinde olmak istiyorsa Filistinlilerin kendi topraklarında, kendi devletlerinde yaşamak hakkına saygı duymak zorundadır" diye konuştu.
İsrail'in bunu yapmazsa kendisini her defasında daha da büyüyen, şiddet ortamı ve sarmalının içinde bulacağını kaydeden Fidan, Türkiye'nin sorunun tüm taraflarına sağduyuyu telkin ettiğini aktardı.
Fidan, krizin yayılmasının önlenmesi gerektiğinin altını çizerek "Aksi takdirde, küresel düzeyde çok daha kötü gelişmelere tanıklık edebiliriz. Çözümün yegane yolu 67 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız, egemen Filistin devletinin hayata geçirilmesiyle mümkündür" diye konuştu.

'YPG ve FETÖ’yü başka ülkeler de terör örgütü olarak tanımamakta'

Bakan Fidan, görüşmede, terörle ilgili yorumlarında mevkidaşı Rasmussen ile farklılıklar olduğunu belirterek "Bizim terör örgütü olarak tanıdığımız YPG ve FETÖ’yü başka ülkeler de terör örgütü olarak tanımamakta. Aynı şekilde biz de Filistin devletinin bir parçası ve devlet sisteminde siyasal parti olan Hamas'ı terör örgütü olarak tanımadığımızı kendilerine (Rasmussen) söyledik" dedi.
Bunun sivillerin öldürülmesinin kabul edildiği anlamına gelmediğini vurgulayan Fidan, "Tam tersine, en başından itibaren kınadığımızı söyledik" ifadesini kullandı.
Mevkidaşıyla görüşmelerinde her alanda diyaloğu sürdürme ve işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi teyit ettiklerini belirten Fidan, terörizmle mücadele alanında Danimarka ile daha yakın çalışmak istediklerini söyledi.
Fidan, müttefikliğin gereği olarak savunma sanayisi alanındaki işbirliğini da artırmaları gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecimizin canlandırılması için Danimarka'dan da daha yapıcı bir tutum sergilemesini beklediğimizi ifade ettik" diye konuştu.
Bakan Fidan, Danimarka'nın sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik yaşantısına ciddi katkılar sağlayan Türk toplumunun iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinde önemli yere sahip olduğuna işaret etti.

'Kutsala saygısızlık, ifade özgürlüğü kapsamında asla değerlendirilmemeli'

Danimarka'nın Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara sahne olmasının kendilerini son derece rahatsız ettiğinin altını çizen Fidan, "Kutsala saygısızlık, ifade özgürlüğü kapsamında asla değerlendirilmemeli. Bu tür provokasyonlara da müsaade edilmemelidir. Bu provokatörlerin toplumsal huzuru bozmalarına, insanları birbirlerine karşı kışkırtmalarına da seyirci kalınmamalıdır" değerlendirmesinde bulundu.
Fidan, Danimarka'da bu nefret suçunun önlenmesi ve faillerinin cezalandırılmasına yönelik bir mevzuat çalışmasının başlatıldığını hatırlatarak, bu çalışma hakkında mevkidaşından bilgi aldığını aktardı.
Bu yasa tasarısının, kutsal kitaplara yönelik saldırılara para ve 2 yıla kadar hapis cezasını öngördüğünü kaydeden Fidan, "İstişare süreci tamamlanan bu tasarının, bugün Danimarka parlamentosuna iletildiğini memnuniyetle öğrendik" dedi.
Fidan, bu sürecin bir an önce tamamlanmasını ümit ettiklerini söyledi.

'Bu zulüm karşısında sessiz kalamayız'

Mevkidaşıyla görüşmesinde, Filistin'deki son gelişmeleri ele aldıklarını anlatan Fidan, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana bildiğiniz gibi tam bir vahşet yaşanmakta. Gazze'de çoluk çocuk, hasta yaşlı demeden herkesin acımasızca hedef alınması, hastanelerin, camilerin, kiliselerin bile bombalanması bildiğiniz gibi bir insanlık suçudur" şeklinde konuştu.
Fidan, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu zulüm karşısında sessiz kalamayız. Vicdan sahibi olan, insan hayatına saygı duyan, insan haklarına gerçekten inanan herkes bu vahşete 'dur' demelidir. Ateşkes ilan edilmesi için uğraşmalıdır. İnsani yardımların, Gazze'ye kesintisiz ulaşması için çaba göstermelidir. Gazze'de masum sivillerin öldürülmesine ses çıkarmayanlar, İsrail'in cürümlerine kayıtsız şartsız destek çıkanlar, bu zulmün ortağı durumuna düşmektedirler."
Türkiye'nin hiçbir zaman zulme ortak olmadığını ve bu zulme de ortak olmayacağını dile getiren Fidan, "Bugün Filistinlilerin kendi topraklarından atılmasına göz yumanlar, yarın hukuktan ve insan haklarından bahsedemezler" dedi.
Fidan, Türkiye'nin garantörlük mekanizmasında bölgedeki Müslüman ülkelerin de aktif bir rol üstlenmesini arzu ettiklerini belirterek, "İsrail ve Filistin arasında kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesisi, küresel düzeyde başka bazı sorunların çözümü için de bir başlangıç ve umut teşkil edecektir" ifadesini kullandı.
Yoav Galant - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
DÜNYA
İsrail Savunma Bakanı: Uzun ve zorlu bir kara harekatı başlatacağız
17:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала