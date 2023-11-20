https://sputniknews.com.tr/20231120/61-gazzeli-hasta-tedavi-icin-turkiyeye-getirildi-1077587235.html

61 Gazzeli hasta tedavi için Türkiye'ye getirildi

61 Gazzeli hasta tedavi için Türkiye'ye getirildi

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan 61 hasta ve 49 refakatçi daha Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye... 20.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-20T16:43+0300

2023-11-20T16:43+0300

2023-11-20T16:43+0300

türkiye

türkiye

sağlık bakanlığı

fahrettin koca

gazze

hasta

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Mısır'ın El Ariş Havalimanı'ndan kalkan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M uçağı 61 hasta, 49 refakatçi ve 10 sağlık personeliyle saat 15.10'da Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yaptı.Uçaktaki 61 hasta, havaalanında hazır bekletilen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine sevk ediliyor.Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına ait uçaklarla geçen hafta perşembe günü de Gazze'den 27 hasta ve 13 refakatçi Türkiye'ye getirilmiş, hastalar Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.'150 kişi getirdik'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, karşılama sırasında açıklamalarda bulundu.Bakan Koca, İsrail ve Mısır meslektaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getirerek "Her ikisiyle görüşmede Türkiye, İsrail ve Mısır arasında kurulan sağlık koordinasyon ekibinin faaliyetleri ve bundan sonraki planlanan çalışmaları ele aldık." dedi.Gazze'de güvenli bölgede sahra hastanesi kurmak istediklerini de dile getiren Bakan Koca, 88'i hasta olmak üzere toplam 150 kişinin tahliyesinin gerçekleştirdiğini açıkladı.Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20231120/bakan-koca-acikladi-gazzeden-61-hasta-ve-49-refakatci-daha-misira-getirildi-1077563371.html

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