https://sputniknews.com.tr/20231027/israil-savunma-bakani-uzun-ve-zorlu-bir-kara-harekati-baslatacagiz-1076795603.html
İsrail Savunma Bakanı: Uzun ve zorlu bir kara harekatı başlatacağız
İsrail Savunma Bakanı: Uzun ve zorlu bir kara harekatı başlatacağız
İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrail'in yakında Gazze'ye uzun ve zorlu bir kara harekâtı başlatacağını duyurdu. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T17:42+0300
2023-10-27T17:42+0300
2023-10-27T18:53+0300
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Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in yakında Gazze'ye uzun ve zorlu bir kara harekâtı başlatacağını ve bölgenin Hamas yöneticileri tarafından kullanılan geniş bir tünel ağını yok etmeyi amaçladığını söyledi.Gallant, kara harekatının hava saldırılarıyla desteklenen büyük kuvvetler içereceğini ve ayrıntıya girmeden "uzun süreceğini" söyledi. Akabinde bunu İsrail'in direniş ceplerini yok edeceği daha düşük yoğunluklu üçüncü bir çatışmanın izleyeceğini dile getirdi.Gallant, İsrail'in Hamas'ın giren her yakıta el koyacağına inandığını belirterek Hamas'ın sivil bölgelerden çıkan yüzlerce kilometrelik tünellerine hava pompalamak için jeneratörler kullandığını öne sürdü. Gallant'ın açıklamasında ayrıca şu cümle dikkat çekti:İsrail'in çatışmaların başında Gazze'ye tüm yakıt sevkiyatını keserek tek elektrik santralini kapatmaya zorlamasının ardından Gazze'deki hastaneler kuvöz ve diğer hayat kurtarıcı ekipmanlara güç sağlayan acil durum jeneratörlerini çalıştırmak için hala yakıt arayışındalar.
https://sputniknews.com.tr/20231027/birlesmis-milletler-gazzeye-gonderilen-yakitin-hamas-tarafindan-calindigi-iddiasini-yalanladi-1076786513.html
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İsrail Savunma Bakanı: Uzun ve zorlu bir kara harekatı başlatacağız
17:42 27.10.2023 (güncellendi: 18:53 27.10.2023) Abone ol
İsrail Savunma Bakanı Gallant, İsrail'in yakında Gazze'ye uzun ve zorlu bir kara harekâtı başlatacağını duyurdu.
Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail'in yakında Gazze'ye uzun ve zorlu bir kara harekâtı başlatacağını ve bölgenin Hamas yöneticileri tarafından kullanılan geniş bir tünel ağını yok etmeyi amaçladığını söyledi.
Gallant, kara harekatının hava saldırılarıyla desteklenen büyük kuvvetler içereceğini ve ayrıntıya girmeden "uzun süreceğini" söyledi. Akabinde bunu İsrail'in direniş ceplerini yok edeceği daha düşük yoğunluklu üçüncü bir çatışmanın izleyeceğini dile getirdi.
Gallant, İsrail'in Hamas'ın giren her yakıta el koyacağına inandığını belirterek Hamas'ın sivil bölgelerden çıkan yüzlerce kilometrelik tünellerine hava pompalamak için jeneratörler kullandığını öne sürdü. Gallant'ın açıklamasında ayrıca şu cümle dikkat çekti:
Hava için petrole ihtiyaçları var. Petrol için de bize ihtiyaçları var.
İsrail'in çatışmaların başında Gazze'ye tüm yakıt sevkiyatını keserek tek elektrik santralini kapatmaya zorlamasının ardından Gazze'deki hastaneler kuvöz ve diğer hayat kurtarıcı ekipmanlara güç sağlayan acil durum jeneratörlerini çalıştırmak için hala yakıt arayışındalar.